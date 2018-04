Alžírsko staví nové luxusní velkoměsto

Město Algeria by stejně jako Singapur nebo Dubaj měly tvořit mrakodrapy, obchodní domy a finanční instituce.

Projekt bude financovat alžírská vláda a alžírský multimilionář Rafík Chalífa, kterému patří největší banka v zemi a letecká společnost.

Nová hospodářská metropole by měla vyrůst do dvaceti let. Už za pět let, až bude dokončena první stavební etapa, by ve městě mělo bydlet prvních 50 tisíc z plánovaných 350 tisíc lidí.

Známý architekt

Třiašedesátiletý katalánský architekt Bofill proslul jako autor projektu letiště a budovy Národního divadla v Barceloně. Při projektování Algerie se Bofill orientoval na asijské urbanistické modely.