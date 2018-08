Začíná Alka turnaj. Chorvaté si připomínají slavné vítězství proti Osmanům

Píše se rok 1715 a na pevnost ve městě Sinj, vzdáleném zhruba 35 kilometrů od Splitu, útočí armáda Osmanské říše o síle 70 tisíc mužů. Značné přesile čelí sedm set statečných obránců, kteří se v přestávkách mezi bitvami usilovně modlí k obrazu Panny Marie a prosí ji o záchranu.

Dobře vědí, s kým mají čest. Osmani vládli městu už v letech 1513 až 1686. Správu města poté převzala Benátská republika, ale Osmani byli rozhodnuti vrátit město zpět pod svojí kontrolu.

Na první pohled beznadějná situace se po několika týdnech začíná obracet. Osmani v táborech pod pevností začínají umírat. Po tisících. A vysílené vojsko se nakonec s neúspěchem vrací do vnitrozemí.

Zázrak? Záleží, čemu dáváte přednost. Pokud jste věřící člověk, máte jasno. Pokud vám víra chybí, musíte se spokojit s názorem, že o osmanskou armádu pod vedením Mehmeda Čeliče se postaraly místní bažiny, úplavice a vyčerpání z náročných bojů.

Ať už s boží pomocí nebo bez ní, evropské bahno Osmanům nesedlo a místní obyvatelé mohli slavit velké vítězství. Ústředním bodem oslav se stal obraz Zázračné Panny Marie Sinjské a originální rytířský turnaj Alka, který se ve městě koná každoročně první víkend v srpnu. Zapomeňte na historické retro bitvy v doprovodu metalové hudby. Alku berou vážně po celé zemi a turnaj pravidelně vysílá chorvatská televize.

Originální a pečlivě udržované kroje a kostýmy mají svůj původ v 18. století. Původní obraz Matky Boží je po celý rok k vidění v kostele Panny Sinjské. Během Alka turnaje je pak ústředním bodem průvodu po městě.

Alky se každoročně účastní patnáct až dvacet jezdců na koni, takzvaných Alkarů. Jejich úkolem je na závodišti dlouhém 160 metrů zasáhnout dlouhým kopím při plném trysku koně kruhový kovový terč umístěný ve výšce 3,22 metru.

Terč je rozdělený na tři části a uprostřed je umístěn středový kroužek. Každá část má jiné bodové hodnocení, největším úspěchem je zasáhnout kopím střed terče. Jezdec v tom případě získá tři body, zazní famfáry místních trubačů a z pevnosti nad městem se ozve dělový výstřel.

Turnaje se pod dohledem kamer mohou účastnit jen členové Rytířského alkarského sdružení v Sinji a celkový vítěz Alky, tzv. slavodobitnik, se po celém Chorvatsku těší velké úctě. Něco podobného, jako když v Česku někdo vyhraje zlatou medaili na olympiádě. Alka je prestižní událostí i pro místní hřebčín, kde pro tento typ turnaje chovají speciální koně.

Muzeum Sinsjké alky (Muzej Sinjske alke)

Atmosféru Alky je samozřejmě nejlepší prožít na vlastní kůži, pokud se do města vydáte třeba během dovolené a termín turnaje netrefíte, skvěle vám ho zprostředkuje také místní interaktivní muzeum. Hezky provedená expozice zasazená do moderně rekonstruované budovy vám přiblíží celou tradici do nejmenších podrobností.

Adrenalin, příroda a historie fotbalu

Městečko má každopádně vydatné turistické menu a rozhodně se vyplatí zařadit ho do itineráře během chorvatské dovolené. Můžete tu vyrazit na pěší tůru po značených turistických stezkách, pronajmout si kolo a vyrazit do hor nebo se poflakovat po úrodných krasových polích Sinjsko polje.

Vodáci si pro změnu užijí příjemný výlet po řece Cetina a na milovníky adrenalinu čekají u místního hotelu čtyřkolky a buginy, ve kterých můžete vyrazit na nenápadné a přesto nádherné cesty, které tu vytvořili místní obyvatelé.

Ti, co milují fotbal a jeho historii, najdou svůj bod zájmu v malebném centru města. Na domě číslo deset v ulici Vrlička je k vidění malý náhrobní kámen sedmiletého chlapce jménem Gaius Laberius. Místní obyvatelé jsou na něj náležitě pyšní. Podle nich dokazuje, že nahánět míč po hřišti se v Dalmácii možná učili už v době, kdy oblast známou jako Cetinska krajina ovládali Římané. Gaius Laberius drží v rukou míč se znázorněnými šestiúhelníky.

Náhrobní kámen byl nalezen na kopci Gurdun, kde se nacházel tábor 7. římské legie a pochází podle odhadů z druhé století našeho letopočtu. A právě tady se pravděpodobně hrála jedna z prapůvodních verzí fotbalové hry. „Fotbal sice v pevnosti Gurdun Římané a synové bohatých hráli, původně šlo o hru Ilyrů a obyvatelé Dalmácie jí hráli ještě před příchodem římských jednotek,“ uvádí oficiální turistické stránky Sinje.

Podívejte se na nádherný dokument o historii Alka turnaje. Video je v originálním znění v chorvatštině: