Zapomeňte na kasina. Američtí indiáni lákají turisty na marihuanu

Zatímco v některých amerických státech jako Colorado, Washington, Oregon nebo Aljaška je prodej marihuany legální, pro zbytek Spojených států je konopí stále zakázanou návykovou látkou.

Na začátku tohoto roku ale vydalo ministerstvo spravedlnosti Spojených států amerických prohlášení, ve kterém se zavazuje, že nebude soudně stíhat americké indiány za držení a distribuci marihuany. A příležitost, jak tuto ochranu zpeněžit, na sebe nenechala dlouho čekat.

Indiáni ze siouxského kmene Východní Dakotové (známí též jako Santíové) totiž v červnu letošního roku oznámili, že na území své rezervace v Jižní Dakotě chystají otevření prvního marihuanového resortu pro turisty. Informaci zveřejnil server healthiusa.com.

„Chceme, aby se z resortu stalo oblíbené místo pro dospělé. Nikde jinde v Americe nic podobného nenajdete,“ prohlásil nejvyšší člen kmenové rady Anthony Reider.

Pro Siouxe to rozhodně nebude procházka marihuanovým rájem. Tedy alespoň ne ze začátku. Jižní Dakota totiž nepatří mezi státy, kde je marihuana oficiálně povolená. Držení do dvou uncí marihuany (asi 56 g) je tady sice jen přestupkem, který lze trestat až rokem ve vězení a pokutou až 1 000 dolarů, tresty jsou ale pak různě odstupňovány a za množství nad 10 liber (asi 4,5 kg) hrozí trest až 15 let ve vězení, uvádí server marijanka.cz.

Pěstování a distribuce konopí tak bude u Siouxů pod přísnou kontrolou vládních úřadů a za porušení striktních pravidel hrozí indiánům samozřejmě vězení. Marihuana například nesmí opustit území Jižní Dakoty a při prodeji získá zákazník pouze jednogramové balení.

I když byla indiánům poskytnuta výjimka z federálních zákonů, úřady Jižní Dakoty se rozšíření prodeje marihuany všemožně brání. Na neochotu úřadů zatím podle informací serveru healthiusa.com doplácejí hlavně menší kmeny, u kterých stále probíhají policejní razie.