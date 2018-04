V Albánii kvůli turistům trápí medvědy. Z jednoho udělali alkoholika

Od srpna jsou pětiletí Pashuk a Tomi v tiranské zoologické zahradě. Byli odebráni restauratérům, kteří je vystavovali, aby přilákali hosty. Jeden medvěd má ještě na krku stopy od příliš těsného řetězu. Aby ho zachránili, povolali až z Německa veterináře, který ho operoval.

Tomi je agresivní a v kleci chodí sem a tam. „Je to alkoholik,“ podotýká Sajmir Shehu ze sdružení na ochranu zvířat Four Paws. Bývalý majitel medvěda, majitel restaurace Uji i ftohte ležící u státní silnice zhruba 80 kilometrů severně od Tirany, dával zvířeti k pobavení hostů pít pivo a národní pálenku raki. „Alkohol a káva ho nejlépe povzbudily,“ říká tento podnikatel, který odmítá sdělit své jméno.

Podle sdružení na ochranu zvířat Four Paws žije v albánských horách více než 250 medvědů. Několik desítek, mezi 50 až 80, jich je ale v zajetí.

Jiné medvědy, kteří byli po narození odchyceni v horách, vodí jejich majitelé po plážích upoutané za kruh v čenichu. Pokuta ve výši v přepočtu 540 až 800 Kč za nelegální vlastnění zvířat není nijak odstrašující. Turisté se mohou s medvědy vyfotografovat v přepočtu za necelých 30 korun.

Zločin proti přírodě

Albánie má sice zájem lákat turisty, ale nepřeje si být obviňována ze špatného zacházení se zvířaty. Ministr životního prostředí Lefter Koka tvrdí, že doba beztrestnosti skončila. „Krutost vůči zvířatům nemůže být lákadlem pro turisty,“ citovala jej agentura AFP.

V březnu se tedy vláda s Four Paws dohodla na osvobození všech medvědů a přijala zákon, podle něhož je nelegální držení volně žijících zvířat zločinem proti životnímu prostředí a trestá se vězením.

Tomi a Pashuk odjedou se samicí Xhinou do sousedního Kosova, které čelilo podobnému problému, ale nyní je rájem medvědů. Již 13 medvědů bylo převezeno do Německa, Řecka a do Itálie.

V ulicích albánského Elbasanu se mohli turisté za dvě eura vyfotit s medvědem hnědým. Snímek pochází z roku 2011.

Co však s desítkami dalších medvědů, kteří nejsou schopni vrátit se k životu v přírodě? „Tato zvířata jsou stresovaná, pasivní, koušou samy sebe, zapomněla všechny reflexy k tomu, aby si obstarávala potravu, a jsou smutná,“ uvádí ředitel Albánské agentury pro ochranu životního prostředí Zamir Dedej.

„Máme omezené prostory a nemůžeme je u nás nechávat dlouho,“ vysvětluje ředitelka malé zoologické zahrady v Tiraně Mirjam Kastratiová.

Přírodní rezervace pro medvědy by vyšla v přepočtu na více než 100 milionů korun a to je pro tuto chudou zemi obrovská částka. Lefter Koka je přesto odhodlán realizovat svůj projekt „lesa medvědů“, který by se měl nacházet na hoře Dajti, asi deset kilometrů východně od Tirany.

Tradici navrátila anarchie

Tradice medvědů na řetězech, kteří tančili na tržištích, byla na Balkáně dlouho hluboce zakořeněná. V Albánii byla za diktátora Envera Hodži zakázaná a objevila se znovu až v době anarchie, která následovala po pádu komunismu v 90. letech.

Továrny i příroda byly tehdy drancovány a bažanti a orli stejně jako oficiálně chránění medvědi téměř vymizeli, aniž by se nad tím někdo pohoršoval. Změna potrvá delší dobu.

Mezitím se v elegantní tiranské restauraci, kde večeřela Laura Bushová, tlačí význační hosté. Než přistoupí ke stolu, je nepsaným pravidlem, že se vyfotografují s dvaadvacetiletými medvědy Markem a Lizou, kteří už 20 let znají svět jen ze své klece o 50 metrech čtverečních.