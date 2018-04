Aljašskou divočinou po legendární Alaska Highway

Na samém jihu Kalifornie, až u mexických hranic, leží San Diego, co do počtu obyvatel osmé největší město v USA. Tuto...

Čech na Aljašce: Silnice lepší než v Česku a lososi skáčou do ruky

Je to už druhé léto, co jedu Work and Travel USA. Je půlka června, čeká mě 70 dní práce v letním táboře, a co potom?...