Aletsch: ledovcový král Evropy, kterému taje trůn

Může se hodit

Aletschský ledovec. Klikněte na mapu pro zvětšení.

Zdroj: GOOGLE MAPS Jak se tam dostat Do Fiesche se dostanete po dálnici přes Rozvadov, Mnichov, Bregenz a Chur. Odtud vás horská silnice dovede k průsmyku Furkapass a odsud je to do Fiesche už jen slabá hodinka cesty. Cesta vám zabere celý den bezpečné jízdy, je to zhruba 1000 km. Ubytování Ve Fieschi je široká síť ubytovacích zařízení od penzionů po kemp. Ubytování je možné v chatě Gletcherstübe, Konkordiahütte nebo Mönchhütte. Zejména na Konkordiahütte je lépe si ubytování zajistit předem. Autor článku ONDŘEJ VALÁŠEK je fotograf, nezávislý publicista a cestovatel. O svých cestách do zemí po celém světě pořádá přednášky pro veřejnost.