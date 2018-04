Zděšení mezi pasažéry. Stěny kabiny boeingu náhle popraskaly

Krátce po startu se trup Boeingu 757 začal prudce otřásat a ozývalo se silné praskání. Na vnitřních deskách po obou stranách kabiny ve 14. řadě náhle vznikly velké podélné praskliny, které odhalily izolaci. „Znělo to, jako by ze zavazadlových schránek nad hlavami cestujících začaly padat bowlingové koule,“ vylíčil chvíle hrůzy pasažér James Wilson pro televizní stanici ABC7.

Nikdo v tu chvíli nevěděl, co se děje. Vyděšení cestující začali jeden přes druhého volat na palubní personál, že praskají obkladové desky, aby se rychle přišli podívat. Poté, co členové posádky přezkoumali škody, snažili se uklidnit pasažéry, že jde jen o „kosmetickou drobnost“. Incident neměl žádný vliv na pokles tlaku v kabině, protože bylo poškozené pouze vnitřní obložení, stroj proto nejprve stále pokračoval v letu. Pak se ale přišel podívat na praskliny sám kapitán a ten se rozhodl vrátit na výchozí letiště v San Franciscu, kde letadlo nouzově přistálo.

Mluvčí společnosti American Airlines sdělil, že příčina popraskání stěn se nyní zkoumá, nejspíš se prý ale jednalo o lokální závadu na vzduchotechnice, napsal britský list Daily Mail. Letecký expert Robert Ditchey prohlásil, že bezpečnost cestujících nebyla nijak ohrožena.

Pasažér James Wilson o incidentu průběžně informoval již z letadla, zpráva se proto bleskově rozšířila na sociálních sítích. Zároveň kritizoval jednání letecké společnosti za to, že sama nezařídila cestujícím náhradní lety, ale pouze je instruovala, na jaké telefonní číslo mají volat, aby si let vyjednali sami. Jamesovi Wilsonovi se nakonec podařilo pozdě v noci odletět do Austinu.