Američané si vybírají dovolenou podle internetu

"Střední Evropa je v zámoří pociťována jako homogenní celek," řekla. Podle

Pavlitové roste mezi Američany zájem také o lázeňské pobyty. "Spíše než o klasické dlouhodobé pobyty mají Američané zájem o kratší. Chtějí mít pocit, že jsou hýčkáni v luxusních lázních s atmosférou minulého století," řekla Pavlitová.



Mezi nové trendy se podle ní řadí i zájem o výlety z Prahy v malých skupinkách, nejlépe osobním autem s vlastním průvodcem. Důležitá je pro Američany také kvalita jídla. "Představa, že jedí jen hamburgery, již dávno neplatí. Gastronomie se stala v USA velkým koníčkem," upozornila Pavlitová s tím, že 25 procent výdajů v ČR američtí turisté utratí za jídlo. "Američané také potřebují téma, jinak se brzy nudí," upozornila dále. Zájem je podle ní o "genealogickou" turistiku, vinařské stezky, ale i

cokoli spojené s výrobou piva. "Pivo také patří mezi gurmánská témata, není považováno za plebejský nápoj," dodala.



Američané mají v průměru pouze dva týdny dovolené ročně. "O to pečlivěji ji ale plánují," řekla Pavlitová. Velkou roli hrají dobře zpracované programy, které američtí turisté nezřídka doslovně plní. "Za co nejkratší dobu toho chtějí co nejvíce vidět. Za kvalitu jsou ochotni hodně zaplatit," dodala.