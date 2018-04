Češi v Alpách preferují velká lyžařská střediska v Itálii a Rakousku

Stále populárnější jsou i jednodenní lyžařské zájezdy do Alp. Termíny na období vánočních svátků a Silvestra jsou většinou již vyprodané.

„Pro týdenní zájezdy v hlavní sezoně letos klienti volí hlavně známá a prověřená střediska s velkým počtem kilometrů sjezdovek. Na kratší termíny volí někteří i menší střediska,“ uvedl mluvčí CK Nev-Dama Jan Bezděk.

Průměrná cena prodaného zájezdu do Itálie činí podle údajů Invia.cz 6 704 korun na osobu. Celkem 15 procent turistů cestujících v zimě do Itálie volí levnější středisko Val di Fiemme, jehož oblíbenost oproti loňsku klesla. Desetina vyrazí do střediska Aprica, podobně oblíbené je také dražší Livigno.

Val di Fiemme je dopravně nejdostupnějším střediskem Dolomit, Aprica je zase díky svým příznivým cenám a mírným sjezdovkám ideální pro rodiny s dětmi. „Livigno kromě kvalitního lyžování může nabídnout také levné nákupy v bezcelní zóně,“ uvedl marketingový ředitel Invia.cz Michal Tůma.

Skvělá sezona? Letošní zima začíná pro lyžaře zejména v Rakousku nad očekávání dobře. Sněhu je dost nejen na ledovcích. Někde se začalo lyžovat už minulý týden, jinde začínají o tomto víkendu a většina středisek se rozjede začátkem prosince.

Podle Bezděka letošní prodeje lyžařských zájezdů potvrzují trend, že Češi vyrážejí lyžovat do Alp vícekrát za sezonu a objevují kouzlo předvánočního lyžování. „Výhodou předvánočních termínů jsou přeci jen volnější sjezdovky a i výhodnější ceny, které jsou v některých střediscích až o polovinu nižší než v hlavní sezoně. Ke zkrácenému předvánočnímu pobytu většinou lidé připojí ještě týdenní pobyt v hlavní sezoně, nejčastěji v období jarních prázdnin,“ dodal mluvčí Nev-Damy.

Podle Slevomatu je letos vyšší zájem o lyžařské zájezdy a pobyty o pětinu. Stejně jako v létě i v zimě začínají být hitem jednodenní zájezdy do Alp. „Mezi nejžádanější tuzemské destinace jako obvykle patří Krkonoše, Šumava, Beskydy a posléze Krušné hory. V zahraničí jsou nejžádanější Alpy. Na vzestupu jsou dále sousední Tatry. Jejich výhodou je zejména to, že tamní hoteliéři nabízejí často vyšší komfort ubytování,“ uvedla ředitelka Slevomatu Marie Havlíčková.

Do Rakouska, Itálie a Francie v zimě vyráží každoročně přes půl milionu Čechů. Zatímco Rakousko láká hlavně lepší dostupností, Itálie vede v cenové atraktivitě. Do Rakouska Češi častěji jezdí bez služeb cestovní kanceláře, do Itálie naopak většina lyžařů míří s voucherem od cestovní agentury.