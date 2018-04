Jarní prázdniny v Alpách? Většina lyžařských zájezdů je již prodaná

Cestovní agentura Invia.cz registruje na konec ledna a únor minimum volných kapacit v Rakousku a Itálii. „K dispozici jsou méně kvalitní hotely dále od sjezdovky. Nejkritičtější jsou termíny mezi 3. 2. - 24. 2., kdy zbývá asi 10 procent kapacit,“ uvedl marketingový ředitel portálu Michal Tůma. O březnové termíny je podstatně menší zájem.

Šest týdnů jarních prázdnin patří tradičně mezi nejvytíženější termíny zimní sezony. „Místa nicméně stále jsou, zejména ve velkých italských střediscích jako je Arabba/Marmolada, Val di Fassa, Val di Fiemme nebo Livigno. Tyto oblasti disponují dostatečnými ubytovacími kapacitami, ale i zde místa rychle mizí,“ dodal Jan Bezděk z cestovní kanceláře Nev-Dama.

Podle Bezděka je trendem této sezony, že lidé vyráží lyžovat do Alp častěji než v minulých letech. K tradičnímu týdnu o jarních prázdninách přidají během zimy ještě jeden nebo dva zkrácené pobyty.

Mezi nejpopulárnější destinace v Itálii patří letos podle statistik Invie Val di Fiemme/Obereggen, Aprica a Arabba/Marmolada. Průměrná cena prodaného zájezdu činí 6 807 korun na osobu bez skipasu, v Rakousku je to 5 985 Kč na osobu. Nejpopulárnější jsou střediska Salzburg, Kaprun/Zell am See a Dachstein West.

Lyžování v Alpách letos silně ovlivňuje počasí, intenzivní sněžení už letos dvakrát zcela odřízlo od civilizace středisko Zermatt, poslední závěje uvěznily turisty také v rakouském středisku Sankt Anton am Arlberg nebo v italském Livignu. Meteorologové v posledních dnech varovali před lavinami, silničáři upozorňují na desítky uzavírek. Přečtěte si: Pozor na laviny v Alpách. Sníh odřízl některá lyžařská střediska.

VIDEO: Kamera zachytila padající lavinu v Zermattu už začátkem roku Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Na hory na jeden den

Také na českých horách zbývají poslední volná místa v ubytovacích zařízeních. „Kapacity v horských hotelech se rychle naplňují, naše hotely v Krkonoších i na Šumavě jsou naplněny již na 80 procent, sněhu přibývá a věříme, že lyžařské podmínky budou ideální,“ uvedl Gorjan Lazarov, ředitel Orea Hotels & Resorts provozující mj. hotely Horal ve Špindlerově mlýně či Sklář v Harrachově.

V poslední době podle cestovních kanceláří roste i popularita jednodenních autobusových lyžařských zájezdů do Alp i na české hory. V případě Rakouska cena zájezdů, většinou však bez skipasu a stravy, nepřesahuje jeden tisíc korun.

Do Rakouska, Itálie a Francie v zimě vyráží za lyžováním každoročně přes půl milionu Čechů. Zatímco Rakousko láká hlavně lepší dostupností z ČR, Itálie vede v cenové atraktivitě. Do Rakouska Češi častěji jezdí bez služeb cestovní kanceláře, do Itálie naopak většina lyžařů míří s voucherem od CK.