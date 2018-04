Americky sendvic se do normalnich ust nevejde

Vedle americkych sendvicu vypadaji nase oblozene

chlebicky (jakkoliv mohutne naparadene salaty a strouhanym syrem) bez

nadsazky jako vyplasene jednohubky. Vidite, a takove - tedy open face -

otevrene, tady popularni nejsou a temer nikde se s nimi nesetkate.

Takze sendvice. To uz je opravdu jidlo. Kdyz jsem je videla poprve,

nemohla jsem pochopit, jakze je mohou stravnici dostat do ust. A taky

nedostanou. S tim se uz pocita. Ale nikoho to z tech, co si je

objednaji, nestresuje. Vzdyt existuje docela pohodlny zpusob, jak

takovy sendvic sporadat. Uhodli jste: RUKAMA. Myslim, ze nikde na svete

neuvidite v kultivovane a technicky rozvinute zemi lidi tak casto jedici

rukama jako prave na tomto kontinentu. Evropske pristehovalce to

privadi zpocatku z miry: sahat do nesporadatelne housky ci chleba

(ktereho je tady nejmene na dvacet druhu, pricemz nejoblibenejsim je

bily a whole wheat, podobajici se svou konzistenci a vizazi spise hoube

nezli chlebu) nebo vybirat ty nejchutnejsi kousky prilohy ci hlavniho

jidla z "pita breadu" (tj. bezkvasnicova placka, ostatne podle odborniku

na stravovani pry nejzdravejsi druh chleba vubec) - to bylo nad jeho

evropske predstavy o jakemkoliv stravovani. Nicmene je to tak. A

rukama se ji vsude, a i za necekanych okolnosti, a to i presto, ze se

nabizi pribor nebo lzicka. Ono je to totiz nejpohodlnejsi, nejjistejsi a

take nejjednodussi - french fries (smazene hranolky), chicken wings

(kureci kridylka), Kentucky Fried Chicken (vyhlasene smazene kousky

kurat KFC), hamburgery i ony klasicke sendvice. To jsou ta nejznamejsi

jidla, ktera projdou nejdrive stravnikovyma rukama, nezli si je spusti

do zaludku. Jestlize budete podrobeni onou zkouskou snist sendvic

nalozeny vsim moznym a jeste prolity kecupem ci ruznymi druhy dresingu,

pak vam garantuju, ze si na pomoc ty svoje ruce take zavolate.

Sendvice chce jist (a tim padem i prodavat) kazdy. A s tim i

stravovaci byznys uz pocita. Ten, kdo se zabyva jidlem, pocita se

stolem ci pultem, kde se budou "vyrabet" sendvice. Ono to ani moc

nepotrebuje. Predstavte si oblozeny chleba nebo housku (mimochodem

velkou jako chlapska dlan). Vlastne - presneji receno - vystlany vsim

moznym. A protoze strava v Kanade je skutecne za babku, tak vyrobit

takovy sendvic take. Ale za babku se uz prodat nemusi. Takovy dobry

sendvic prijde zhruba na 3.95 (plus taxa, coz je zhruba 4.50 dolaru,

pricemz minimalni hodinova mzda cini 6.85). O nic levnejsi neni ani

syrovy ci zeleninovy (vegetable - posedlost vegetarianu), a nakonec by

podnikatele nebyli podnikateli, kdyby takovy trend vegetarianske stravy

hned nepodchytili prodejem s lakave znejicimi nazvy. K nejpopularnejsim

sendvicum vubec patri tzv. Club House Sandwich, coz jsou tri platky one

chlebove houby nad sebou, ktere jsou prolozeny obvykle platky syra,

sunkou, slaninou a ochuceny listovym salatem, rajcaty a majonezou.

Sendvice ve stravovani Americanu maji skutecne vysoke postaveni,

coz dokumentuje i fakt, ze se dostaly i do jidelnicku. Ano, sendvice

maji svoje menu, a kdyz ne separatni, tak jsou alespon jeho dustojnou

soucasti - a to vsude: v bistrech, restauracich i hotelech. Se

sendvicem se setkate proste vsude.

A tak na teto vseobecne poptavce jsou zalozene i vetsi

specializovane byznysy. Ty jsou pravidelnymi dodavateli sendvicu do

"kantyn" v bankach, vyrobnich podnicich, nemocnicih, ve skolach,

uradech, kulturnich centrech atp. Jsou nedilnou soucasti nabidky v

coffeetrukcich (neco jako pojizdna kantyna, ktera zajizdi do mist, kde

nejsou restauranty ci stravovany, ale uz tam funguje nejaky ten vyrobni

podnik).

Jeden takovy podnik existuje i tady v Bramptonu, ve meste o 260 000

obyvatelich, ktere je od centra Toronta vzdaleno zhruba 45 minut jizdy

autem. Jmenuje se Festive (znamena slavnostni) Food Catering LTD. a

zamestnava zhruba 20 lidi (vcetne onech ridicu coffeetrucku, kterym je

firma pronajima s podminkou, ze je vyhradnim dodavatelem stravy ).

Majitele jsou hned tri a kazdy z nich se stara o neco jineho (jeden o

stravovani, dalsi o coffeetrucky, treti o ekonomiku). Vsichni jsou

italskeho puvodu a podle toho take vypada i nabidka jidla: soustreduji

se na sendvice a na varena jidla. A pri teto prilezitosti prodaji i ten

svuj puvod. Maji totiz to stesti, ze italska kuchyne je v Kanade

uprimne oblibena, takze kde je to jen mozne, tak to zni "skoroitalsky".

Do sendvicu pouziji vsechno, vcetne chutnych meatballs na italsky

zpusob (masove kulicky z mleteho masa zalite rajcatovy - italskym -

sosem), parky, klobasky, salamy, ruzne druhy syru, corned beef apod. Na

jidelnicku se denne mimo to objevi i dva druhy polevek a pet druhu

vareneho (vzdy cerstveho) druheho jidla. Jidelnicek je pripraven na

kazdy tyden a kazdy den ma jinou skladbu a take svoji specialitu. V

prumeru denne vyexpeduje firma na 600 porci tepleho jidla (nepocitaje v

to polevky, ktere prodavaji za 75 centu v kelimku) a na 5000 kusu

sendvicu, pricemz nejtezsim dnem pro tento provoz je nedele, kterou

vlastne tyden zacina a vyrobi se pres 6000 sendvicu; "odpocinkovym" dnem

je ctvrtek (jimz tyden konci) a to se jich vyrobi "jenom" kolem 3000.

Ktere sendvice jedi Kanadane nejradeji? K nejoblibenejsim patri ty

s kurecim ci krutim masem, se sunkou, lososem, tunou, krabem, ale i

zeleninove, a divte se (protoze udelat rizek povazuji kanadske zeny za

zazrak) rizky - veprove nebo kureci. Z nejakeho mne neznameho duvodu

pristoupil zakaznik na tichou dohodu, ze veprovemu rizku rika veal (coz

je teleci), a proto se takovemu sendvici rika Veal Sendwich (a podle

prichute napr. s palivou nakladanou paprikou, s chilli, smazenou

paprikou sladkou, ci z barbeque sosem), anebo s majonezou, kterou

Americane vseobecne primo zboznuji...

A jaky sendvic bude chutnat vam? Muzete si vybrat sami. a to

dokonce na strankach Internetu, kam se takove posledlosti dostalo te cti

byt videna verejnosti co nejsirsi - receptar se vsim vsudy s nazvem Jak

designovat sendvic. Ale zcela vzacne je receptar uzavren i vtiravou

otazkou: Jste sendvicem posedly?, a hned i odpovida: Gratulujeme,

navstivte psychiatra, pohybujete se na hranici blizke smrti... Protoze,

co si budeme namlouvat - sendvicem proste ke zdravi dojit nemuzes.



Z Bramptonu srdecne zdravi Vera Kohoutova.