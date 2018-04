Ama Dablam a koňská dávka rakši

Kam se hrabou slovenské panáky

Mysleli jsme si, že na Slovensku mají velké panáky, ale v Khumjungu nás včerejší večerní 2dcl kořalky pro každého opravdu překvapily. Moc se to nedá pít, chutná to jako petrolej, voní to jako petrolej, je to petrolej. Nosíme to s sebou a ne a ne to vypít.

Dnešní etapa vedla z Khumjungu (3800m) do Tengboche (3880m), největšího kláštera v Nepálu. Procházeli jsme rododendronovými lesy nebo mezi šerpskými políčky, kde právě probíhá sklizeň hlavně brambor, kukuřice ještě stojí. Rododendronové lesy zde vysazuje Hillaryho nadace.

První polovinu etapy jsme klesali k řece ve výšce 3330m. Cestou jsme potkali ruského horolezce, který byl skladníkem v sovětské expedici na Everest v roce asi 1982.

Kalda se ztratil

Řeku jsme překročili ve vesnici Phunki Thanga a od té doby už jsme jen stoupali. Čekalo nás 500 výškových metrů. Za řadou modlitebních mlýnků poháněných vodou jsme ztratili Kaldu. Při výstupu jsme se roztrahli do skupinek a setkali se opět až po hodině a půl v Tengboche. Akorát po Kaldovi nebylo vidu ani slechu.

S lámou jsme si domluvili na jednu hodinu odpoledne náštěvu kláštera. Mezitím jsme se stačili nahatí před lodžií vykoupat k velkému veselí místních lámů. Po obědě v naší lodžii se dáváme do řeči s nejslavnějším Šerpou, kterého jsme kdy potkali. Jmenuje se Ang Thile Sherpa a lezl 4x na Manaslu (1x vrchol), 4x Everest, 3x Kanč (1x vrchol), 1x Cho Oyu (1x vrchol, tam přišel o několik prstů na rukou), 3x Dhaulagiri.

Sladká vidina bábovky

Sedíme v jídelně, dopíjíme s největším sebezapřením rakši a těšíme se na večeři. Kluci se olizují při pomyšlení na bábovku v bejsu (ty zcestné představy v nich probouzí Alice zašívající Robinovi kalhoty).

Venku je hustá mlha, začíná mrholit. Na pěkné počasí se můžeme těšit až zas zítra ráno, možná, na chvíli. Všichni jsme v pořádku. Zbloudivší roztržitý Kalda, profesionální člen horské služby, přichází…

Napsáno v neděli 14. září