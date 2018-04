Andaluské pokrmy jsou jako tamní lidé

Navštívit Andalusii a neochutnat něco z tamních specialit je podobný hřích jako strávit dovolenou ve Francii a ani jednou se nenapít vína. "Andalusie je to pravé Španělsko," říkají na potkání starousedlíci a své tvrzení vztahují samozřejmě i na kuchyni. Jako by se v ní promítala nátura místních lidí, kteří si neradi dělají zbytečné starosti, nikam nespěchají, a především si vychutnávají života. Říká se,že popsat rozmanitosti andaluské kuchyně je stejně marné jako boj Dona Quijota s větrnými mlýny.Takže aspoň kousek a začněme od snídaně. Ta nejoblíbenější je zároveň nejprostší: opečený bílý chléb pokapaný olivovým olejem. Olivový olej je základní a nejdůležitější surovinou andaluské kuchyně a Španělsko je v současnosti největším světovým producentem této suroviny. Co k obědu? Je-li horko, výborné osvěžení nabízí studená gazpacho, hustá rajčatová polévka s česnekem a - samozřejmě - olivami. Vněkterých barech nabízejí gazpacho dokonce jako nápoj, podává se v dlouhých úzkých skleničkách. Chcete-li si dát po polévce ještě něco menšího, prakticky ve všech hospůdkách, restauracích či barech vám nabídnou tapas - jakýsi studený talíř s rozmanitými pochoutkami, jako jsou býčí oháňka, olivy (jak jinak), sýr či šunka. Nabídnou-li vám pravou iberskou šunku, napřed si spočítejte, kolik máte peněz. Je to sice lahůdka, ale dost drahá. Připravuje se ze speciálního plemene černých prasat, která jsou krmena výhradně žaludy. Existují však i jiné, méně drahé druhy andaluské šunky. A jsme u večeře. K ní je třeba doporučit paellu, jakési španělské rizoto, považované za národní pokrm. Připravuje se na mnoho způsobů, základem je samozřejmě rýže, k níž se například přidává hovězí či vepřové maso, drůbež, dary moře,zelenina (pochopitelně i olivy) a zejména šafrán, který krmi dodává chuť a barvu. K zapití se hodí víno, jak jinak. Španělsko je největším producentem vinné révy v Evropě,na čemž se Andalusie podílí podstatnou měrou, a některé druhy vína jsou proslavené daleko v cizině. Kromě klasických vín se vyrábí v Andalusii několik specialit. V první řadě je to samozřejmě sherry, které si tak oblíbili na britských ostrovech, až se ze španělského vína stal téměř anglický národní nápoj. V okolí Malagy se zase vyrábí těžké dezertní víno Málaga, připravované z přezrálých hroznů. Dalším proslaveným nápojem je sangría. Základem je červené víno, do něhož se přidává džus, trocha brandy a ovoce: jablka, pomeranče či meloun. Sangría se obvykle míchá podle vlastních receptů. Ovšem vyzkoušet všechny se zrovna nedoporučuje, už po jednom džbánku nápoje vás druhý den může pekelně bolet hlava!