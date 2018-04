Aljašská Dalton Highway pro drsňáky

Konečně sedím v zeleném Camperu ("tábornický" autobus) a mám čas naskládat si potraviny, spěšně naházené do batůžku, do...

Čech na Aljašce: Silnice lepší než v Česku a lososi skáčou do ruky

Je to už druhé léto, co jedu Work and Travel USA. Je půlka června, čeká mě 70 dní práce v letním táboře, a co potom?...