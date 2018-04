OBRAZEM: Úchvatná pláž, kterou uvidíte pouze několik hodin

Nadšený malíř si nejprve obraz přesně geometricky rozvrhne ve svém skicáři, pak si vezme zahradní hrábě, jedinou pomůcku, kterou používá, a jde na pláž. Vždy trpělivě čeká na úplněk, aby stihl do přílivu svoje dílo dokončit. Některé obrazy přitom vytvoří na úctyhodné ploše o rozloze např. 152 × 91 metrů.

Čtyřicetiletý muž ze San Franciska proměňuje pláž v plátno pravidelně nejméně 12 let. Inspirací se mu staly kruhy v obilí ve Velké Británii, jež jsou už od 80. let fenoménem, který nemá, co se týče četnosti a dokonalosti provedení, jinde na světě obdoby.

"Své vzory čerpám z přírody," uvedl Andres Amador pro britský Daily Mail s tím, že jeho malby připomínají třeba vlny na vodě, praskliny v suchém bahně, apod.

Pokud se budete časně ráno toulat po plážích v okolí San Franciska v době, kdy bude úplněk, třeba se vám poštěstí spatřit některý z písečných klenotů tohoto happeningového umělce.