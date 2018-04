Algarve: romantiků to ráj...

Nenechte si na Algarve ujít ALBUFEIRA

Oblíbené letní středisko s bílými domy na kopci si zachovalo atmosféru kouzelného rybářského městečka. Na pláži "parkují" rybářské bárky a v jejich stínu odpočívají důchodci. Albufeiru si oblíbili už Římané, kteří si zde postavili hrad. TAVIRA

Ospalé a líné provinční městečko, jehož ulice se během poledne úplně vyprázdní, se může pyšnit zachovalým maurským hradem. Je odtud krásný výhled na město a jeho bílé domečky s hnědými střechami. MYS CABO DE SAO VICENTE

Ještě ve středověku tady končil svět, nebo si to alespoň tehdy mysleli. Uvěřit nebylo tak těžké: kam jen oko dohlédne, rozprostírá se jen širé moře, obloha je zatažená a fouká silný vítr. Dnes zde obchodníci nabízejí "poslední buřt před Amerikou". Maják svatého Vincenta má dosah 95 kilometrů a patří mezi nejvýkonnější v Evropě. PEVNOST V SAGRES

Tomuto místu údajně Portugalsko vděčí za to, že se stalo námořní velmocí. Prý zde sídlila škola mořeplavců, kterou v patnáctém století založil guvernér Algarve Jindřich Mořeplavec. Na tuto dobu zde zbyly jen dvě památky: větrný kompas o průměru 43 metrů (na obrázku) a kaple. Přesto pevnost nevynechte: na osamělém skalnatém poloostrově panuje tajuplná atmosféra. FUZETA

Za vidění na Algarve stojí nejenom slavné maurské hrady, ale i zapadlé rybářské vesnice, kam turisté příliš nejezdí. Rybáři tady spravují sítě a bárkám dávají nový kabát. Sedněte si tady do kavárny na břehu moře a vychutnejte si západ slunce. LÁZNĚ CALDAS DE MONCHIQUE

V malém lázeňském městečku se zastavil čas. Leží uprostřed lesů a jeho líná atmosféra láká k návštěvě kavárny. Pokud neradi kávu a sladké, kupte si alespoň zdejší minerální vodu a projděte se parčíkem dole pod silnicí. Léčí se zde kožní, zažívací a revmatické potíže.