Americký cenový ráj a bez víza, to je Quebec

Přímé lety do Kanady provozuje ČSA od června do října. Vždy v úterý, v pátek a v neděli létá přímo do Toronta. Jinak se létá s přestupem v některém velkém evropském hubu. Pokud budete letenku kupovat u nás, ceny s taxami se pohybují minimálně okolo 30 000 korun. Mnohem výhodnější jsou ceny letenek například z Londýna, odkud stojí zpáteční letenka okolo 18 000 korun. A do Londýna není problém sehnat letenku s EasyJet do 2 000 korun. V ideálním případě není nutné se ani přesouvat z jednoho londýnského letiště na druhé. Výhodné ceny letenek lze najít i v Německu, na tamní letiště je ale výhodnější dojet autem, což nemusí každému vyhovovat.

Přímo do Quebeku přímé spoje s Evropy nelétají, je nutné přestoupit, ideálně v Montrealu. V tomto městě ale můžete svou cestu do Quebeku i začít. Dál lze pokračovat autobusem, vlakem anebo vypůjčeným autem. To je asi nejvýhodnější řešení, kanadské pobočky nadnárodních půjčoven si v průměru účtují 50 až 60 kanadských dolarů za den. Záleží na délce výpůjčky. Zpáteční jízdenka vlakem stojí okolo 120 CAD, letadlo je asi o polovinu dražší, v obou případech ale záleží na včasnosti rezervace. Nejlevnější je autobus s cenou okolo 100 CAD za zpáteční lístek. Dodejme, že litr benzinu stojí asi 22 korun.





Z montrealského letiště je to do Quebeku asi 240 kilometrů a s dálničním limitem 100 km/h trvá cesta necelé tři hodiny. Po cestě lze obdivovat místní severskou přírodu zarovnanou do téměř dokonalé roviny. Návštěvníky z Evropy tak asi nejvíc zaujme místní podoba osídlení, která je v našich končinách zcela neznámá.

Vynechat rozhodně nelze ani centrum Montrealu, které z našeho pohledu zajímavě kombinuje historickou zástavbu s moderními mrakodrapy. Přestože je Montreal velké město se zhruba dvojnásobným počtem obyvatel než Praha, tak samotné centrum není příliš velké a na jeho prohlídku stačí bohatě jeden den.

V samotném Quebec City lze najít ubytování již od 80 CAD za noc ve dvouhvězdičkovém hotelu. Ceny se výrazně liší podle sezony. Letní, která začíná v květnu, zvedá ceny na dvojnásobek. V úplném centru města stojí mimo sezonu tříhvězdičkový hotel se snídaní pro dvě osoby již 100 CAD, tedy v přepočtu asi 1 600 korun. V sezoně pak ten samý hotel, umístěný na exkluzivním místě, inzeruje ceny začínající na 150 CAD za noc. Levnější jsou samozřejmě hotely na periferii města.

Jenže Quebec je z našeho pohledu zvláštní město. Centrum, evropsky malebné a kompaktní, je velmi malé. Zbytek města se pak táhne k obzoru a především jednotlivé čtvrti od sebe dělí volné plochy, kde v tom lepším případě nic není, v tom horším se zde křižují dálniční nadjezdy a průmyslové zóny. Quebec má asi 600 000 obyvatel, ale z našeho pohledu je to spíš Kolín s předměstím táhnoucím se až ku Praze.

To samozřejmě komplikuje dopravu po městě. Taxi není problém zavolat, už s většími problémy jej ale odchytíme především v okrajových částech města. Ceny taxislužeb jsou z našeho pohledu přijatelné. Nástupní sazba je zhruba 50 korun, za kilometr se platí asi 22 korun. S ohledem na vzdálenosti je ale nutné počítat s většími náklady na tento způsob dopravy a to především, pokud budete bydlet na okraji města.

Pokud si nepůjčíte auto, tak lze využít i na americké poměry výborně fungující městskou hromadnou dopravu. Linek autobusů je velké množství a pokrývají celé město. Intervaly jsou rozumné a jízdné je podobné jako v Praze. Navíc zde MHD slouží opravdu všem a využívají ji všechny sociální vrstvy obyvatel. To je oproti mnoha americkým městům zásadní rozdíl a pobídka MHD opravdu používat.

Díky výhodnému kurzu místní měny jsou ceny stravování v Quebeku z našeho pohledu velmi přijatelné. V centru města sice za pětichodové menu v restauraci servírující lahůdky z bizona, jelena Wapiti nebo z jiné zvěřiny zaplatíte zhruba tisícikorunu včetně nápojů. Jenže tam, kde se stravují místní, tedy v některém z fastfoodů, zaplatíte stejně jako u nás a porce budou výrazně větší. Menu hamburgeru s hranolky a kolou stojí již od 50 korun, jiné fastfoodové "lahůdky" se s cenou nepřehoupnou přes 10 CAD, tedy zhruba 160 korun. Jenže to jsou již porce, které běžný Evropan spořádá k obědu a večeři zároveň. Tuzemským cenám podobné jsou i ceny nealkoholických nápojů.

Zajímavé srovnání cen nabízí místní supermarkety s potravinami. Najít zboží, které je výrazně dražší než u nás, je velmi namáhavou činností. Nealko nápoje jsou výrazně levnější, pivo podobně drahé, pečivo, uzeniny, sýry a další lahůdkářské zboží taktéž. V průměru jsou zde potraviny stejně drahé jako u nás.

Samotné centrum města se pro nákupy příliš nehodí, leda tak pro pořízení suvenýrů. Vše vynahradí několik velkých nákupních středisek, kde jsou desítky, ale spíš stovky obchodů. U většiny středisek je i obchodní dům, nejčastěji Zeelers nebo Sears, jen výjimečně ale prodejna potravin.

Nákupní centra se nikterak neliší od těch našich, a to jak velikostí, tak skladbou sortimentu. Prim hrají oděvy, ale nechybí ani jakékoliv jiné obvyklé zboží a i některé neobvyklé jako třeba obchody s hokejovými kartičkami a komiksy.

V současné době je USA i Kanada pro nás nákupním rájem. Ceny elektroniky jsou v průměru nižší o 20 až 40 procent, když budete mít štěstí na výprodeje, ušetříte ještě víc. Je samozřejmě nutné myslet na rozdílné elektrické zástrčky a i na to, že v těchto zemích má elektrická síť jen 110 V. Ale většina přístrojů zvládne obě napětí. U některých přístrojů, obvykle notebooků, lze najít zboží i s celosvětovou zárukou. Je však dobré se na všechny detaily informovat.





A zde může v Quebeku dojít k drobnému problému. Provincie Quebec je frankofonní a ne každý obyvatel ovládá angličtinu. Někdo vůbec, jiný poněkud kostrbatě, ale to k domluvě stačí. Kdo mluví francouzsky, bude mít ale domluvu mnohem snazší, tímto jazykem zde mluví každý.

Nejvýhodnější jsou ceny oblečení, a to především toho značkového. Jestliže znáte například tuzemské ceny značek jako je Tommy Hilfiger, Ecko, Levi´s a dalších, budete v Severní Americe jako u vytržení. Zboží zde pořídíte za zhruba třetinu tuzemských cen, často i levněji. Zábavné jsou obchody, kde jsou na zboží cenovky pro více trhů najednou. Třeba v obchodech Mexx můžete rovnou porovnat i českou cenu. Je minimálně o třetinu vyšší, a to ještě mnoho obchodů nabízí plošné slevy, třeba čtvrtinu z jakéhokoliv nákupu.

Když pak narazíte na výprodeje, asi budete především myslet na váhu zavazadla do letadla. Na transatlantických letech je to ale docela dobré, i v turistické třídě lze mít dvě zavazadla, každé do 20 (23) kilogramů. Problém ale může nastat u návazných letů po Evropě, pokud nejsou součástí jedné vydané letenky.

Dodejme, že Quebec není klasické severoamerické město, a tak narazíte v obchodech v hojné míře na evropské značky oblečení, a to i s evropskými velikostmi. Tam, kde mají velikosti americké, je třeba počítat s tím, že jsou zhruba o jednu větší než ty evropské. Míry se pak různě mísí, někde jsou udávány ty, které známe, jinde americké. A to neplatí jen o velikostech oblečení, ale i o hmotnosti, objemu a dalších mírách.

Pokud vás omrzí nákupy, můžete vyrazit kousek dále, než je poslední nákupní outlet. Výpravy za město rozhodně litovat nebudete. Quebec nabízí úžasné přírodní scenérie a stačí jen pár kroků, abyste měli pocit, že jste se ocitli v opravdové divočině. Přitom ale, na rozdíl od opačné části Kanady, téměř nic neriskujete. Turistické služby opravdu dobře fungují, a pokud chcete například vyrazit na týden na ryby, stačí si vybrat z nepřeberného množství nabídek.

Takzvaní outfitteři (Outfitters) vám mohou zajistit buď jen ubytování u některého z jezer, nebo také kompletní servis. Podle úrovně služeb se pak také odvíjí ceny - pokud se spokojíte s obyčejnou turistickou chatou, nebudete požadovat stravu a vybavení, klidně pořídíte týden rybaření za nějakých 200 CAD. Můžete ale sáhnout i po komfortním ubytování, stravě pětkrát denně, kompletním rybářském vybavení včetně oblečení a také motorové lodi. Pak se klidně můžete dostat na čtyř- i vícenásobek ceny.

Pokud týden nemáte, stačí jen vyrazit do okolí. Jen malý kousek od Quebec City (11 km) najdete vodopád Montmorency. Voda padá z výšky 83 metrů, čímž Montmorency o 30 metrů překonává mnohem známější Niagarské vodopády. Pokud si majestátní hukot vodopádu chcete vychutnat opravdu naplno, rozhodně se vyplatí nezůstat jen pod ním, ale podívat se i nad něj - v nejvyšším bodě se přes něj totiž klene most. K němu se dostanete autem po silnici, případně lanovkou. Za parkování u vodopádu zaplatíte 9 CAD, zpáteční cesta lanovkou přijde na 8,25 CAD.

Pokud máte půjčené auto a toužíte si po nákupech opravdu pořádně odpočinout, nedaleko od vodopádu najdete most přes řeku Svatého Vavřince, kterým přejedete na ostrov Orleans. Most nevypadá příliš bezpečně, ale automobilové dopravě slouží celkem spolehlivě. A navíc je to jediná cesta na ostrov, takže nemáte příliš na výběr. Ostrov Orleans je zvláštní místo, kde si budete okamžitě připadat, jako byste se vrátili o pár století zpátky. Život zde plyne jakoby poklidným tempem.

Jakmile přejedete most, ocitnete se v oblasti téměř přímořské. Ačkoli počasí na koupání zde po většinu roku není. Jakmile se vydáte ale kousek dál po ostrově, jste najednou v čistě zemědělské oblasti. Právě zemědělství je obživou drtivé většiny obyvatel žijících na ostrově Orleans. I když by se hodilo říci, že bývalo - dnes už většina mladých dojíždí za prací do Quebec City a farmaření se věnuje jen málo z nich. Tomu odpovídají i ceny pozemků, které jsou jedny z nejlevnějších v Kanadě. Dům s farmou a pozemky můžete pořídit už od 150 tisíc CAD, takže pro romantické duše nemůže být nic lepšího.

Část místních farmářů dávno pochopila, že na turistech se dá vydělat o něco víc než na okopávání a orání, takže pokud si výlet na ostrov chcete trošku zpestřit, můžete ochutnat některé z místních specialit. Vzhledem k tomu, že právě tento ostrov patří k nejvýznamnějším producentům kanadské speciality číslo jedna, tedy javorového sirupu, je jasné, co vás čeká především.

Podél silnice najdete spoustu lákadel od farmářů, kteří vás nejen rádi ochotně (a francouzsky) seznámí se způsobem výroby téhle pochoutky, ale dají vám také ochutnat, případně nabídnou typický místní oběd. Javorový sirup se hodí nejen na lívance a palačinky, při prohlídce vám průvodce určitě rád předvede, jak si z javorového sirupu uděláte lízátko. Je to jednoduché, sirup necháte přejít varem a pak vychladnout. Následně jej nalijete na čistý sníh (toho mají na Orleansu opravdu dostatek většinu roku). Pak jen stačí vzít dřívko, napůl ztuhlý sirup namotat a sladká pochoutka je na světě.

Pochopitelně na ostrově Orleans nerostou jen javory, takže pokud chcete příjemně zakončit den, můžete se podívat i po něčem jiném, než je javorový sirup. Co takhle cider? Pokud tenhle příjemný a osvěžující nápoj znáte třeba z Velké Británie, tak na něj zase rychle zapomeňte. Cider v místním podání je spíše víno, jablečné, a umí být i zatraceně silné. Ale pije se opravdu skvěle! Pokud to chcete vyzkoušet, navštivte Cidérii Domaine Steinbach. Tady můžete ochutnat nejen kanadskou (nebo spíše quebeckou) verzi cideru, ale i další výrobky z jablek a místního ovoce. Marmelády a džemy jsou možná trochu nuda, ale taková jablečná hořčice s česnekem a bylinkami, to je jiná káva.

Máte-li ale chuť poznat, jak vypadá opravdová divočina, musíte vyrazit z Quebec City na sever po highway 138, podél řeky Sv. Vavřince. Bohužel jako highway neoznačují místní dálnici jako v USA, ale prakticky jakoukoli hlavní silnici. V případě highway 138 vás čeká zhruba 230 kilometrů po silnici, na které se v některých místech pořádně podepisuje drsná quebecká zima. Okolní přírodní scenérie za to rozhodně stojí.

Už po zhruba 30 kilometrech vjedete do městečka Sainte-Anne-de-Beaupre, kde nalevo od silnice nemůžete přehlédnout obrovskou gotickou katedrálu. Ta jako by svými rozměry do malého městečka nepatřila. Ale to není všechno. Brzy totiž zjistíte, že tato starobylá katedrála pochází z roku 1923. Tehdy totiž nahradila původní, která podlehla požáru. Vzhledem ke svým rozměrům chrám stále není dokončen. Ostatně katedrálu svatého Víta také nepostavili za rok. Vnitřní prostory zdejšího chrámu jsou skutečně úchvatné. Zajímavostí je přesná replika Michelangelovy Piety, jejíž originál najdete v bazilice svatého Petra v Římě.

Prakticky všichni obyvatelé Quebeku jsou katolíci, i tím se odlišují od většiny Severní Ameriky. Podle místních ale chodí pravidelně do kostela stále méně lidí. V samotném Quebec City i v okolí tak není vůbec neobvyklé, když na dveřích kostela vidíte nápis, že je na prodej. Řada kostelů je pak přeměněna na kulturní centra či dokonce hotely.

Budete-li po 138 pokračovat dál, budete pomalu vjíždět do divočiny. Zároveň se budou před vámi otevírat úžasné scenérie pobřeží řeky Sv. Vavřince. Když přijedete do městečka Malbaie, vyplatí se na chvíli sjet z cesty a odbočit k hotelu Fairmont Le Manoir Richelieu. Hotel se tyčí na útesu nad řekou, která má už v tomto místě šířku několik stovek metrů. Součástí hotelu je i jedno z nejvýznamnějších kasin v Quebeku, takže můžete vyzkoušet i své hráčské štěstí.

Dáváte-li raději přednost golfu, ani v tomto případě nebudete litovat. Náročné, ale opravdu krásné osmnáctijamkové hřiště sousedí přímo s hotelem. Hotel samotný nabízí ubytování v komfortních pokojích, z nichž většina má opravdu romantický výhled. Pokud máte štěstí, seženete noc kolem 250 CAD (4 000 Kč), což není právě málo.

Když vám po návštěvě kasina zbudou ještě nějaké peníze na benzin či naftu a nerozhodnete se užít si romantickou noc v hotelu, vyplatí se pokračovat po 138 dále na sever, až k zálivu Svaté Kateřiny, který se nachází na okraji národního parku Saguenay-St. Lawrence Marine Park. Zde můžete nastoupit na trajekt, který je zdarma a během pár minut vás převeze na druhou stranu do malebného městečka Tadoussac.

Městečko samo o sobě rozhodně stojí za návštěvu, co je ale důležitější, právě odsud vyjíždějí turistické lodě na pozorování velryb. V národním parku se totiž nachází hned osm druhů těchto mořských savců. Výlet je vhodné si rezervovat předem, pokud ale dorazíte mimo sezonu, můžete si koupit lístek přímo v kanceláři. Počítejte s investicí kolem 60 CAD za osobu.

V této ceně ovšem máte nejen tříhodinovou plavbu za pozorováním velryb, ale také zapůjčení kompletního vybavení - nepromokavých kalhot, bundy a holínek. A toto vybavení neodmítejte! Voda v zálivu má i v létě jen několik stupňů nad nulou a americký vojenský člun Zodiac, na kterém se na podobné výpravy vyráží, vás před stříkající vodou rozhodně neochrání. Člun pojme zhruba 40 lidí, a pokud si nechcete prožít pocity mořeplavců v Severním moři, rozhodně se snažte sedět na přídi, tam totiž voda stříká podstatně méně než na záď.

Pochopitelně, jako u všech pozorování zvířat, ani výskyt velryb není zaručen. Místní tvrdí, že během léta je neúspěch opravdu velmi výjimečný. My jsme bohužel měli smůlu, ale i tak projížďka po zátoce lemované vysokými skalami skutečně stála za to. Vykouknout za některým ze stromů ve strži grizzly, ani bychom se příliš nedivili.

Z Tadoussacu se můžete vrátit zpět do Quebec City, případně do Montrealu. Dál už vás čeká jen stále divočejší krajina. Pokud máte na ostrově Orleans pocit, že jste v minulém století, na sever od Tadoussacu se dostáváte do doby lovců kožešin. Jakmile vyjedete z obydlených vesnic, obklopí vás nádherná a prakticky nedotčená příroda. I toho dovedou místní mistrně využít - člověk z města přece potřebuje relaxaci. A tak kromě již zmíněných rybářských víkendů můžete strávit třeba týden (nebo víkend) na farmě s divokými zvířaty. Ráno vás budou budit bizoni, v noci můžete poslouchat vytí polárních vlků. A přes den? Můžete si pronajmout terénní čtyřkolku a vyrazit na dobrodružnou cestu po okolí nebo si třeba sjet některou z okolních řek na kajaku. Daleko od civilizace, daleko od všeho.

A pak už zpátky na letiště a vzhůru do civilizace. Quebec není sice klasická dovolenková destinace, ale pokud chcete zkusit něco jiného než písečné pláže, určitě stojí za pozornost. Milovníci sněžných skútrů sem mohou vyrazit v zimě - to se na něm dostanou z montrealského letiště až do kasina u hotelu Fairmont Le Manoir Richelieu, tedy téměř 500 km. Milovníci přírody pak zřejmě dají přednost létu, kdy je přece jen příjemněji. V každém případě stojí tato evropská výspa v Americe za návštěvu. Není mnoho dalších míst na světě, kde se dostanete tak blízko k přírodě i výhodným nákupům.

Platit lze tuzemskými platebními kartami, k dispozici je i dostatek bankomatů. Je také nutné počítat s tím, že všechny uváděné ceny jsou bez daně. Ta činí zhruba 12 procent a je přičtena u pokladny.