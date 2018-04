Muž vyfotil z okénka poškozené křídlo letadla. „Víme o tom,“ stálo tam

13:37 , aktualizováno 13:37

Cestující, který se díval z okénka, když letěl do Seattlu s leteckou společností Alaska Airlines, nemohl uvěřit svým očím. Na pravém křídle stroje zahlédl jakoby vyříznutou, začouzenou část, na níž bylo ručně napsáno: "We know about this" (Víme o tom) s šipkou ukazující na inkriminované místo.