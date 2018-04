Andělé, čerti a rozsvěcení vánočních stromů. Advent začíná!

Víte, že údajně první vánoční stromeček v Čechách se rozzářil v Praze v roce 1812 u domu ředitele, režiséra a herce Stavovského divadla? Jan Karl Leibich totiž pocházel z německé Mohuče, kde tradici vánočních stromečků znali již delší dobu. Hezký zvyk přenesl na vánoční večírek do svého dočasného působiště a dnes by jistě měl radost, jak se jeho nápad ujal.

Bude i letos nejkrásnější vánoční strom v Olomouci?

Se zahájením vánočních trhů si letos pořádně pospíšili v Olomouci, kde se stromeček rozsvítil už v neděli 20. listopadu.

Důstojnou kulisou olomouckých vánočních trhů je barokní sloup Nejsvětější Trojice, památka UNESCO.

Předvánoční atmosféru uprostřed historického centra si můžete společně s adventními zvyky, dobovými atrakcemi, vyřezávaným betlémem, zpíváním koled a vyhlášeným punčem užívat až do pátku 23. prosince. Stromeček tu ale bude stát až do Tří králů – a určitě byste se na něj měli zajet podívat, protože loni právě olomoucký strom zvítězil v anketě iDNES.cz o nejkrásnější vánoční strom v krajích. Letos by olomoučtí určitě vítězství rádi zopakovali.

Další krasavci: Liberec, Praha a Plzeň

Druhou příčku loni obsadil smrček z Liberce; ten se letos rozzáří v podvečer na první adventní neděli 27. listopadu. Na radničním balkonu nebude chybět pohádkový orloj, začátek adventu se bude slavit také v Centru Babylon. Od pondělí pak bude na nádvoří radnice vystaven strom přání, kam si můžete přijít pověsit svá přání nebo vzkaz pro Ježíška, a to vždy v úředních hodinách, v sobotu dopoledne a v neděli celý den. Samotné vánoční trhy začnou na náměstí Dr. E. Beneše před radnicí a v ulici 5. května v pátek 9. prosince a skončí v pátek 23. prosince.

Vánoční stromeček v Liberci se letos rozzáří v podvečer na první adventní neděli 27. listopadu.

Na třetím místě loni skončil stromeček z vánočních trhů v Praze. Jenže zatímco v menších městech se slaví na jediném náměstí, pražské Vánoce se zvolna rozrůstají. Vedle tradičních vánočních trhů na Staroměstském náměstí (kde se slavnostní rozsvícení jednatřicet metrů vysokého smrčku s hromadným odpočítáváním chystá na sobotu 26. listopadu v 17 hodin a trhy potrvají až do 1. ledna) si vánoční atmosféru užijete také na vánočních trzích na Václavském náměstí (trhy skončí 1. ledna), na vánočních trzích na náměstí Jiřího z Poděbrad (od 1. do 23. prosince) na náměstí Republiky, na Tylově náměstí a na náměstí Míru (vesměs do 24. prosince). Raritou, která letos prožije druhý ročník, budou vánoční trhy na Pražském hradě; začnou v pátek 25. listopadu a skončí 8. ledna.

A konečně v Plzni na náměstí Republiky, kde vánoční stromeček v záplavě stříbrných a světle modrých ozdob vyhrál adventní anketu pětkrát za sebou a teprve loni našel přemožitele, se letos slavnostní rozsvícení odehraje v neděli 27. listopadu v 16 hodin. Vánoční trhy potrvají až do 23. prosince.

Vánoce v Brně

Vánoční stromeček z Brna mívá v anketách smůlu, ale zdejším vánočním trhům to rozhodně na kouzelné atmosféře neubírá. Město každoročně připravuje několik trhů; ty největší se tradičně konají na náměstí Svobody, na Zelném trhu, na Moravském náměstí a letos nově i na Dominikánském náměstí, podobně jako v Praze ale i tady objevíte četná menší tržiště v jednotlivých částech města.

Předvánoční atmosféru v historických centrech provází adventní zvyky, betlémy, atrakce pro děti i voňavý punč.

Brněnské Vánoce na náměstí Svobody začnou v pátek 25. listopadu v 17 hodin rozsvícením vánočního stromu a skončí v pátek 23. prosince, tedy stejně jako Vánoce na Zelňáku i na Moravském náměstí. Na Dominikánském náměstí trhy skončí až 6. ledna. Mincmistrovský sklep se chystá na návštěvu Mikuláše s čerty a vánoční návštěvníky přivítá také kostnice u sv. Jakuba.

Andělé v Litomyšli a čerti v Židlochovicích

Zajímavý program si na všechny čtyři adventní neděle připravili na Zámeckém návrší v Litomyšli, kde můžete strávit příjemná odpoledne ve společnosti andělů. K předvánoční pohodě přispěje hudba a vystoupení na pódiu před chrámem Nalezení sv. Kříže, výstava betlémů, tvořivé dílničky a pohádky pro děti, dobré jídlo a pití. Rozsvícení vánočního stromu v neděli 27. listopadu v 17 hodin doprovodí originální andělský videomapping!

Poprvé v historii rozzářily vánoční trhy Pražský hrad loni, letos se můžete těšit na reprízu.

Ve stejný den v 17.30 se rozsvítí také vánoční stromeček v jihomoravských Židlochovicích, ale už o den dříve v sobotu 26. listopadu se sem můžete vypravit na pochod čertů – krampusů. Krampus je alpské strašidlo, které v rakouském a jihoněmeckém folkloru odpovídá českému čertovi a každá maska představuje malé umělecké dílo.

Co tahle taškařice obnáší? Celodenní jarmark s vánočním zbožím (samozřejmě nemohou chybět svítící čertovské rohy), obří čerty na chůdách a bubenickou show, a konečně zlatý hřeb programu, kdy se v půl šesté čerti vydají na pochod městem.