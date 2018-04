Albertští farmáři protestují proti přítomnosti britských vojáků

V posledních 29 letech probíhají na několika základnách v západokanadské provincii Alberta společné cvičné manévry kanadských a britských vojaků. Na tuto akci přijíždí každý rok do Kanady několik tisíc britských mužů a žen v uniformě. V těchto dnech přicestovalo do Alberty 140 příslušníků britských ozbrojených sil, příchod dalších 2000 je naplánován na duben a květen, další tisícovka vojáků má přicestovat v srpnu.

V nikoliv neoprávněných obavách se velmi hlučně ozvali albertští farmáři: „Do Kanady be neměli být (britští vojáci) vpuštěni přinejmenším do té doby, než bude tato choroba pod kontrolou”, prohlásil farmář Bob Hale, jehož několik rančů leží zhruba sto kilometrů od zmíněných vojenských základen. “Tato choroba se rozšiřuje větrem, automobily i ošacením. Je to jako oheň v přírodě: jakmile začne, je velmi těžké jej zastavit,” dodává rančer. Pod tlakem farmářů a médií pozvali pracovníci federálního ministerstva zemědělství novináře na ukázku preventivního dezinfekčního procesu, prováděném na devíti vojácích ve speciální ochranné výstroji, což však na zneklidněné farmáře nijak nezapůsobilo.

Velitel příslušné základny plukovník Chuck Watson prohlásil, že předvedená ukázka, dohodnutá v protokolu, je dostatečnou prevencí, a dodal, že ze 140 britských vojáků, již byli dezinfikováni hned po příchodu na letišti v Calgary, jich přímo z Anglie přiletělo jen 20, kdežto ostatní přicestovali ze základen v Německu. Přítomný veterinář státní agentury pro inspekci potravin (Canadian Food Inspection Agency) dr. Larry Delver přítomným řekl, že sice neexistuje opatření, které by poskytlo prevenci se stoprocentní jistotou, ale předvedená procedura je v dané situaci maximum, co lze udělat, a měla by být postačující. Farmáři však podle dalších ohlasů zůstávají skeptičtí.

A tak lze jen doufat, že prevenci bylo skutečně učiněno zadost a že epidemie zířecí choroby do Nového světa opravdu nepronikne.

