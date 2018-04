Amsterdam: kde by se čeští cyklisté zbláznili štěstím...

Hlavní město kol

Holanďané mají pro cyklistiku se svojí placatou krajinou ideální podmínky. A v jejich hlavním městě Amsterdamu tomu není jinak. Jedinými "kopci“ tady jsou snad jen stoupání na mosty přes typické vodní kanály.

Pokud jedete do Amsterdamu s utkvělou představou, že si ho prochodíte pěšky a projezdíte tramvají, autobusem nebo metrem, po pár minutách ve městě změníte názor. Za tu dobu potkáte asi tisíc cyklistů pohodlně se vozících po cyklostezkách. Některým se za tu chvíli asi omylem i připletete pod kola.

Na rozdíl od Čech tu kolo není výsadou polobláznů, kteří nasazují život na běžné silnici. Na kole potkáte mladé studenty, maminky s dětmi i manažery v kravatě.



Jedím, jezdíš, jezdíme...



Zapomeňte při čtení těchto řádků na to, že si do Amsterdamu vezmete své horské kolo s 24 převody. V Holandsku byste s tímto kolem byli za hodně velké podivíny, na druhou stranu jistě uděláte radost zlodějům.

Že tu řádí ve velkém, o tom není pochyb. I když se musí spokojit s úlovky, které by v Česku nechali bez povšimnutí. Robustní řetězy, nejlépe dva, kolem každého zaparkovaného kola ale svědčí o tom, že i po takových strojích tu je poptávka...

Ne náhodou vám v půjčovně velmi vřele doporučují připlatit si pár eur k pojištění. Místní kola sice vypadají často jako ze smetiště, ale nejsou zdaleka levnou záležitostí: nové, i když bez přehazovačky, stojí v přepočtu deset tisíc korun.





Nizozemská "ukrajina"

Jak vypadá typické zdejší kolo? Trošku jako "ukrajiny", jak se říkalo těžkým bicyklům, které se k nám dovážely za socialismu. V Amsterdamu to jsou "Gazelle", taková je tu nejčastější značka. Většinou černé barvy, nezbytně s dobrým chráničem řetězu, díky kterému si nemusíte ohrnovat před každou jízdou nohavice.

Zásadně žádná přehazovačka: jedna rychlost tu bohatě stačí, brzdí se šlápnutím dozadu. Vpředu většinou dynamo a světlo, protože na kole se jezdí i do hospody či na večírek v hluboké noci.



Miss Kolo 2007

Občas uvidíte na řidítkách (rovných samozřejmě, žádné berany) přidělaný košík na nákup, někdy je ten samý i na zadním blatníku.

U rodin je pak oblíbený model s přidělanými dětskými sedačkami: vézt na jednom kole dvě malé děti není v ulicích nizozemské metropole nijak výjimečný pohled.

Kolo má většinou dva zámky: jeden zabudovaný u zadního kola, druhý je samostatný řetěz, kterým kolo přivážete k něčemu pevnému.

Nejdůležitější část kola? Zvonek na řidítkách. Bez něj jste v Amsterdamu ztraceni: jak jinak upozorníte chodce, že jdou po cyklostezce a že vám mají uhnout?



Styl hippie



Semafory a parkoviště pro kola

V Amsterdamu je podle statistik zhruba 600 tisíc kol, obyvatel je tu tři čtvrtě milionu. K dispozici mají kolem 400 kilometrů cyklostezek. Může to být buď speciální pruh na silnici, nebo úplně od aut izolovaná cesta.

Kola tu mají i vlastní semafory. A také vlastní parkoviště: u hlavního nádraží narazíte na třípatrový parkovací dům, kde jsou jen kola.

Najít místo na parkování s kolem v centru je často stejně složité jako s autem v centru Prahy. Stojany bývají beznadějně plné a všemožná zábradlí, ke kterým lze kolo přivázat řetězem, také.

Pravidla se tu příliš neřeší, největší pozor si je potřeba dát jen na to, abyste se nedostali s kolem do jednosměrné cyklostezky, a hlavně na chodce. Čím dál jste od centra, tím je šance, že se vám nějaký nebohý turista připlete do cesty, menší.





Přes všechny kanály

Kam na kole vyrazit? Na rozdíl od nás nepotřebujete žádné speciální cyklomapy: speciální cyklistický pruh je téměř na každé silnici. V samotném historickém centru můžete v klidu projet všechny zdejší grachty – pro Amsterdam tak typické kanály. Ušetří vám to hodiny chůze a můžete v klidu během půl dne prozkoumat snad všechny, co tu jsou. Pěšky by vám to trvalo mnohonásobně déle.

A když máte pocit, že jste už z jízdy a neustálého používání zvonku unavení, není nic příjemnějšího, než zaparkovat u jedné z kaváren a pozorovat místní cyklisty, s jakou bravurou a lehkostí zvládají svá těžká kola.





Pohoda, kola a pohoda...

Amsterdam není město, které by oplývalo takovými známými stavbami jako třeba Paříž nebo Řím. Po pár hodinách na kole zjistíte, že to hlavní, co je na městu zajímavé, je především jeho pohodová atmosféra, kterou všudypřítomná kola dokreslují.

Kolo se hodí výborně i na výlety mimo centrum. Například pokud vás zajímá, jak vypadá moderní holandská architektura, a chcete trošku propadnout skepsi při vzpomínkách, jaké obludné domy rostou na krajích českých měst, vydejte se na ostrovy vybudované ve východní části bývalých doků. Dostanete se sem snadno od hlavního nádraží, jen počítejte s tím, že v Amsterdamu často fouká a cesta proti větru dokáže být někdy hodně nepříjemná. Najdete tu úplně nové rezidenční čtvrti i moderní kancelářské komplexy. Ostrovy tu mají exotické názvy, například Borneo Eiland nebo Java Eiland.





Velmi příjemným místem na projížďky na kole jsou také místní parky. Asi nejlepší, alespoň co se velikosti týče, je Vondelpark na jihu města. Park anglického typu, který byl v šedesátých létech minulého století oblíbeným cílem bezdomovců, prošel obrovskou proměnou a dnes je to naprosto bezpečné místo a oblíbený cíl místních za výlety.

S kolem kolem Amsterdamu

Můžete se ale turistickým atrakcím vyhnout úplně. Stačí si sehnat mapu Amsterdamu a projet si ho kolem dokola. Nelekejte se, na kole i se zastávkami to je maximálně půldenní záležitost. A poznáte všední život místních.

Pokud jste v Amsterdamu více dnů a neprší, můžete si na kole vyrazit klidně i dál. Třeba proti proudu řeky Amstel směrem na jih, kde si můžete udělat zhruba třicetikilometrový okruh mezi vesničkami.