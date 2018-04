Aljašský ledovec Columbia se rozlomí

14:04 , aktualizováno 14:04

Ledovec Columbia na Aljašce, který se posunuje k moři rychlostí 30 metrů za den, se rozlomí a trhlina, jež v něm vznikne, vytvoří fjord dlouhý 22 kilometrů. Upozorňují na to vědci z univerzity v americkém Coloradu. "Bude to velkolepá podívaná a nebude to dlouho trvat," předpovídá v článku pro revui Americké geofyzikální unie Eos badatel Tad Pfeffer. Ledovec se nyní rozkládá od pohoří Chugach k Zátoce prince Williama. Od roku 1982 se stáhl o 12 kilometrů a jeho tloušťka se značně zmenšila. Tento jev, kdy sněhové příděly zimních měsíců nestačí nahradit ústup ledovce, lze sledovat již několik let.