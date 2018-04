Pravé lyžování po italsku: od chaty k chatě za knedlíky a vínem

V Alta Badii spojíte všechny báječné činnosti dohromady – lyžování, pití vína a případně i vaření. Jezdíte od chaty k chatě, v každé jen vyhrnete rukáv, ukážete náramek a ochutnáváte všechny druhy vína. A pak se zastavíte v kuchyni jedné horské chaty a uvaříte si svoje vlastní tyrolské knedlíky.

Závěr lyžařské sezony tak můžete oslavit dobrým vínem a skvělým jídlem. Polovina března je tady totiž zasvěcená gastronomickým akcím.

Zalití sluncem

Zdejší víno pravidelně sbírá na vinných festivalech řadu ocenění. Jižní Tyrolsko má přes pět tisíc hektarů vinic a každý rok se tady vyrobí zhruba 40 milionů lahví vína ve 160 vinařstvích.

Najdete tu zhruba dvacet odrůd, z nichž 60 procent jsou bílá vína, zbytek červená. Místní vinaři pravidelně prezentují svoje výrobky na akci Wine ski safari, která se letos koná 19. března.

Do samotného lyžařského střediska se dostanete z vesniček La Villa, Corvara nebo S. Cassiano. Čtyři horské chaty, které se do ochutnávky vín zapojují, najdete podle mapy nebo se můžete zeptat vlekařů, kteří dobře vědí, kam vás nasměrovat.

Do akce se zapojuje i nejvýše položená chata této oblasti Pralongia, která se nachází ve 2157 metrech nad mořem a výhledy na vrcholky Dolomit, zapsané na seznam UNESCO, jsou z ní obzvlášť působivé.

V jedné z chat, tady zvaných mazo, si za 30 eur kupujeme all-inclusive pásek na ruku a pouštíme se do degustace. Na každé zastávce nás čeká zhruba deset vzorků vína, která ochutnáváme v připravených lehátkách otočených přímo ke slunci (podle místních zde svítí 300 dní v roce) zatímco nám vyhrává místní kapela. Menší nevýhodou je, že ochutnávka zdejších vín je natolik populární, že na sjezdovkách i u degustačních stolků se budete prodírat spoustou lidí.

Zvlášť oblíbené jsou červené jihotyrolské odrůdy Vernatsch a skvělý Lagrein, z bílých vín je to pak Gewürztraminer nebo Sauvignon či Chardonay. Je třeba vína hodně zapíjet vodou a zajídat místním špekem a sýrem, abyste postupně neztráceli sílu lyžovat.

Na druhou stranu, celé středisko je protkáno většinou modrými příjemnými sjezdovkami, které i s trochou alkoholu v krvi snadno zvládnete. Jen pozor na Gran Risu, černou sjezdovku padající do La Villa, kde se v prosinci jezdí světový pohár.

Pokud se o vína zajímáte o trochu víc, můžete si ještě 16. března zaplatit za 25 eur lyžařskou túru s instruktorem a someliérem v jedné osobě. Provede vás ochutnávkou a obeznámí vás mimo jiné i s historií pěstování vinné révy na zdejších kopcích. Je třeba se dopředu přihlásit na oficiálních stránkách střediska, aby na vás ještě zbylo volné místo.

Lyžování s hvězdami

V Alta Badii se lyžuje už přes 50 let. Jako nadšení lyžaři jsme ocenili, že jde o jeden z pilířů lyžařského okruhu Sella Ronda, po kterém se dá objet horský masiv Gruppo del Sella za jediný den a cestou tak prozkoumáme střediska Val Gardena, Arraba a Val di Fassa. Podle obyvatel, kteří lyžují stejně jako chodí, se dá celý okruh zvládnout za tři hodiny. Vy si na to ale vyhraďte celý den, protože tyhle výhledy je třeba si užívat.

Za jednodenní skipas v Alta Badii, která nabízí 130 kilometrů sjezdovek a 53 vleků, dáte do 18. března 52 eur, děti a mládež platí 36 eur. Od 19. března je skipas levnější, vyjde na 47 a 33 eur.

Alta Badia je momentálně v Itálii „in“. Jezdí sem lyžovat televizní hvězdy i sportovci, kteří oceňují spojení sportovního vyžití a jedinečné horské gastronomie. Mimochodem, právě tento region se pyšní nejvyšším počtem michelinských kuchařů na světě, vaří jich tu hned dvacet najednou. V samotném středisku fungují tři michelinské restaurace, což je stejný počet jako v celé naší republice. Ocenění šéfkuchaři přitom svá menu postavili především na zdejších surovinách a vycházejí z ládinské kuchyně.

Ladinové jsou etnická skupina, která po staletí „přežívala“ izolovaná uprostřed vysokých hor. Do dnešních dob si uchovali zvyky a zvláštní jazyk, který vychází z původního keltského jazyka smíchaného s lidovou latinou. Takže kromě němčiny a italštiny tu uslyšíte i tuto zvláštní mluvu. V samotné Alta Badii je 95 % obyvatel ládinského původu.

Mezi místní speciality patří smažené placičky plněné špenátem, vařené „šátečky“ plněné sýrem a špenátem, domácí polévka a speciální chleba, který trochu připomíná elfský chléb lembas z Pána prstenů.

Vaření s babičkou

Jelikož jsme si chtěli některé horské speciality sami uvařit, zaplatiti jsme si v jednom z informačních center speciální kuchařský kurz (dospělí za 15 eur, děti 10) v nejstarší středověké chatě Alfarei.

Kurz trvá dvě a půl hodiny a celou tu dobu na nás dohlíží sympatická paní domácí v zástěře. Vaří se na klasických kamnech, vroucí voda v hrnci je už připravená a vedle máme přichystané i nezbytné ingredience.

Dnešním obědem jsou sýrové knedlíky. Vypracujeme těsto, v dlaních tvarujeme kuličky a vaříme. Zvládnou to všichni, ženy, muži i děti. Svůj výtvor nakonec polijeme máslem a ochutíme parmazánem. Recept máme v kapse a pouštíte se do dezertu, kterým jsou smažená kolečka zvaná Strauben. Paní domácí na je na závěr polije domácí marmeládou a posype cukrem. „Giulan,“ řekneme jí, to je ládinsky děkuji. A ještě „bun mange,“ tedy dobrou chuť.

Další speciality můžete ochutnat v rámci akce Roda dles saus. Na lyžařské trase Santa Crose, dostupné z vesnice Badia, navštívíte celkem šest horských chat. Ty v týdnu od 12. do 19. března nabízejí speciální menu. Letos to bude například guláš s knedlíky, plněné taštičky nebo smažené pirohy.