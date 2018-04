Alitalia rozšíří své služby

Italská letecká společnost Alitalia se připojila k mezinárodní alianci leteckých společností Skyteam, kam patří i České aerolinie. Patří tam rovněž Aeroméxico, Air France, americká Delta a Korean Air. Díky společnosti Alitalia budou moci cestující SkyTeamu více možností k cestám do Itálie a Evropy, Afriky, zemí Středního východu a Asie. SkyTeam nyní nabízí svým cestujícím více spojení a nonstop linek do největšího počtu destinací mezi Severní Amerikou a Evropou, a získává díky tomu velký náskok před ostatními aliancemi. SkyTeam spolu s Alitalií cestujícím nabídne možnost odletět v nejrůznější možnou denní dobu na svých 7960 každodenních letech do 493 destinací ve 118 zemích. S Alitalií bude mít přístup do sítě SkyTeamu dalších 26 milionů cestujících.