Alžírská Sahara láká turisty

Za poslední dva roky zdejší zařízení nepoznala nic z krize, s níž se potýkají ostatní. Zato v letech atentátů z období 1992-2000, které z Alžírska udělaly v očích cizinců krvavou lázeň, ačkoli sem, na jih, střelba nedoléhala, prožíval Tamanraset chudé období. "Po loňském 11. září jsme se připravovali na další zlý sen, ale k našemu úžasu lidé pobyty neodhlašovali," říká jeden z cestovních agentů Abdalkádir Hirí.



Stejně jako loni, i letos přijíždějí v hojném počtu ti, kdo se nechávají opájet masivním narůžovělým masívem Ahaggaru či dunami v Tasilí-n-Adždžér. Tento rok nad vždy početnými Němci, Italy a Švýcary vévodí Francouzi. Saharou jsou mnozí tak posedlí, že dokonce i ti, kdo měli zaplacenu cestu později zrušeným speciálem, riskovali a vystoupili z mezinárodní linky v Alžíru a tam přestoupili na domácí let. Sever Alžírska není atentátů dodnes ušetřen a nikdo by se nedivil, kdyby to turisté z bezpečnostních důvodů raději vzdali. Někteří byli ještě vynalézavější a přicestovali automobily z Tuniska.



Všechny úspěšné turistické akce tady na jihu těží z klidu a jasu zdejšího kraje. Úspěch je dokonce tak veliký, že se ozývají hlasy volající po brzdě a omezení bujícího cestovního ruchu. Například předseda svazu agentur alternativní turistiky Muhammad Ruání tvrdí, že množství mimořádných letů, jež dopravují masy turistů chrlících odpadky do kdysi pustého kraje, zničí ekologickou vyváženost pouště. "Je tu mimořádně křehká a jedinečná rovnováha. Tato poušť je pro lidi připravené ji chránit," zlobí se Ruání, který chce skoncovat s turistikou elit a místo ní na Saharu pouštět jen osvícené znalce ochotné dát přednost ochraně prostředí před pohodlím.



Nikdo, kdo přijíždí obdivovat poušť, se prohlídce Tamanrasetu nevyhne. Lidé se proplétají se suvenýry pod paží mezi stánky místních Tuaregů, kteří si snaží vytěžit z krásy svého kraje a trochu si přilepšit. Silné, prachem pokryté motorky zaparkované u terasy Kavárny míru trpělivě čekají na své pány, kteří se radí nad mapou a džusem o cíli další cesty.