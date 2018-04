Nejstarší coffee shop v Amsterdamu musí zavřít, ohrožuje děti

Je to legenda, za kterou míří tisíce návštěvníků Amsterdamu. Mellow Yellow je nejstarším coffee shopem ve městě a dokonce i na světě. Otevřen byl v roce 1967, jenže místo toho, aby příští rok oslavil padesáté narozeniny, bude muset prvního ledna zavřít.

V platnost totiž vejde nařízení, které přikazuje uzavřít všechny coffee shopy, nacházející se do vzdálenosti 250 metrů od školy. Vláda se tak snaží zabránit tomu, aby lehké drogy byly dostupné dětem školou povinným. V rámci tohoto nařízení se v Amsterdamu v příštím roce zruší dalších dvaadvacet coffee shopů.

„Mellow Yellow je nejstarším coffe shopem na světě a teď ho chtějí zavřít,“ uvedl pro deník Telegraph jeho majitel Johnny Petram. „Denně obsloužím tisíce lidí; místních i turistů. V našem podniku vedle sebe sedí a společně kouří Izraelci i Palestinci. A spousta lidí si sem nepřichází zakouřit, ale jen se tady chtějí vyfotit. Je to zkrátka součást historie Amsterdamu.“

Právě proto si Johnny Petram najal právníka, který mu má s bojem proti zavření Mellow Yellow pomoci. Jeho hlavním argumentem je skutečnost, že jeho obchod sousedí se školou pro kadeřníky, jejíž studenti jsou většinou starší osmnácti let, proto o nabízení lehkých drog dětem nelze v žádném případě mluvit.

Od devadesátých let klesl počet coffee shopů v Amsterdamu z 350 na 175. A přestože město jejich počet stále snižuje a odhaduje se, že do dvaceti let jich bude muset zavřít ještě polovina, při své návštěvě Amsterdamu do coffee shopů zamíří pětadvacet až třicet procent turistů.