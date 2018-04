Jak se natáčí na ostrově, kde vládnou želvy, ptáci a žraloci

„Vyrobili jsme jakési plovoucí ostrůvky z kajaků, abychom mohli tu těžkou techniku vůbec posunovat,“ upřesňuje režisér nového filmu, který přijde do kin již příští týden, 19. listopadu.

Pro natáčení filmu „Aldabra: Byl jednou jeden ostrov“ byla použita unikátní technologie pro natáčení pod vodou a v extrémních podmínkách, za níž stojí česká společnost Twin Star Film. Celý film je natáčen 3D technologií, která snese srovnání se světovou špičkou. Byly vytvořeny velmi mobilní 3D systémy, které umožnily práci v tak náročné lokalitě, a to nejen na souši, ale i pod vodou.

„Nesoutěžíme třeba s Jamesem Cameronem, ale máme s ním společné to, že chceme realizovat svoje sny stejně jako on. Cameron také uskutečňuje projekty, do kterých se jiným nechce, protože jsou příliš pracné, drahé a náročné, “ říká Steve Lichtag.

Jak zaranžovat natáčení pod vodou?

Přestože technologií 3D jsou dnes běžně natáčeny hrané filmy, zde byl zásadní rozdíl. Pro hraný příběh je možné si vše předem dokonale spočítat, ale tady čekala na filmaře velká neznámá: jak točit divokou přírodu, zvířata, podmořský život – vše, co je neustále v pohybu a v níž hlavními hereckými představiteli jsou želvy, ryby, mořské hvězdice nebo ptáci? Základem 3D je snímání dvěma kamerami. Klíčové je správné nastavení 3D systémů, jinak je obraz nepoužitelný a divák může odcházet z kina s bolestí hlavy.

„Při natáčení 3D příběhu z divoké přírody režisér vždycky bojuje se stereografem, což je vlastně takový filmový matematik, který neustále přepočítává správné nastavení kamer,“ vysvětluje Steve Lichtag obrovskou pracnost a náročnost celého procesu a přibližuje situace na dvou příkladech. „Scéna, kdy z mušle leze krab, je relativně statická a stereograf má možnost spočítat vzdálenosti a nastavit kamery. Ovšem u scény v pohybu, jako třeba běh chřástala, tam už kameraman musí mít odhad vzdálenosti a musí být přesný – to je taková kameramanská alchymie. Nakonec se zdálo, že i ti krabi jsou na nás docela rychlí...“

V obklíčení žraloků kvůli baterce

Tvůrci si pro tento film mohli dovolit udělat řadu věcí, které standardní výrobci nemohou. „Šli jsme do atypických řešení, rozebrali jsme část kamer, když to bylo potřeba. Techniku jsme prostě zcela přizpůsobili na míru příběhu, který se měl na Aldabře natočit,“ říká režisér a vzpomíná, jak mu jiná malá technická závada způsobila horkou chvilku. „Šlo o obyčejnou baterku. Když jsem se brodil v noci z lodi na ostrov, moje baterka se nad vodou přehřála a zhasla. V momentě jsem se ocitl ve tmě, půl kilometru od pobřeží se kolem mě hemžilo dvacet žraloků. V momentě mě doslova obklíčili, “ popisuje Lichtag. „Žralok v přesvícené vodě nevidí, ale ve tmě se z něj stane pěkná bestie,“ přiznává režisér, jemuž se nakonec podařilo uniknout bez úhony.

„Když jsme přijížděli na Aldabru, tak ti , kteří ji trochu znali, nás varovali: Není to milosrdný ostrov. Po skončení natáčení, jsem ji dal za pravdu. Skutečně jsem se tam přesvědčil o tom, že příroda je tvrdá. Ale je zároveň zábavná a nesmírně krásná,“ říká Steve Lichtag.