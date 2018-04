Alpské skiareály nabízejí předvánoční lyžování skoro zadarmo

Výhodná Itálie

Skipasem zdarma zahajuje sezonu již několik let italské Livigno. Nabídka platí pro návštěvníky, kteří se od 29. listopadu do 19. prosince ubytují na čtyři noci v hotelech nebo na sedm nocí v apartmánech účastnících se tohoto programu, což je většina ubytovacích zařízení v Livignu. Týden v apartmánu se dá sehnat už od 185 eur, tedy 5 000 korun.

Výhodou Livigna jsou především sněhové podmínky. Od dob, kdy Livigno skipas zdarma zavedlo, se na sjezdovky začátkem prosince nedalo vyjet pouze jednou. Jeho poloha je tak zárukou chladného počasí a sněhových radovánek pro lyžaře i freeridery. Dalším bonusem je levný alkohol, cigarety a benzin. Livigno se totiž nachází v bezcelní zóně, takže za litr dobré whisky tady zaplatíte méně než v Čechách za půllitrovku.

Podobné výhody nabízí i další italský areál Tauferer Arenthal. Návštěvníci, kteří se od 6. 12. do 21. 12. ubytují na sedm nocí v některém z partnerských hotelů či apartmánů, získají šestidenní skipas zdarma. Také ve Val di Sole si zájemci zalyžují se značnou slevou, a to při tří až sedmidenním pobytu v období od 29. listopadu do 21. prosince (nabídka detailně ZDE).

Levnější Davos

Proslulé švýcarské středisko Davos nemusí být jen synonymem dovolené pro bohaté. Jezdí sem sice lyžovat třeba princ Charles, Brad Pitt a Angelina Jolie, ale právě v předvánočním čase můžete ušetřit na obvykle drahých skipasech. Od 14. 11. do 21. 12. získáte ke každému přenocování skipas zdarma. Ubytování je možné v hotelech v Davosu nebo nedalekém Klosteru. Cena za noc ve dvoulůžkovém pokoji se pohybuje už od 2 500 korun. Cesta z Prahy navíc není nijak dlouhá, dojedete sem už za sedm hodin.

Více než kde jinde si zde navíc užijete vysokohorských léčebných podmínek. V roce 1853 zde německý bakteriolog Alexander Spengler otevřel kliniku pro pacienty s tuberkulózou, což později popsal ve své proslulé knize Kouzelný vrch německý autor Thomas Mann.

S výhodným předvánočním lyžováním nezůstává pozadu ani Rakousko. Areál Nauders Reschenpass nabízí permanentku zdarma k týdennímu ubytování od 11. 12. do 19. 12. Slevy a speciální balíčky nabízejí i další rakouská střediska. Akci s názvem Dezember Hit mohou využít návštěvníci Saalbachu. Tři až pět nocí se skipasem na dva až tři dny je v období od 30. 11. do 5. 12., 8. až 12. 12. a 14. až 21. 12. vyjde mnohem levněji než v jiné části sezony.

