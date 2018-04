Albrechtice chtějí vytvořit v Jizerských horách největší český skiareál

"Vznikl by komplex sjezdovek o celkové délce zhruba čtrnácti kilometrů. Bylo by to největší středisko v Čechách," tvrdí starosta Albrechtic Jaroslav Zeman.

Areál by spojil sjezdovky v Tanvaldu, Albrechticích, Mariánské Hoře, Desné a v Jiřetíně pod Bukovou. Odsud by se lyžaři dostali přímo do nového areálu, který by včetně Špičáku pohltil také všechny obecní vleky.

"Celou oblast propojíme, takže ubytovaní lyžaři nebudou muset používat auta, ale na vleky se dopraví na lyžích," zdůraznil hlavní výhody střediska Zeman.

Nové sjezdovky by měly vzniknout v příštím roce. "Nejprve totiž musí být hotový nový územní plán," poznamenal starosta.

Propojení stávajících areálů pak starosta plánuje nejdříve na rok 2015. Na vytvoření největšího lyžařského střediska je totiž potřeba třicet milionů korun.

Pozemky pro nové sjezdovky už jsou koupené

"Největší investicí byl výkup pozemků pro vleky a sjezdovky a ta je již za námi. Jedná se zhruba o čtrnáct hektarů půdy v Albrechticích a v Desné," přiblížil starosta.

Protože by měl komplex sloužit i rodinám s dětmi, plánuje Zeman postavit v blízkosti areálu levnější ubytování. Aparthotely podobné těm v alpských střediscích by měly uspokojit především lidi s průměrným příjmem. Nové levné ubytování vyroste v bývalé budově brusírny v areálu firmy Detoa v Jiřetíně pod Bukovou a v Desné u vleku v bývalém Sporthotelu.

"Standardní čtyřčlenná rodina si nemůže dovolit každý den utrácet v restauracích. V levných aparthotelech by si mohli uvařit. Rodina si tak prakticky na týden pronajme malý byt," uvedl Zeman.

O provoz střediska by se měla starat společnost Ski Bižu. "Pokud chceme nabídnout lidem něco jiného, bylo by ideální střediska propojit. Není ani důležité, kdo to bude provozovat, ale aby celý areál jel na jeden odbavovací systém," poznamenal k tomu ředitel společnosti Pavel Bažant.