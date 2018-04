Karnské Alpy i himálajská rarita. Tip na pěknou dovolenou v Rakousku

Může se hodit Jak se tam dostat

Do Nassfeldu směřuje z rakouského Tröpolachu a italské Pontebby horská silnice. Tröpolach je rovněž železnicí propojen s Villachem. Cestující z moravských regionů možná při koupi jízdenky narazí na obtíže, poněvadž kvůli chybné výseči směrových úseků dodané rakouskými drahami jim systém zbytečně načítá drahou okliku přes Salcburk místo přímé cesty. Po sérii pokusů se nám nakonec podařilo situaci vyřešit s velmi ochotnou pracovnicí Českých drah, když jsme za směrové body vybrali pouze Wiener Neustadt a Klagenfurt. Mimo sezónu raději lanovkou

Od 5. 7. do 7. 9. jezdí dvakrát denně z Tröpolachu do Nassfeldu sezonní autobusová linka. Nicméně hlavní období květu wulfenie mnohdy probíhá dříve. Tehdy raději doporučuji využít kabinové lanovky Millennium Express, místo dlouhého nezáživného výstupu. Zpáteční jízdné vyjde jednu osobu na 16 €. Náročnou alternativu pěší cesty pak představuje průchod soutěskou Garnitzenklamm a poté stoupání přes Kühwegeralm do Nassfeldu. Internet

www.nassfeld.at

www.hermagor.at

www.garnitzenklamm.at