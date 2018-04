Algarve, příjemný konec světa

Slunce a nostalgie

Všichni vědci a lékaři, zabývající se lidskou psychikou a jejím výzkumem už dávno potvrdili, že sluneční svit má nesmírně blahodárný vliv nejen na naše tělesné schránky, ale zejména na psychiku. Snad také proto všechny národy, žijící u jižních moří a oceánů, mají k životu daleko pozitivnější vztah než suchozemci či Skandinávci neřku-li Eskymáci.

Španělé, Italové, Řekové či Francouzi se nepokrytě radují ze života na této planetě a užívají si ho téměř bezstarostně mocnými doušky. Podle tohoto jednoduchého vzorce by tedy mělo platit, že Portugalci musí být nejveselejší lidé Evropy, protože v jižním kraji této země, v Algarve, svítí slunce ročně 3000 hodin, což je nejvíce ze všech zemí starého kontinentu.

Zdejší rozlehlé romantické pláže jsou pokryty žlutobílým hedvábným pískem, moře, respektive oceán, hraje všemi odstíny modré, tyrkysové a zelené barvy, je průzračně čisté a příjemně chladivé. To vše dělá z Algarve místo přímo zaslíbené pro odpočinek a rekreaci.

Jezdí sem Angličané, Němci, Skandinávci, ale i Francouzi nebo Španělé, ač ti mají vlastní pláže či atraktivní teplé moře. Jezdí sem na dovolenou z celé země i Portugalci. Nejsou nejveselejší z celé Evropy přes to, že sluníčko dělá, co může. Portugalci tak nechtěně rozbíjejí všechny lékařské a psychologické teorie. Proč jsou právě oni tak nostalgičtí a smutní?

Složité dějiny této země se staletími nadvlády nad půlkou světa na jedné straně a na druhé straně zase staletí poroby i zapomnění udělaly s portugalskou osobitostí svoje. Portugalci jsou nesmírně milí, jemní a pohostinní lidé, na které je spolehnutí. Pro jejich komplikované a zadumané povahy se jim říká Seveřané jihu. Stačí si poslechnout jejich táhlé a smutné lidové písně „fado“ a bude vám jasné, na čem jste.

Velice tesklivé písně, zpívané v doprovodu kytary, mají své kořeny v době, kdy se ženy loučily se svými muži, kteří vyjížděli do neznáma za novými námořními objevy. Vyjížděli z města Sagres a pro Evropu objevili zámořský svět.

Na „konec světa“ si můžete zajet v Algarve i vy – „Fim do mundo“ se totiž říká nejjihozápadnějšímu bodu Evropy, Mysu svatého Vincenta. Na skaliscích ve výšce 75 metrů nad mořem stojí pevnost, která je nejmohutnějším evropským majákem.

Golf i romantika

Algarveské letiště ve městě Faro může přijímat až sto letů denně. Zatímco od května do října míří do Portugalska hlavně lidé za sluncem a odpočinkem, od listopadu do dubna jsou nejčastěji vykládanými zavazadly na tomto letišti vaky s golfovými holemi.

Jen na pobřeží, které měří 150 kilometrů, je vybudováno 16 špičkových golfových hřišť - první bylo založeno v roce 1966 a další rostly téměř jako houby po dešti. Jen v loňském roce sem speciálně za touto královskou hrou přijelo na 300 000 lidí. Není týdne, aby se e nekonal nějaký mezinárodní turnaj.

Nefandíte-li golfu, jsou pravým balzámem na nervy nejrůznější výlety lodí kolem romantických rozervaných skalisek a do rozlehlých osvětlených jeskyní s ochutnávkou portského vína. Algarveské pobřeží se svou různorodostí a romantikou totiž v Evropě nedá přirovnat k žádnému jinému.

Pevnost v Lagosu

Pokud chcete ochutnat největší portugalské speciality, dejte si cataplan, což je směs plodů moře, vařených společně s klobásami a zeleninou – po pravdě řečeno žádná dobrota to ale není. To vám spíše můžeme doporučit kuře „piri piri“, grilované kuřátko, naložené v ostrém koření. Toto koření „piri piri“ – směs nejrůznějších papriček - je i zajímavým kulinářským suvenýrem.

Další portugalskou specialitou jsou býčí zápasy zvané „touradas“, které se od známějších španělských korid v mnoha ohledech odlišují. Jsou prý humánnější, protože na nich nebojuje člověk s býkem z očí do očí, ale „cavaleiro“ sedí na koni a býka nikdy nezabíjí. Ale přesto se tato zábava příliš citlivým lidem doporučit nedá.

Když se podíváme pozorně na mapu Evropy, uvidíme, že Portugalsko je mocným a rozlehlým Španělskem přimáčknuto k Atlantskému oceánu jako malá nudlička. Přesto se v této nevelké zemi skrývá tolik rozmanitostí a krásy, že určitě stojí za to se na tento „konec světa“ vydat.

Portugalci kdysi pro Evropu objevili svět. A přichází čas, kdy Evropa pro sebe opět objevuje Portugalsko.