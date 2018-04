Andělské zvonění a ďábelské tempo slibuje Den zvoníků na Mělníku

Načasování Dne zvoníků na Mělníku na začátek září není náhodné. Důvodem nejsou právě probíhající Dny evropského dědictví, ale sv. Quido, který slaví svátek 12. září a je považován za patrona zvoníků. Mělničtí zvoníci pořádají slavnost na jeho počest již pošesté.

Do věží i do podzemí

Den zvoníků na Mělníku začne v 9.00 hodin vyzváněním na všechny zvony věže chrámu sv. Petra a Pavla, v pravé poledne se společně rozezní všechny zvony ve městě.

Letos se sv. Quido trefil přímo dokonale, protože Den zvoníků se koná právě v sobotu 12. září. Zvoníci vám v tento slavnostní den předvedou všechno, čemu po celý rok ve svém volném čase věnují. Můžete se přijít podívat na věže několika kostelů, kde vám zvoníci představí jednotlivé zvony, ochotně odpoví na zvídavé otázky a předvedou své umění.

Kromě věží se vyplatí zajít i do podzemí pod chrámem sv. Petra a Pavla, kde se nachází věhlasná mělnická kostnice.

Program začne v 9.00 hodin vyzváněním na všechny zvony věže chrámu sv. Petra a Pavla v Mělníku, v pravé poledne se pak společně rozezní všechny funkční zvony ve městě. Od 9.00 do 17.00 hodin můžete navštívit zvonici proboštského chrámu sv. Petra a Pavla, prohlédnout si výstavu obrázků malířské soutěže na téma „Mělnické zvony a vše kolem nich“ a se zvoníky se vydat na vlastivědné procházky po zvonicích v centru Mělníka s vyprávěním o zvonech, věžích a všem, co vás bude zajímat. Procházky začínají v 10.00, 13.00 a 15.00 hodin.

Mimochodem, v Mělníku se vyplatí podívat nejenom do zvonic, ale i hluboko pod zem; právě pod chrámem sv. Petra a Pavla se nachází známá mělnická kostnice, pozornost si zaslouží i městské podzemí s nejširší podzemní studnou v Česku.

Výlety za zvony ve městě i v okolí

Z věže chrámu sv. Petra a Pavla se nabízí skvělý výhled na soutok Labe a Vltavy; je to ten vlevo, vpravo se připojuje Vraňansko-hořínský plavební kanál.

Kromě zvonice proboštského chrámu sv. Petra a Pavla můžete od 9.00 do 12.00 hodin nahlédnout také do kostela sv. Ludmily, kde v 9.00, 10.00 a 11.00 hodin začínají komentované prohlídky. Den zvoníků s ukázkami zvonění se odehrává od 9.30 také v evangelickém kostele, program zakončí závěrečné zvonění v 16.00 hodin. Od 9.00 do 17.00 hodin můžete nahlédnout do kostela a kláštera kapucínů, kde sídlí Regionální muzeum. V sobotu muzeum nabízí volný vstup do vlastivědné expozice, ve 14.00, 15.00 a 16.00 hodin se pořádají prohlídky kapucínského kostela.

Odpoledne bude otevřený rovněž kostel Nejsvětější Trojice v blízkém Chloumku a kostel Povýšení sv. Kříže ve Vrbně; tam v 15.00 hodin začne přednáška o archeologickém výzkumu ve Vrbně roku 2005 a jeho výsledcích. Mělnický Den zvoníků zakončí slavnostní zvonění na zvony věže proboštského chrámu v 17.00 hodin.

Mše, spirituály a zdymadlo

U říčního kanálu v Hoříně si prohlédněte malebné historické zdymadlo.

Pokud vám v sobotu večer ještě nebude po všem tom zvonění pořádně zvonit v uších, zůstaňte v Mělníku i v neděli 13. září, kdy budou zpřístupněné další památky. Vedle kostela ve Vrbně můžete navštívit kostel Stětí sv. Jana Křtitele ve Vliněvsi (od 10.00 do 15.00 hodin) a zámeckou kapli v Dolních Beřkovicích (od 10.00 do 12.00 hodin).

Ve Vrbně se od 10.00 do 14.00 hodin budou konat komentované prohlídky, v předsíni kostela Povýšení sv. Kříže si prohlédnete fotografie z archeologického výzkumu, odpoledne pak vyplní slavnostní poutní mše, gospely a spirituály. Cestou se navíc můžete zastavit u říčního kanálu v Hoříně, kde stojí pozoruhodné historické zdymadlo.