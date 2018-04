Amsterdam: vše máte za rohem

Stadion Ajaxu Amsterdam, na kterém v neděli nastoupí čeští fotbalisté proti domácímu Nizozemsku. Jak se nejlépe dostat ke stadionu Ajaxu. Typický obrázek z města kanalů. červený dům. Barevné stavby jsou jedním z koloritů hlavního města Nizozemí.

O kus dál stěhují do okna objemnou skříň. A už se zvedá, kladka zabírá. V chodbě domu totiž stěží projde dospělý člověk. Určitá stísněnost však dává městu kanálů největší výhodu: všude se dostanete hned. Všude je to vlastně za rohem. Subtilní bloky domů obejdete během minuty,známého na opačném konci ulice dohoníte dřív, než vás pozdraví, a cesta na opačný konec města je menší procházka. Kde ji začít? Nejlépe úplně zprostředka, tedy od hlavního nádraží. Síť kanálů kolem řeky Amstel se vějířovitě rozvíjí právě od toho místa. Je centrem všeho. Potkáte tu mezinárodní blázny,žongléry, marocké muzikanty i normální povaleče. Zelená! Rozsvítí se semafor a dopředu se pohne obrovský zástup spěchající k nádraží. Pondělní ráno kontrastuje s trochu ospalou nedělí. Všichni se ženou hlava nehlava kupředu s jediným cílem: stihnout zase jeden den co nejvíc práce. Protestantská píle je patrná na každém kroku. Pojďte kousek od nádraží. Ouha, málem do vás vrazil další cyklista. Je už v Amsterdamu železným pravidlem, že člověk na kole je nejváženějším účastníkem toho celého shonu. Než si zvyknete, nestačíte uskakovat. Ale Holanďané jsou skuteční mistři v tom, jak se bravurně vyhnout hrozivě řvoucímu náklaďáku, vedle stojícím u stěhovacímu vozu a ještě v té nepatrné skulince ponechat místečko pro nic nechápajícího cizince. Obyvatelé metropole se snad neumějí zlobit. Jistě nejste první, kdo je ten den málem přizabil na jejich bicyklu, přesto zůstávají v pohodě. Uvolněnost a tolerance je asi nezbytná ve městě,kde je ve špičkách hlava na hlavě. A kde poznáte tolik cizinců a kultury na jednom plácku jako snad nikde jinde v Evropě. Do toho mumraje vám hraje svátečně oděný violoncellista vedle senegalských bongistů, rumunský chlapec tříská bolavé songy do otlučené kytary a zdáli se k tomu ozývá zvonkohra ze starého Královského paláce (Koninklijk) na náměstí Dam. Tady je jakési druhé srdce města, tak nějak víc načechrané pro turisty. Dnes používá královský palác panovnice Beatrix pro státní recepce. Třeba budete mít štěstí a zahlédnete ji, jak přijíždí ze svého domova na předměstí Haagu. Když přejdete úzkou Mozes en Aaronstraat, dorazíte k Nieuwe Kerk, tedy k Novému kostelu. Interiér ve strohém jednoduchém stylu zdobí vzácná barokní dřevořezba. V kostele naleznete hrobky mnohých státníků a hrdinů. Skládají tu přísahu nizozemští monarchové. Otočte se na druhou stranu náměstí. K nebi se tyčí vysoký bílý sloup. Tento památník má připomínat hrdinství Holanďanů během druhé světové války. Dál můžete pokračovat na západ od Princengracht. Oblast je proslulá množstvím galerií, kde jsou ty nejrozmanitější obchůdky a butiky. Míříte-li za skutečným uměním, nesmíte vynechat Rijksm useum. 250 místností skrývá skvosty evropských malířů. Jedna místnost vyčnívá mezi ostatními. Má číslo 224 a najdete ji na samém konci. Monumentální Rembrandtovo dílo se jmenuje Noční hlídka. Tajemnou hrou světla a stínů, stejně jako nevšední kompozicí se zabývají stovky odborných studií. V jiných sálech najdete Rubense,Botticelliho. O Rembrandtovi se dozvíte více v jeho domě na Jodenbreestraat. Z ostatních muzeí stojí za návštěvu především Institut moderního umění, jež mapuje nejnovější trendy výtvarného umění. Historii města pojednává Amsterdamské historické muzeum na Kalver straat. Dobře,to je všechno pěkné. Kde ale máme tu čtvrť červených luceren? řekne si každý turista pamětliv kriminálních filmů a vyprávění nejednoho známého. Otevřené výklady s odhalenými děvčaty vás možná trochu zklamou. Naše holky jsou hezčí, říkáte si v duchu. Až se vám konečně jedna sexbomba zalíbí. Sdělíte své mínění nahlas a dočkáte se překvapení: ta dívka je ze severu Čech. Zabočíte raději do některého z nahnědlých lokálů s dřevěným obložením. Nad sklenicí piva můžete uvažovat o tom, že vlastně sedíte na hromadách naplaveného dřeva, ze kterého bylo původně město vystavěno.Právě Amsterdam čeká největší nápor fanoušků. Tomu odpovídají bezpečnostní opatření. Vedle instrukcí ve čtyřech jazycích, které chystají organizátoři i v ostatních městech, čeká v Amsterdamu i speciální průvodce městem vydaný k Euru městskou policií. Dozvíte se v něm vše o tom, jakým nebezpečím se vyhnout při případné návštěvě proslulé čtvrti červených luceren, jak si počínat při konfliktu s prodejcem marihuany, dokonce se dočkáte i seznamu autorizovaných coffee -shopů. Publikace police Red Light Guide napsaná zkušeným policejním odborníkem by měl být volně dostupná.