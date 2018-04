Alpy versus Česko: kam jet?

Když odjedete do některých alpských středisek v Itálii či Rakousku v první polovině prosince nebo až koncem března, můžete zde lyžovat, jezdit na snowboardu, mít permanentku i bydlet za přibližně stejné ceny jako na horách v Česku. Cenová nabídka je zde kvůli začátku či konci sezony stlačena na minimum.

Otázka tedy zní: Je už dnes výhodnější jet v zimě do alpských zemí? Na první pohled se to z některých „akčních“ nabídek cestovních kanceláří a touroperátorů může zdát, ale není to pravda.

Takzvané supernabídky se skutečně týkají jenom doby, kdy je lyžařů v Alpách méně, v plné sezoně ceny poskočí nahoru i o sto procent a více. Také si musíte vždy uvědomit, co za lákavou nabídkou stojí: zda je v ní také ubytování, jídlo a právě kýžená permanentka. Nabídky sahající například až k 5000 korunám za jeden týden v Alpách (kde permanentka a ubytování jsou) skutečně existují, nepočítejte však v tomto případě s žádným větším luxusem.

Ceny v Alpách také trochu klesají začátkem ledna, kdy se po Vánocích a Novém roce rychle vyprazdňují hotely a penziony. Ceny u nás se naopak ve srovnání s Alpami zvyšují rychleji. Střediska musela investovat mnoho milionů do modernizace zařízení a v tomto směru se v České republice situace zlepšuje. Ale i ceny permanentek se „nenápadně“ začínají blížit západní úrovni. Přitom kupní síla a platy jsou stále nesrovnatelné.

Jeden základní rozdíl však ve srovnání s Rakouskem, Itálií, Francií a Švýcarskem (Slovensko sem ještě stále nemůžeme zařadit, i když je každým rokem u Čechů populárnější, ale i tam jdou ceny nahoru) existuje.

Za investované peníze projezdíte v Alpách více kilometrů na daleko kvalitněji upravených sjezdovkách se širokou možností výběru tratí, většinou bez mimořádně otravných front (to je u nás stále někdy velká hrůza!) a na mnoha místech s jistotou, že ve vyšších polohách sníh najdete.

Bohužel u nás zimní sezona vždy stojí a padá s počasím. To samozřejmě ovlivňuje i kvalitu a množství sněhu v alpských zemích, ale tam můžete v případě potřeby najít náhradní řešení, které u nás neexistuje: pojedete prostě do výše položených středisek. V tom spočívá jedna z největších výhod zimních cest do ciziny. I když se u nás situace zlepšuje. Pokud tedy nasněží a bude mrznout.