Amsterdam - město starožitností

Mají tu delftwarskou keramiku, kachlíky, ryté sklo či starý nábytek známý pod názvem kasten, to všechno je totiž součástí nizozemského dekorativního umění. Ale je toho samozřejmě mnohem víc, ne nadarmo bylo Holandsko od 15. století jedním z hlavních obchodních center Evropy.

V mnoha obchodech lze spatřit nábytek a dekorativní předměty z Francie, Anglie, Německa a Itálie. Pozůstatky koloniálního propojení Holandska s Dálným východem najdete v poměrně široké nabídce uměleckých předmětů z Asie.

Holandští antikváři nejčastěji obchodují s americkými návštěvníky. Jeden z prodavačů odhaduje, že některé předměty se tu prodávají za polovinu ceny, kterou by stály v USA. To je pro Američany nesmírně výhodné, i při nákladech na lodní dopravu větších kusů stále ušetří. Paul Rutten, člen Asociace prodavačů umění a starožitností Spiegelkwartieru, říká, že doprava po moři zvýší cenu o 15 procent, letadlem to vyjde o něco dráž.



Holandské modré a bílé kachlíky najdete u Eduarda Kramera (Nieuwe Spiegelstraat 64), kde mají tisíce kusů od roku 1580 až po současnost. Ceny se pohybují mezi 25 až 160 dolary, záleží na stáří a raritě. Kachlíky najdete taky u Fridese Lamerise, který se specializuje na 17. století (100 až 200 dolarů).

Úžasný je třípatrový obchod Scheel & Melkonian's na adreses 183 Kerkstraat. Specialitou jsou předměty ze staré Číny a Tibetu. Majitel Varo Melkonian odhaduje, že třetina jeho zákazníků jsou právě Američané.



Paul Rutten se orientuje hlavně na kousky z jihovýchodní Asie. Mezi spoustou zajímavých předmětů, které ve svém obchodě na adrese 574 Keizersgracht nabízí, zaujme především dřevěný vyřezávaný ornament z Číny, který vás vyjde na osm tisíc dolarů. Nad krbem ovšem musí vypadat báječně.