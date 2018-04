Aletsch: největší alpský ledovec

Aletschské tipy • Po horském hřebeni vede v bezprostřední blízkosti ledovce značená stezka; v letním období prodloužená i přes ledovec. Okolní terény poskytují ideální vyžití horolezcům i milovníkům vysokohorské cyklistiky. • Nad Fiesch se objevují nejlepší stoupavé proudy v Alpách, což náležitě využívají rogalisté a paraglidisté. Konalo se tu i mistrovství světa v paraglidingu. • Romantické noci lze strávit na senících, vysoko na pastvinách, kde můžete pozorovat divoká zvířata. • V Bettmeralp, Fiech, Naters i Brigu existuje v létě i dost příležitostí ke koupání, v Brigerbadu nebo Breitenu dokonce v termálních lázních. • Vyznavači adrenalinových sportů zkouší v soutěsce Massa canyoning. • Do Belalp-Blatten, Riederalp a Bettmeralp přijíždějí s oblibou také rodiny s dětmi, všechny jmenované resorty získaly prestižní ocenění Family Welcome • Při návštěvě regionu bychom neměli zapomenout na zastávku v Brigu – historickém městě s příjemnou pěší zónou a starým hradem. Pro turisty je výchozím místem pro oblast Aletsch. Důležité je jeho postavení významného železničního uzlu. Odtud jezdí také vlak do Zermattu a projíždí tudy známý Ledovcový Express. Kříží se tu ale i spojení severo-jižní a východo-západní. Až budete v Brigu přestupovat, rezervujte si čas na jeho prohlídku, projděte se historickou částí, zajděte na hrad a připomeňte si, jak se cestovalo dřív při pohledu na poštovní kočáry umístěné na jeho nádvoří. Doporučujeme: Klasický přechod přes Aletschský ledovec

- Lanovkou vyjet z údolí Rhony, z Mürren nahoru do Riederalp a dál na Moosfluh (2.333 m). - Odtud po Aletschské stezce až k „roti Chumma“. Dál po ledovci, zpočátku ve směru na Olmenhorn a dále k Märjelensee. Túru možno ukončit v Kühbodenu u lanovky a sjet do údolí, do Fiesch. Přečtěte si: "Zubačkou k Aletschskému ledovci" - detailní popis trasy, tipy na výlety