Čekejte prosím, jste v pořadí. Muž čekal, vydržel na telefonu 15 hodin

Je to 'cvok', napadne možná někoho, když si čte zprávu o člověku, který byl schopný 15 hodin čekat na telefonu a nezavěsit. Nicméně v koutku duše nejspíš máte pro jeho absurdní husarský kousek, zavánějící happeningem, pochopení. Určitě i vy jste se někdy ocitli v podobné situaci, když jste volali do aerolinek či nějaké instituce, ale prostě jste čekání naštvaně vzdali.

Telefonický maraton trval 15 hodin

Andrew Kahn, turista z USA, který se svojí ženou a tříletou dcerkou navštívili australské Adelaide, si ve středu 1. srpna vyzkoušel maraton v čekání na telefonu. Kolem půl osmé zatelefonoval do letecké společnosti Qantas, aby potvrdil svůj let na neděli do New Yorku s dvěma přestupy, avšak vyslechl si jen známý obligátní vzkaz, že se mu někdo bude věnovat, "co nejdříve to bude možné".

Američan tedy čekal, ale když se ani druhého dne v 11 hodin dopoledne nedočkal žádné odpovědi na druhém konci "drátu", tak konečně zavěsil. Telefonát na mobilu trval neuvěřitelných 15 hodin, 40 minut a jednu sekundu. Poté rozeslal o své nevšední akci zprávu hlavním australským médiím a přiložil i snímek z displeje mobilu o délce hovoru.

Takhle dlouhou "jízdu" na telefonu Andrew Kahn neplánoval, prostě se k ní sám vnitřně vyhecoval. "Když se čekání protáhlo na dvě hodiny až tři hodiny, to byla přesně ta chvíle, kdy jsem si řekl, tak jo, tak tedy vyzkoušíme, co se bude dál dít," řekl muž pro australský list Herald Sun. "Prostě jsem byl odhodlaný zjistit, co přesně aerolinky míní tou hláškou, že 'zástupce se ozve co nejdříve'".

A co těch 15 hodin dělal, zatímco čekal na telefonu? Surfoval po internetu, krátce si zdříml a dokonce zvádnul přečíst dvousetstránkovou knihu.

O tak dlouhém čekání na telefonu nemáme záznam, hájí se Qantas

Mluvčí aerolinek Qantas k případu řekl, že společnost nemá záznam tak dlouhého čekání na telefonu a že věc šetří. "Průměrná doba čekání v té době byla méně než minutu, nejdelší čekací doba pak trvala 17 minut," uvedl mluvčí.

Andrew Kahn nicméně médiím sdělil, že dostal nabídku na úhradu výdaje za dlouhý telefonát, kterou odmítl.

Andrewovi Kahnovi se ale nakonec mluvčí stejně omluvil, i když za jinou záležitost. Američan totiž nakonec ve čtvrtek odpoledne znovu zavolal do rezervačního oddělení letů Qantas, bylo mu však řečeno, že kvůli systémové chybě byla jeho rezervace zrušena. Společnost chybu rychle napravila a původní rezervaci okamžitě obnovila.