Alpská střediska očekávají rekordní sezonu

Velký zájem je například o pobyt v savojských střediscích Les Arcs a Valmorel, kde se počet rezervací zvýšil až o 20 procent. V La Plagne očekávají, že v období Vánoc budou ubytovací kapacity zaplněny až na 82 procent. Američanů jezdilo do francouzských Alp jen poskrovnu, takže jejich úbytek se středisek příliš nedotkne.



Nedostatek sněhu v loňském roce, který ostatně i nyní zatím trápí francouzské Alpy, způsobuje větší zájem o výše položená střediska. Stanice v nižších polohách musejí svůj handicap dohánět umělým dosněžováním.



Jižní Alpy však podle deníku Le Figaro začínají zaostávat za velkými středisky v savojských Alpách. V příštích pěti letech by jižní centra měla investovat do své modernizace na 1,28 miliardy franků, a to především do obnovy lanovek. Pro většinu z nich je však tento cíl nedosažitelný, neboť nemají na tak rozsáhlou rekonstrukci dostatek peněz.



Ve srovnání s velkými lyžařskými centry na severu francouzských Alp se zde i v letošním roce investovalo do modernizace velmi málo. V departementu Haute-Alpes putovalo na obnovu vleků jen necelých sedm procent z 900 miliónů franků, které byly do modernizace lanovek investovány v celé Francii.



V tomto departementu se nacházejí střediska, která na přelomu zimy a jara hojně navštěvují i čeští lyžaři, jako například Vars- Risoul, Orciere, Superdévoluy, Les Orres či Puy-Saint-Vincent. Turismus zde představuje tři čtvrtiny místního hospodářství.



Mnohem lepší sezónu než loni očekávají také ve francouzských Pyrenejích, které jsou však pro české lyžaře příliš vzdálené. V Pyrenejích se díky velké sněhové nadílce lyžuje již tři týdny a rezervace na přelom roku se zvýšily v průměru o 15 procent.