Alpské chaty v babím létě

Nabízíme vám několik chat, které jsou v letní sezoně hodně frekventované, ale na podzim bývají poloprázdné. Má to dvě příčiny: skončily prázdniny a nelze od nich už vystupovat na velké vrcholy. Je ovšem možné je obdivovat z dálky. Všechny popsané trasy mají převýšení nejméně tisíc metrů, což znamená, že jeden den se jde nahoru a druhý dolů. Vždy se jedná o náročné několikahodinové túry. Watzmannhaus 1930 m n.m.

Velká německá chata nad Berchtesgadenem na hřebeni stejnojmenného vápencového vrcholu. Oblíbená túra vede od jezera Königssee podél bobové dráhy k samotě Kühroint (restaurace) do kotle Watzmannkar a krátkou ferratou Falzsteig na pastviny pod chatou. Sestup vede podél nákladní lanovky do lesnatého údolí a jím do Ramsau. K autu se vracíme místním autobusem. Více info ZDE. Heinrich-Schwaiger-Haus 2802 m n.m.

Rakouská chata v údolí za Kaprunem ve svahu zaledněného Wiesbachhornu.

Od přehrady Moser, kam jezdí po horské silničce vyhlídkový autobus, stoupáme po vyšlapaná stezce prudkým břidlicovým úbočím k chatě. Výhledy na dvě horské přehrady, ledovce a zelené kopce za výstup stály. Nývrate vede stejným směrem. Pokud máme dost času, stojí za to si ho prodloužit a projít celým údolím až ke spodní stanici lanovky na Kitzsteinhorn. Více ZDE. Stüdlhütte 2801 m n.m.

Matka alpských chat je nejstarší a zároveň nejmodernější turistickou vysokohorskou stavbou v Alpách. Postavil ji pražský obchodník Johann Stüdl před téměř sto lety a v současné době je po mnoha přestavbách energeticky samostatná díky slunečním kolektorům a důslednému zateplení. Cesta pod nejvyšší rakouskou horu Grossglockner ve Vysokých Taurách začíná nad městečkem Kals a stoupá dlouhým údolím k chatě. Sestup k Lucknerhaus, odkud jezdí autobus, je o něco kratší, ale daleko krásnější. V zádech totiž máme celou dobu pyramidu Glockneru. Více ZDE. Hofpürglhütte 1705 m n.m.

Velká chata slouží jako východisko do nižší vápencové části Dachsteinského masivu, který se nazývá Gosaukamm. Je ideální pro turistiku v babím létě, protože ani nejvyšší hora Bischofsmütze nepřevyšuje 2500 metrů nad mořem. K chatě se dá sice dojít za hodinu z parkovišť na loukách nad Schladmingem, ale krásné trasy vedou od tří Gosavských jezer. Od Předního jezera dlouho stoupáme mírným svahem pod hradbou kolmých bílých skal, poté je prolomí hluboké údolí a nakonec se přes několik sněhových polí a lehkou ferratu v sedle Steigl dostaneme k chatě. Dlouhý a náročný sestup vede nejprve po skalnaté pěšině k Adámkově chatě pod Dachsteinským ledovcem a poté dolů k jezerům. Info ZDE.