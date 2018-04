Konec čekání na kufr u pásu na letišti, aerolinky vám ho dovezou domů

Doručování zavazadel domů nabízejí American Airlines na více než 200 letištích v USA plus na vybraných letištích v jiných zemích.

Základní cena za tuto službu, od 29,95 do 49,95 dolarů, se odvíjí od množství zavazadel. Pokud je místo určení zavazadla v okruhu do 64,4 km (40 mil), zásilku obdržíte v rozmezí od jedné do čtyř hodin. Pokud potřebujete zavazadlo dopravit na vzdálenější místo, dostanete ho v rozmezí od čtyř do šesti hodin a připlatíte si dolar za každou další míli.

"Domníváme se, že je to výborná služba pro lidi, kteří cestují služebně a potřebují se co nejdříve dostat na schůzku nebo do úřadu a nechtějí se zdržovat vyzvedáváním si zavazadel na letišti," řekl David Vance, ředitel zákaznického centra letecké společnosti pro americký list USA Today, více zde.

American Airlines je v současné době jedinou americkou aerolinkou, která doručení zavazadel nabízí. Další leteckou společností, která v minulosti krátce podobnou službu nabízela prostřednictvím spediční firmy FedEx, byly United Airlines.

Kdybyste měli tu možnost, nechali byste si zavazadlo z letiště přivézt domů nebo do hotelu?

Hlasování skončilo Čtenáři hlasovali do 0:00 28. srpna 2012. Anketa je uzavřena. NE 392 ANO 277

Rekordní příjmy z doplňkových služeb

Pokud bude o službu zájem, další aerolinky se jistě rády připojí. "Pravděpodobně neexistuje jiné odvětví, které by tak rychle kopírovalo úspěch, než je letecká doprava," zdůraznil Jay Sorenson, expert na příjmy z doplňkových služeb v letectví pro USA Today. Podle jeho analýz získaly American Airlines za minulý rok jenom za všechny extra poplatky, příplatky a speciální programy rekordní sumu 2,1 miliardy dolarů.

"Myslím, že nápad je to vynikající. Pokud by to ovšem celé neskončilo na ztrácení zavazadel," upozornil na možná úskalí nové služby George Hobica, zakladatel známého webu Airfarewatchdog.com, který aktuálně srovnává nejvýhodnější ceny letenek.

Zájemci o doručení zavazadel u American Airlines si mohou službu objednat současně s rezervací letenky nebo nejpozději dvě hodiny před odletem. Seznam všech míst, kde je možné službu využít, najdete na webu aerolinek zde.