Akvaparky v Česku: kompletní přehled

Když se řekne léto, každý si vybaví nejen dovolenou a prázdniny, ale především chvilky strávené u vody. A nemusí to být zrovna moře - stovky koupališť a desítky akvaparků v celé republice jedou naplno. Přestože se ceny vstupného zvýšily od loňska o deset až patnáct procent, na návštěvnosti se to nijak výrazně neprojevilo.

Jenom bazény už nestačí

Provozovatelé moc dobře vědí, že většinu vodomilů už neohromí jen bazén se skluzavkou, snaží se tedy zvýšit návštěvnost tím, že budují další, nejen vodní atrakce.

V těch "opravdových" akvaparcích najdete kromě několika bazénů, toboganů, skluzavek a dětských brouzdališť také atrakce pod střechou, které je možné navštívit po celý rok bez ohledu na počasí. Teplota vzduchu i vody je zde ve všech ročních obdobích kolem třiceti stupňů. Jsou tu vodopády, jeskyně, vodní hřiby, divoké řeky s protiproudem či vlnobití. K relaxaci poslouží vířivky, ohřívací kabiny, a kdo se nechce máčet, může se poddat rukám maséra, zacvičit si ve fitku či zajít do sauny, solária nebo solné jeskyně. Bezproblémový přístup mají do většiny zařízení i vozíčkáři.

Prvenství dosud největšímu vodnímu zařízení v Česku, libereckému Babylonu, vzal na jaře akvapark v Čestlicích u Prahy. Pojme najednou až 2 100 lidí, o stovku více, než se vejde do centra Babylon.

V Čestlicích i v Liberci můžete vyzkoušet několik tematických vodních světů, množství vodních atrakcí však odpovídá i vyšší cena. Den v čestlickém akvaparku přijde dospělého na 750 korun, v libereckém zaplatíte 290 korun. Rodina se dvěma dětmi pak zaplatí za celý den v Čestlicích 2 000 korun a v Babyloně 960 korun.





Platí se za čas i za atrakce

Mnoho pěkných akvaparků však najdete i v dalších městech, nejsou sice tak obsáhlé, ale to "své" pro zábavu i relaxaci si tu najde každý.

Výše vstupného do krytého areálu závisí na tom, kolik času chcete v akvaparku strávit. Hodina a půl přijde přibližně na 80 korun, všude však nabízejí slevy pro rodiny s dětmi.

U venkovních bazénů se platí za den, a to od 30 do 100 korun. Nejmenší mají vstup zdarma, děti, studenti a senioři zaplatí za vstup zhruba polovinu plné ceny. Na některých koupalištích si však musíte připlatit za jednotlivé atrakce, například jedna jízda na toboganu stojí pět korun, sklouznutí tři koruny a za masáž ve vířivce dáte deset korun.

Informace o všech akvaparcích, bazénech a koupalištích v jednotlivých krajích najdete na www.e-bazeny.cz.



Středočeský kraj

BEROUN

V provozu: bazén 8:00-21:30, atrakce 10:00-21:30

Atrakce: vířivka, tobogany, sauna, dvojskluzavka, jeskyně s vlnobitím

Cena: všední dny 120 Kč/90 min., rodinné vstupné 340 Kč/90 min., víkend 140 Kč/90 min., rodinné vstupné 240 Kč/60 min; děti do 15 let sleva 50 %, senioři sleva 25 %

Více na: www.tipsportlaguna.cz

ČESTLICE

V provozu: 10:00-22:00

Atrakce: tobogany, potápěčský tubus, umělé vlny, vířivky

Cena: po-pá 120 Kč/hod nebo 600 Kč/den, víkendy 150 Kč/hod či 750 Kč/den; děti do 150 cm po-pá 350 Kč/den, víkendy 500 Kč/den. Více na: www.aquapalace.cz

HOŘOVICE

V provozu: po-ne 10:00-19:00

Atrakce: letní tobogan, skluzavka, lano, umělá skála

Cena: 60 Kč/den, děti do 15 let 40 Kč

Tel.: 311 512 023

KLADNO

V provozu: po 12:00-21:30; út-pá 9:30-21:30; so-ne 9:00-21:30

Atrakce: spacebowl, tobogany, skluzavka, divoká řeka, vířivka

Cena: po-pá 100 Kč/90min; děti do 15 let 55 Kč; so-ne stejná sazba za 60 min.

Více na: www.samk.cz

MĚLNÍK

V provozu: 9:00-19:00

Atrakce: letní tobogan, klouzačka, divoká řeka

Cena: dospělý 60 Kč/den, děti 40 Kč/den

Více na: www.bazen-melnik.wz.cz

NERATOVICE

V provozu: letní odstávka do 16. 8., jinak po, út, st, pá 15:00-21:00; so 12:00-20:00; ne 10:00-20:00

Atrakce: tobogan, vířivka

Cena: 55 Kč/hodinu, 80 Kč/2 hodiny, děti 35/60 Kč

Více na: www.bazen-neratovice.wz.cz

PŘÍBRAM

V provozu: po-pá 6:00-21:45; so-ne 10:00-19:45

Atrakce: tobogany (z toho jeden turbo), chrlič, vířivky

Cena: dospělí 55 Kč/hod, děti 30 Kč/hod

Více na: www.szm.pb.cz

SLANÝ

V provozu: út-ne 9:00-22:00; po 13:00-22:00

Atrakce: tobogan, bazén se vzduchovými lůžky a protiproudem, divoká řeka

Cena: dospělí 80 Kč/90 min., děti, studenti a důchodci 60 Kč/90 min.

Více na: www.aquaparkslany.cz

KOLÍN

V provozu: 8:00-21:00; so-ne 9:00-21:00

Atrakce: trojskluzavka, vnitřní a venkovní tobogan, umělé vlnobití, masážní trysky, vířivky

Cena: od 105 Kč/90 min; děti do 15 let, důchodci od 75 Kč/90 min, děti do 3 let zdarma, v so a ne 130/90 min. a 80/90 min. Do 15. hodiny levněji.

Více na: www.vodnisvetkolin.cz

KUTNÁ HORA

V provozu: 9:00-20:00

Atrakce: venkovní tobogan, skluzavka, divoká řeka, vodní sopka, chrliče

Cena: pro osoby nad 140 cm 70 Kč/den, pod 140 cm a senioři 50 Kč, do 100 cm zdarma

Více na: www.tjsparta-kh.cz

Pardubický kraj

ČESKÁ TŘEBOVÁ

V provozu: po, st, pá 10:00-21:00; út, čt 5:30-8:00, 10:00-21:00; so-ne 8:00-21:00

Atrakce: tobogan, vířivka, parní lázně

Cena: 70 Kč/3 hodiny, děti do 6 let 30 Kč, nad 6 let 40 Kč

www.ekobi.cz

CHRUDIM

V provozu: 9:00-20:00

Atrakce: tobogany, letní skluzavka, vířivka, divoká řeka

Cena: den 60 Kč, děti 45 Kč

Více na: www.sportovistechrudim.cz

MORAVSKÁ TŘEBOVÁ

V provozu: v létě 8:00-21:00

Atrakce: venkovní tobogan, skluzavka, masážní lavice s bublinkami

Cena: den 60 Kč, děti a důchodci 45 Kč

Více na: www.tsmt.cz

PARDUBICE

V provozu: v létě 9:30-19:30

Atrakce: skokanská věž, venkovní tobogany, skluzavka, vířivky, vodní masáže

Cena: 60 Kč/den, snížené vstupné 45 Kč, do 120 cm zdarma

Více na: www.pappce.cz/cs/

PARDUBICE - koupaliště Cihelna

V provozu: po-čt 10:00-20:00, pá 10:00-23:00, so 9:00-23:00, ne 9:00-20:00

Atrakce: tobogany, skluzavky, chrliče, vodopády, divoký kanál

Cena: 60 Kč/den, děti 30 Kč/den, do 100 cm zdarma, k placení je třeba magnetická karta za 20 Kč

Více na: www.koupalistepardubice.cz

ÚSTÍ NAD ORLICÍ

V provozu: odstávka do konce srpna, 9:00-20:00

Atrakce: tobogany, vířivky, kamikaze

Cena: 65 Kč/den, děti 45 Kč/den, tobogan 5 Kč/jízda

Více na: www.tepvos.koburk.cz

VYSOKÉ MÝTO

V provozu: dle počasí 9:00-19:00

Atrakce: tobogan, skluzavka

Cena: 40 Kč, děti do 15 let 20 Kč

Více na: www.vysoke-myto.cz

ŽAMBERK

V provozu: dle počasí 9:00-20:00, noční koupání

Atrakce: tobogany, kamikaze, vířivka

Cena: 70 Kč/den, děti 50 Kč

Více na: www.autocamping.cz

Královéhradecký kraj

AQUA CENTRUM JIČÍN

V provozu: 10:00-21:00

Atrakce: tobogan, divoká řeka, parní komora, vířivky, sauna, masáže, skokanská věž

Cena: dospělí 80 Kč/90 minut, děti od 2 do 15 let, studenti, důchodci 50 Kč/90 min.

Více na: www.sport-jicin.cz

AQUACENTRUM HRADEC KRÁLOVÉ

V provozu: po-pá 10:00-21:00, so, ne 10:00-20:00

Atrakce: tobogan se světelnými efekty, dětský bazén, parní oddělení, umělé vlnobití, sauna, vodní masážní lůžko, solární studio

Cena: dospělí 100-115 Kč/hod., děti 6 až 15 let, důchodci 70-75 Kč/hod., děti od 1 do 6 let 40 Kč/1 až 4 hodiny

Více na: www.snhk.cz

AQUAPARK ŠPINDLERŮV MLÝN

V provozu: 9:30-20:00

Atrakce: tobogany, vířivka, vodní pára, sauna, masáže, solárium

Cena: dospělí 290 Kč/2 hod. včetně sauny a páry, děti 100-150 cm 170 Kč/2 hod., do 100 cm zdarma

Více na: www.aquaparkspindl.cz

TRUTNOV, letní koupaliště

V provozu: 9:00-20:00

Atrakce: tobogan, vyhřívané laguny, skluzavka, vyhřívaný bazén

Cena: dospělí 55 Kč/den, děti do 15 let, důchodci 35 Kč/den, tobogan 5 Kč/jízda

www.lokotrutnov.cz

Akvapark v Hradci Králové

Praha

LETŇANY

V provozu: po-pá 7:00-22:00; so-ne 9:00-22:00

Atrakce: tobogan, skluzavka, divoká řeka, vířivka

Cena: 140 Kč/120 minut; studenti, důchodci 100 Kč, děti do 100 cm zdarma, děti do 145 cm 70 Kč

Více na: www.letnanylagoon.cz

BARRANDOV

V provozu: 8:00-22:00

Atrakce: tobogany, whirpool, divoká řeka, masážní rošt

Cena: 79 Kč/hod; děti do 140 cm a důchodci 53 Kč/hod.

Více na: www.aquadream.cz

Karlovarský kraj

SOKOLOV

V provozu: v červenci odstávka, út, čt 6:00-21:00, st 18:00-21:00, pá 13:00-21:00 so 10:00-21:00, ne 8:00-21:00

Atrakce: 2 tobogany, vířivky, dětská skluzavka

Cena: 70 Kč/2 hod., děti do 15 let 50 Kč/2 hod.

Více na: www.sb-sokolov.cz/bazen

FRANTIŠKOVY LÁZNĚ

V provozu: 9:00-21:00

Atrakce: tobogan, vodní skluzavky, masážní trysky, vodní jeskyně

Cena: 90 Kč/90 min, děti do 120 cm zdarma

Více na: www.aquaforum.info



Plzeňský kraj

HORAŽĎOVICE

V provozu: po 13:00-22:00, út-ne 9:00-22:00

Atrakce: tobogan, dětské skluzavky, divoký proud, vířivka, vlnobití

Cena: 50 Kč/hodinu, každá další hodina 25 Kč; děti 3-15 let, důchodci, studenti 30/15 Kč

Více na: www.bazen.horazdovice.cz

PLZEŇ

V provozu: vnitřní bazén do konce srpna v odstávce, po-pá 6:30-20:00, so-ne 9:00-20:00

Atrakce: tobogan, divoká řeka, 2 vířivky, relaxační bazén

Cena: 80 Kč/den; studenti a důchodci 60 Kč, děti do 10 let 40 Kč

Více na: www.bazenslovany.cz

PŘIMDA

V provozu: po 12:00-22:00; út, st 9:00-20:00; st, so 9:00-21:00; ne 9:00-18:00 '

Atrakce: tobogan, vířivka, dětská skluzavka

Cena: 55 Kč/75 min., děti 10 až 15 let 35 Kč/75 min.

Více na: www.primda.cz

ROKYCANY

V provozu: 9:00-22:00

Atrakce: tobogan, skluzavka, vířivka, protiproud

Cena: 60 Kč/90 min.; děti 6-15 let, důchodci, studenti, vojáci 50 Kč/90 min., děti 3-6 let 35 Kč/90 min.

Více na: www.rokycany.cz

Jihočeský kraj

ČESKÉ BUDĚJOVICE

V provozu: odstávka vnitřního bazénu do poloviny srpna, 10:00-20:00

Atrakce: skokanská věž, tobogan, vířivka

Cena: 60 Kč/90 min., děti 40 Kč/90 min., dopoledne levněji

Více na: www.c-budejovice.cz

DOBRÁ VODA u Českých Budějovic

V provozu: 10:00-19:00, so 10:00-22:00

Atrakce: letní tobogan, vířivka, slaná voda

Cena: 40 Kč/den, děti 30 Kč/den

Více na: www.dobravodaucb.cz

HLUBOKÁ NAD VLTAVOU

V provozu: 10:00-19:00

Atrakce: venkovní tobogan, skluzavka, vířivka, protiproud

Cena: 50 Kč/den, děti do 6 let 10 Kč, nad 70 let zdarma

Více na: www.hluboka.cz

JINDŘICHŮV HRADEC

V provozu: 10:00-20:00

Atrakce: venkovní skluzavka, tobogan, vířivka, divoká řeka, vodní dělo

Cena: 125 Kč/den, 60 Kč/2 hod., děti 30 Kč/2 hod.

Více na: www.plaveckyareal-jh.cz

LIPNO NAD VLTAVOU

V provozu: 16:00-21:00 (pro ubytované 10:00-21:00)

Atrakce: skluzavka, vířivka, divoká řeka, sauna

Cena: během prázdnin 115 Kč/hod., děti 85 Kč

Více na: www.lipnoservis.cz

STRAKONICE

V provozu: 10:00-20:00

Atrakce: tobogan, skluzavky

Ceny: 70 Kč/den, děti 4 až 15 let 60 Kč/den

Více na: www.starz.cz

TÁBOR

V provozu: 9:00-19:00

Atrakce: tobogan, vířivka, divoká řeka

Cena: 45 Kč/90 min., děti do 140 cm 25/90 min.

Více na: www.tzmt.cz

DAČICE

V provozu: od 10:00-20:00

Atrakce: plavecký a rekreační bazén s divokou řekou, masážními lavicemi a chrliči, 16 m dlouhá třídráhová skluzavka a 52 m dlouhý tobogan. Dětské brouzdaliště se skluzy a stříkajícím nosorožcem.

Cena: celodenní vstupné dospělí 70 Kč, děti do 15 let a návštěvníci nad 60 let 50 Kč, rodinné vstupné (2 dospělí a 2-3 děti do 15 let) 190 Kč, pak různé slevy na dopolední či jen odpolední koupání

Více na: www.tsdacice.cz

Akvapark v Dačicích

Liberecký kraj

CENTRUM BABYLON LIBEREC

V provozu: 10:00-22:00

Atrakce: 4 tobogany, spacebowl, prolézačky, jeskyně, divoká řeka, vířivka, za slunečného počasí můžete relaxovat na venkovní otevřené terase s výhledem na město a horu Ještěd

Cena: nad 140 cm 290 Kč/den, děti do 140 cm 240 Kč/den, do 100 cm zdarma

Více na: www.centrumbabylon.cz

Máchovo jezero - AQUAPARK STARÉ SPAVY

V provozu: 8:00-20:00

Atrakce: palmy, písečná pláž, trampolíny na vodě, plovací ledovce s lezeckou stěnou

Cena: dospělý 100 Kč/den, děti do 15 let a důchodci 50 Kč/den

JABLONEC NAD NISOU

V provozu: po 13:00-21:30, út-pá 8:00-21:30, ne 10:00-20:00

Atrakce: tobogany, parní komory, sauna, masáže

Cena: dospělí 70 až 80 Kč/90 min., děti, studenti, důchodci 50 až 60 Kč/90 min., děti do 15 let 90 minut zdarma

Více na: www.bazenjbc.cz

Akvapark ve Starých Splavech

Ústecký kraj

AQUADROM MOST

V provozu: po 12:00-21:00, út-čt a ne 9:00-21:00, pá a so 9:00-22:00

Atrakce: tobogany, vodní hrad, vodní dělo, stříkací bóje, třídráhová skluzavka, divoká řeka

Cena: dospělí 95 Kč/90 min., děti 80 Kč/90 min.

Více na: www.aquadrom.cz

KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ

V provozu: 9:00-19:00

Atrakce: 3 tobogany, široké skluzavky, skokanská věž, divoká voda, vířivka

Cena: 40 Kč/den, děti do 115 cm zdarma, tobogan 5 Kč/jízda, vířivka 5 Kč/5 min., každý den od 9 do 11 hodin velký tobogan zdarma

Více na: www.aquapark-klasterec.eu

TEPLICE

V provozu: 9:00-21:30

Atrakce: tobogan, sauna, parní lázeň, vířivka

Cena: 60 Kč/první hodina, 20 Kč každá další započatá hodina, děti do 6 let zdarma

Více na: www.usti-info.cz/aquacentrum

DĚČÍN

V provozu: krytý bazén po 13:00-21:00, út-ne 10:00-21:00, venkovní část letní sezona 9:00-20:00

Atrakce: 3 tobogany, vodní hřib, vířivky, fitness, 2 sauny

Cena: krytý bazén dospělý 80 Kč/3 hod., děti do 15 let 70 Kč/3 hod., děti do 110 cm 10 Kč/3 hod; venkovní část dospělý 55 Kč/den, děti do 15 let 35 Kč/den, děti do 110 cm 10 Kč/den

Více na: www.dcsportovni.cz

LOUNY

V provozu: 9:00-20:00

Atrakce: tobogan 115 m, tobogan kamikaze, divoká řeka, masážní trysky a lůžka, chrliče vody, vzduchový rošt

Cena: jednotné vstupné 70 Kč/den

Tel.: 415 670 344

Akvapark v Klášterci nad Ohří

Jihomoravský kraj

BLANSKO

V provozu: 9:00-20:00

Atrakce: skokanské můstky, divoká řeka s houpacím bazénkem, skluzavky, bublinkové masážní lavice, tobogan, vodní hřib, masážní trysky, dnové výrony vody

Cena: dospělí 75 Kč/den, děti do 150 cm, důchodci 55 Kč/den

Více na: www.sluzby-blansko.cz

MIKULOV

V provozu: 9:00-19:00 (pátek večerní koupání 20:00-22:00)

Atrakce: tobogan, skluzavka, brouzdaliště, rekreační bazén

Cena: dospělí 40 Kč/den, děti od 2 do 15 let 35 Kč/den

Více na: www.tedos.cz

ÚNANOV

V provozu: 10:00-20:00

Atrakce: tobogan, skluzavka, masážní lavice, divoká řeka, vodní jeskyně

Cena: osoby do 145 cm 50 Kč/den, nad 145 cm 60 Kč/den

Více na: www.obecunanov.cz

VYŠKOV

V provozu: 8:00-20:00

Atrakce: tobogany, sauna, pára, podvodní osvětlení, vířivka, vzduchová masážní lůžka, vodní hřib, divoký kanál, finská sauna

Cena: krytý areál dospělí 85 Kč/90 min., mládež do 18 let a důchodci 75 Kč/90 min, děti do 6 let 20 Kč/90 min, venkovní areál dospělí 80 Kč/den, mládež do 18 let a důchodci 60 Kč/den, děti do 6 let 20 Kč/den

Více na: www.antee.cz/bazenvyskov

HUSTOPEČE

V provozu: 9:00-21:00

Atrakce: tobogan, skluzavky, protiproud, masážní trysky, podvodní osvětlení, vodní hřib, sauna

Cena: dospělí 35 Kč/den, děti do 15 let 20 Kč/den, děti do 6 let 10 Kč/den, tobogan 5 Kč/jízda, skluzavka 3 Kč/jízda

Více na: www.hustopece-city.cz

BRNO - KRAVÍ HORA

V provozu: 9:00-22:00

Atrakce: skluzavka, vířivka, pára, chrliče, parní komora, dětské brouzdaliště

Cena: dospělí 100 Kč/den, děti 6 až 15 let, důchodci 40 Kč/den

Více na: www.kravihora.brno.cz

Moravskoslezský kraj

BOHUMÍN, sportovní areál Bospor

V provozu: po-čt 6:00-21:00, pá 10:00-21:00, so a ne 8:00-21:00

Atrakce: relaxační bazén s masážními tryskami, chrlič vody, vodopád, tobogan, vířivka, sauna, solárium

Cena: dospělí 70 Kč/3 hod., o víkendech 80 Kč/hod., děti od 3 do 15 let, studenti, důchodci 45 Kč/3 hod., o víkendech 50 Kč/hod.

Více na: www.bospor.bohumin.info

FRENŠTÁT POD RADHOŠTĚM

V provozu: 9:00-20:00

Atrakce: tobogan (60 m), vodní skluzavka (13 m), divoká řeka, vířivka, vodopád, chrlič, vodní hřib, podvodní masáže

Cena: dospělí 70 Kč/den, děti do 15 let, důchodci 45 Kč/den, děti do 3 let zdarma

Více na: www.frenstat.info/aquapark

FRÝDEK-MÍSTEK, Olešná

V provozu: 9:00-20:00

Atrakce: 2 tobogany, skluzavka, masážní lavice, vodní dělo, chrlič, vodní ježek

Cena: krytá část dospělí 70-100 Kč/hod., děti do 6 let 25 Kč/2 hod., děti do 15 let, studenti, senioři 45 Kč/hod, venkovní část dospělí 80 Kč/den, děti do 3 let zdarma, děti 3-10 let, senioři 55 Kč/den

Více na: www.sportplex.cz

OSTRAVA-JIH

V provozu: 9:00-20:00

Atrakce: masážní lavice, relaxační bazén, divoká řeka, 2 tobogany, vířivky, chrlič, vodní dělo, dnová masáž, skluzavka kamikaze

Cena: dospělí 90 Kč/den, děti 6-15 let, senioři 60 Kč/den, děti do 6 let zdarma, záloha na elektronický čip 50 Kč

Více na: www.sareza.cz

Zlínský kraj

UHERSKÝ BROD, CPA Delfín

V provozu: 9:00-22:00

Atrakce: vzduchová masážní lůžka, tobogan, vodní masáž, finská sauna (má venkovní bazének s odpočívárnou, ale musíte se tam slunit jedině bez plavek), jeskyně, divoká řeka s vnitřním ostrůvkem, chrliče

Cena: dospělí 85 Kč/90 min., mládež, ZTP a osoby nad 70 let 70 Kč/90 min., děti do 6 let 15 Kč/den, záloha na elektronický čip 100 Kč, venkovní koupaliště: dospělí 40 Kč/den, děti do 15 let, studenti, senioři 30 Kč/den, děti do 6 let zdarma

Více na: www.delfinub.cz

Vysočina

JIHLAVA

V provozu: venkovní část 10:00-19:00, krytá část po 14:00-20:00, út-čt a ne 10:00-20:00, pá 10:00-21:00

Atrakce: relaxační bazén, tobogan, divoká řeka, perličková lůžka, vířivka, vodopády, stěnové masážní trysky, chrliče, vodní clona, sauna, parní lázeň, podvodní vzduchovače - blowery

Cena: krytá část osoba nad 130 cm 70 Kč/hod., děti do 130 cm 40 Kč/hod., venkovní část dospělí 80 Kč/den, děti do 140 cm, důchodci 50 Kč/den, děti do 3 let zdarma

Více na: www.www.vodniraj.cz





MORAVSKÉ BUDĚJOVICE

V provozu: 9:00-20:00

Atrakce: brouzdaliště, tobogan, dětská autodráha, sauna

Cena: dospělí 55 Kč/den, děti 6 až 15 let 35 Kč/den, děti 3 až 6 let 20 Kč/den, děti do 3 let zdarma

Více na: www.koupalistemb.cz

Olomoucký kraj

BOHUŇOVICE

V provozu: 10:00-21:00 včetně parní lázně a terasy pro letní slunění na střeše

Atrakce: tobogan, vířivka, zařízení s protiproudem, parní lázeň

Cena: dospělí 75 Kč/2,5 hod., děti od 6 let, studenti, důchodci 65 Kč/2,5 hod., děti do 6 let 25 Kč/2,5 hod.

Více na: www.bohunovice.cz

ZÁBŘEH

V provozu: 9:00-20:00

Atrakce: tobogan

Cena: dospělí 40 Kč/den, děti do 18 let 30 Kč/den, děti do 3 let zdarma

Více na: paz.zabreh.cz

OLOMOUC

V provozu: 9:00-20:00

Atrakce: tobogan, skokanská věž, vířivka, sauna

Cena: dospělí 50 až 65 Kč/hod, děti od 6 do 15 let 45 až 55 Kč/hod, děti od 3 do 6 let dětský bazén zdarma, studenti a důchodci sleva 20 %, rodinné slevy

Více na: www.olterm.cz

PROSTĚJOV- akvapark Koupelky

V provozu: 9:00 - 19:00

Atrakce: plavecký stadion, 2 tobogany (90 a 60 m), skluzavka, kamikaze, vlnový míč, perličky, vodní stěna, masážní trysky, lavice

Cena: celodenní vstupné pro dospělé 80 Kč, děti a mládež do 18 let a nad 65 let 50 Kč, potom různé slevy na odpolední koupání

Více na: www.dsp-pv.cz