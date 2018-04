Deset nevšedních alpských středisek, kam nejezdí davy Čechů

Nejsou tolik známá, až na výjimky nikoli nejdražší, většina z nich je naopak rozumně dostupná. A některá přinášejí letos i zajímavé novinky.

1. Bomba sezony: Lech Zürs a Warth Schröcken, Arlberg, Rakousko

Toto bude jistě jeden z hitů nadcházející alpské zimy. Luxusní vorarlberské středisko Lech Zürs bylo jedinou lanovkou propojeno se sousedním dvojstřediskem lyžařů "střední třídy" Warth Schröcken. Konečně dobrá příležitost i pro české lyžaře, kteří se dosud tomuto místu spíše vyhýbali. Téměř 200 kilometrů sjezdovek, skoro padesát vleků a prakticky zaručená sněhová pokrývka. Arlberský superskipas umožní díky autobusovému spojení lyžovat i v sousedním Sv. Antonu. Dohromady to znamená 340 kilometrů sjezdových tratí, čímž se Arlberg rázem řadí mezi největší a nejšpičkovější zimní střediska světa.

O málokterém zimním projektu v Alpách se v poslední době tak dramaticky diskutovalo. Ekologové se báli narušení přírody, v trochu snobském Lechu se zas bránili přívalům "low cost" lyžařů. Nakonec všechno dobře dopadlo. Mezi oběma středisky firma Doppelmayer vybudovala za 12 milionů eur dva kilometry dlouhou lanovku Auenfeldjet s deseti velkými gondolami a hodinovou kapacitou 1 500 lyžařů. Má navíc i protilavinovou ochranu.

"Minimální počet nosných sloupů, žádné ohrožení vodních zdrojů. Zmizela i dosavadní trasa vysokého napětí, jehož stožáry hyzdily údolí. Všechny kabely jsou totiž schovány pod zemí," upozorňuje Andrea Masalová z agentury Vorarlberg Tourismus v Dornbirnu. Lyžování v této zóně patří k nejkrásnějším v Alpách. Dlouhé sjezdovky všech kategorií, například nejtěžší skiroute Madloch měří pět kilometrů, a také nekonečné prostory pro jízdu ve volném terénu.

Zimní krajina u Warth Schröcken, soutěska Hochtannberg, Rakousko

Lech Zürs, oblíbené místo královských rodin, se až dosud pyšnil tím, že tady nejsou nikdy fronty na vleky a tlačenice na sjezdovkách. Vykoupeno to bylo vysokou cenou ubytování i služeb. Propojením novou lanovkou se nyní stává o něco dostupnějším i pro ne tolik movité lyžaře.

Co vás čeká: nadmořská výška 1 470 až 2 438 m, 190 km tratí, 47 lanovek, jízda z Prahy 6 hodin

Další info: www.lechzuers.com

2. Spektakulární a pro freeridery: Chamonix-Argentiere, Francie

Nikde v Alpách nejsou tak úžasná místa jako tady, tak obrovské ledovce, po nichž často vedou sjezdařské terény nejrůznějších obtížností. A nad tím vším se tyčí masiv Mont Blanku (4 810 metrů). Zejména Argentiere s báječným, nekonečným terénem na Les Grands Montets (3 275 metrů) patří k absolutním výzvám speciálně pro velmi dobré lyžaře. Kdo tady zůstane na sjezdových tratích, bude skoro litovat. Ale pozor, vydáte-li se do volného terénu mezi obří ledovcové seraky, měli byste si vzít průvodce a kvalitní protilavinovou výbavu.

K neopakovatelným zážitkům patří i dvacetikilometrový sjezd z ostré špice Aiguille du Midi (3 842 metrů) po ledovci Mer de Glace do Chamonix. Ale ještě něco je tady unikátní. Atmosféra Chamonix, města pod Mont Blankem. Dobré hospody a parádní hučící bary plné sportovců a lyžařských nadšenců. Máloco se tomu vyrovná. Chamonix je prostě sportovní Mekkou lyžařské Francie, kam se vyplatí se aspoň jednou za život podívat.

Co vás čeká: nadmořská výška 1 030–3 842 m, lyžuje se v oblastech Chamonix-Aiguille du Midi, Argentiere-Les Grands Montets, Le Brévent a Col de Balme, vzhledem k obrovským prostorám pro freeride nemá smysl počítat kilometry tratí, jízda z Prahy zhruba 9,5 hodiny

Další info: www.chamonix.com

3. Superledovec a nové lázně: Sölden a Aqua Dome, Rakousko

Sölden v nejvzdálenější části údolí Ötztal se jako jediná oblast v Rakousku pyšní třemi lyžařskými třítisícovkami a dvěma ledovci Tiefenbach a Rettenbach. Ledoví obři jsou propojeni tunelem a fungují už od počátku září. Od listopadu se pak v Söldenu rozběhne provoz všech vleků a lanovek, což představuje dohromady 144 kilometrů sjezdovek v nadmořské výšce od 1 350 do 3 340 metrů.

Ale to není vše. Sölden jsme přidali do našeho výběru i proto, že novým magnetem tu je hypermoderní architektura. Například nové vysokohorské termální lázně Aqua Dome v nedalekém Längenfeldu s panoramatickými výhledy na takzvané Big 3: Gaislachkogl (3 058 m), Tiefenbachkogl (3 250 m) a Schwarze Schneid (3 340 m).

"V prosinci otvíráme designovou restauraci s visutým mostem ke špici Gaislachkoglu, čímž se vrchol této třítisícovky společně s horní stanicí lanovky promění v architektonicky nejpůsobivější lyžařské středisko Tyrolska," říká Carmen Fenderová z turistické kanceláře v Ötztalu. Ve sklepích vysokohorského restaurantu bude zrát speciální víno s názvem Pino 3000.

Co vás čeká: nadmořská výška 1 350–3 340 m, 144 kilometrů tratí, jízda z Prahy 6 hodin

Další info: www.soelden.com

4. Pro polykače kilometrů: Les Arcs-La Plagne, Francie

Ve všech průvodcích platí za jedničky Francie i celé Evropy Espace Killy (Val d’Isere a Tignes) a Tři údolí (Courchevel, Meribel, Val Thorens). Některé jejich části patří také k nejdražším. Kdo tam už byl a chce ochutnat jinou dobrou Francii, tedy nekonečně dlouhé manšestrové sjezdovky, ať zkusí dvojstředisko Paradiski Les Arcs-La Plagne. Tohle místo se svými 425 kilometry tratí výše zmíněným dvěma lídrům zdatně konkuruje. Například nejdelší sjezd z ledovce Bellecote na 15 kilometrech překonává převýšení 2 000 metrů.

Co vás čeká: nadmořská výška 1 200–3 250 m, jízda z Prahy 10,5 hodiny

Další info: www.lesarcs.com

5. Výborné lyžování i nákupy: Samnaun – Ischgl, Švýcarsko, Rakousko

Samnaun je nejen malebné lyžařské středisko, propojené přes hranice s noblesním rakouským Ischglem, ale i věhlasná bezcelní zóna. "Také skipasy jsou o více než třetinu levnější než v ostatních vyhlášených střediscích Graubündenu, přestože se Silvretta Arena se svými 238 kilometry sjezdovek stala největší propojenou lyžařskou oblastí východních Alp," říká Alena Koukalová z agentury Schweiz Tourismus Česká republika.

Z vrcholu Palinkopf (2 864 m) se kroutí pod rozeklanými skalami masivu Piz Ot nejdelší, jedenáctikilometrová sjezdovka Duty Free Run. Naopak sousední Ischgl je lyžařské hlavní město mejdanů, luxusu a rafinovaného apres ski.

Co vás čeká: nadmořská výška 1 400–2 872 m a 200 kilometrů pist, jízda z Prahy přes 6 hodin

Další info: www.samnaun.ch

6. Pro rodiny: Hochkönig, Rakousko

Restaurace na vrcholu Griesskareck s výhledem na Hochkönig, Rakousko

Pod rozeklaným třítisícovým masivem Hochkönigu, který patří pod superareál Ski Amadé, najdete skvělou lyžařskou kývačku přes hory a doly, která svými 150 kilometry tratí propojuje vesničky Maria Alm, Dienten a Mühlbach. Novinkou je rodinný wellness hotel Übergossene Alm, který se rozrostl o dětský ráj se zážitkovými atrakcemi. Vedle tělocvičny stojí tříposchoďová věž s obří skluzavkou, labyrintem a trampolínou, ale také skanzen alpské vesničky v trpasličím provedení, vybavený nejrůznějším venkovským nářadím a dílnami. Zdejší hoteliéři svým projektem odpovídají na poptávku rodin, které si přejí sladit divokost dětí s touhou dospělých po okamžicích klidu.

"Do prostor Adults Only, mezi které patří nejen saunový svět, ale i slunná zahrada wellness areálu, má výskající drobotina vstup zakázán," říká Wolfgang Burgschwaiger z hotelu Übergossene Alm.

Co vás čeká: nadmořská výška 800–2 000 m, 150 kilometrů sjezdovek, jízda z Prahy 5 hodin

Další info: www.hochkoenig.at

7. Nejbližší velké středisko: Dachstein West, Rakousko

Z Česka je to nejdostupnější velké středisko a je vzdálené necelých pět hodin z Prahy či Brna (140 kilometrů z Lince). Delší sjezdy z Hornspitzu nad Russbachem vedou nejdříve po řídce porostlých pláních po nádherné, široké červené zpět do vesničky s vysokým kostelem či přes kopec lesem po několika trasách do divočejšího údolí Gosau s výhledy na rozeklané skály Solné komory a jezero Gosausee.

Na vyznavače lyžařských výletů čeká lyžařská houpačka přes nejvyšší vrchol Zwieselalm (1 620 metrů) a nižší Kopfberg do nejvzdálenějšího střediska Annaberg.

Do těchto míst se vyplatí jet za dobrých sněhových podmínek, západní Dachstein je přece jen níž než většina ostatních rakouských center. Autem asi po půlhodině jízdy údolím bystřiny Gosaubach se dostanete k Hallstatskému jezeru, nad nímž se tyčí hora Krippenstein. Pod vrchol vás vyveze na nedávno sjednocený vícedenní skipas nová kabinka do výšky 2 100 metrů, odkud vede do údolí jedenáctikilometrová trať, zatímco zbytek hory je proslulým rájem freeriderů.

Co vás čeká: nadmořská výška 700–1 700 m, 85 kilometrů sjezdovek, jízda z Prahy přes 4,5 hodiny

Další info: http://www.dachstein.at/winter/

8. Špička pro začátečníky: Seiser Alm/ Alpe di Siusi, Itálie

Nádherná a pohodová náhorní plošina kousek od Brennerské dálnice, jíž dominuje mohutná hora Schlern. Toto jihotyrolské středisko patří k nejlepším místům pro začátečníky, rodiny s malými dětmi a seniory. Většinou mírné modré (ale i pár červených), které se bezpečně vlní terénem kolem horských hotelů, penzionů a chalup nabízejících skvělá italská jídla. A také výborné běžkařské okruhy. Nahoře je ubytování relativně drahé, ale rodina může zůstat i v údolí a vzhůru se dopravovat lanovkou.

"V celé oblasti se dá pořídit dovolená za přijatelné ceny, alespoň co se jihotyrolských standardů týče. Náhorní plošina Seiser Alm je lanovkou propojena s městečkem Ortisei v údolí Val Gardena, takže se odtud dá snadno dostat na proslulý okruh Sella Ronda na lyžích," říká Martin Řimnáč z cestovní kanceláře Nev-Dama.

Co vás čeká: nadmořská výška 1 060–2 245 m, 60 kilometrů sjezdovek, jízda z Prahy přes 6 hodin

Další info: www.seiseralm.net

9. Nejvíc čtyřtisícovek na dosah: Val d’Anniviers, Švýcarsko

Tohle je jedno z nejskrytějších, ale zároveň nejkrásnějších lyžařských údolí Alp. Čtyři sjezdařské oblasti (Vercorin, Grimentz, St. Luc-Chandolin a Zinal) zaručují příjemné lyžování bez front. Ta nejvzdálenější a nejvyšší oblast Zinal nabízí opravdu parádní ježdění ve stínu mnoha čtyřtisícovek včetně slavného Matterhornu a takřka zaručenou sněhovou pokrývku. Mimochodem, tady trénovala i mistryně světa ve slalomu Šárka Strachová.

Co vás čeká: nadmořská výška 1 670–2 895 m, celkem údolí poskytuje na 230 kilometrů sjezdových tratí, jízda z Prahy 9,5 hodiny

Další info: www.zinal.ch

10. Tip pro romantiky: San Martino di Castrozza, Itálie

Málo míst v Alpách má tak úžasný výhled na rozeklané vrcholky, zde Dolomit, jako San Martino di Castrozza. Můžete sedět v kavárničce uprostřed městečka a zírat na masiv Pale di San Martino a mraky nad ním. Lyžování jako by tu bylo až druhořadé, ale věřte, že Carosello delle Malghe se svými 42 kilometry tratí není nudné. Navíc se dá jezdit i z úbočí hlavního masivu od chaty na Col Verde přímo nad centrem městečka, kde můžete vyzkoušet i skvělé noční lyžování, a také na vysoko položeném průsmyku Passo Rolle.

"San Martino di Castrozza je českými lyžaři dosud málo doceněná oblast. Snad za to může poněkud zdlouhavější přístup od dálnice. Ale kdo si sem cestu najde, bude jen mile překvapen. Však také Italové toto středisko dlouhodobě považují za jedno z nejprestižnějších v Dolomitech," říká Martin Řimnáč.

Co vás čeká: nadmořská výška 1 450–2 350 m, dohromady oblast nabízí přes 50 kilometrů sjezdovek, jízda z Prahy trvá 7,5 hodiny

Další info: www.sanmartino.com, www.visittrentino.it