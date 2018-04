Akvaparky v Česku: co takhle zkusit kamikaze?

Hlavní atrakce vodních říší TOBOGAN

různě dlouhá, zakroucená, celkově krytá nebo polouzavřená skluzavka. Rychlost toboganu záleží na jeho sklonu. Zajímavostí je napínavý zatemněný tobogan, tzv. černá díra, kde člověk nevidí dopředu, kam bude zatáčet. K jízdě toboganem se často využívají podložky nebo nafukovací kruhy. SPACE-BOWL

známý také pod jménem trychtýř. Jde o krytý tobogan zakončený kruhovou nádrží podobnou obřímu trychtýři, kde člověka proud vody několikrát otočí, než ho vyhodí úzkým otvorem do bazénu. Není tak hrozivý, jak se zdá. Zábavné je však už jen sledovat lidi, kteří se v trychtýři točí. SKLUZAVKA

nejde jen o obyčejnou záležitost, na kterou jsme byli zvyklí z dětských pískovišť. Skluzavky často bývají umisťovány ve dvojicích i trojicích a poskytují prostor k závodění. Liší se různým zvlněním i sklonem. Hodně prudké skluzavce, ale i toboganu, se říká kamikaze. VÍŘIVKA

také whirpool nebo masážní lázeň či perličková koupel. Tak se říká bazénku s masážními tryskami, který je určený především k relaxaci a odpočinku. Většinou je vířivka skupinová, dostatečně mělká i pro malé děti. Příjemně člověka uvolní, promasíruje a dodá sílu k dalším aktivitám. DIVOKÁ ŘEKA

nebo též protiproud či vlnobití. Tím se označuje většinou podlouhlý nebo kruhový bazének s proudící vodou. Po proudu voda člověka unáší, v plavání proti proudu brání, což vede k nejrůznějším komickým situacím. Někdy se v blízkosti nacházejí chrliče vody nebo vodopády.



AKVAPARKY V ČESKU

Ústecký kraj Děčín

atrakce: 3 tobogany, 2 vířivky, skluzavka, divoká řeka

cena: v pracovní dny 3 hodiny/den 70/120 Kč, víkend 80/150 Kč. studenti a děti do 15 let v pracovní dny 60/90 Kč, víkend 70/100 Kč Klášterec nad Ohří

atrakce: 3 tobogany, 4 skluzavky, 3 vířivky, divoká řeka, skokanská věž

cena: podle počasí 10-40 Kč, tobogan 5 Kč, vířivka 5 Kč (5 min.) Louny

atrakce: skluzavka, tobogan

cena: 60 Kč, děti a důchodci 40 Kč Most

atrakce: tobogany, skluzavka, vířivka, divoká řeka

cena: so-ne hodina/6 hodin 60/240 Kč, děti do 15ti let 45/180 Kč Teplice

atrakce: tobogan, skluzavka, viřlvky

cena: první hodina 35 Kč, každá další 15 Kč, děti do 6 let zdarma

Karlovarský kraj

se specializuje především na lázeňskou léčbu a relaxační pobyty

Středočeský kraj a Praha Kladno

atrakce: space-bowl. tobogany, skluzavka, divoká řeka, viřivka

cena (víkend): hodina 90 Kč, děti do 15 let 50 Kč Hořovice

atrakce: tobogan, skluzavka, lano, umělá skála

cena: den 50 Kč, děti do 15 let 30 Kč, tobogan jízda/5 Kč Neratovice

atrakce: tobogan, vířivka

cena: hodina/2 hodiny 55/80 Kč, děti 35/60 Kč Praha-Letňany

atrakce: tobogan, skluzavka, divoká řeka, vířivka

cena: 90 minut 140 Kč, děti do 100 cm zdarma, děti do 140 cm 60 Kč Příbram

atrakce: tobogany, z toho l turbo. skluzavka, vířivky cena: 32-42 Kč/hod Slaný

atrakce: tobogan, skluzavka, divoký proud, vířivka

cena: hodina 50 Kč. děti do 15 let, studenti a důchodci 25 Kč

Plzeňský kraj Horažďovice

atrakce: tobogan, 2 skluzavky, vířivka, vlnobití, protiproud

cena: hodina/4 hodiny 35/95 Kč, děti do 15 let, vojáci, důchodci 20/65 Kč.

fitness 35 Kč Plzeň

atrakce: tobogan, divoká řeka, vířlvky

cena: 80 Kč Rokycany

atrakce: tobogan, skluzavka, vířivka

cena: 90 minut/den 45/150 Kč, děti 6-15 let a důchodci 35/100 Kč

Jihočeský kraj Jindřichův Hradec

atrakce: skluzavka, tobogan, viřivka, divoká řeka

cena: den 70 Kč. děti 40 Kč České Budějovice

atrakce: skokanská věž. tobogan, vířivka

cena: hodina/den 40/90 Kč, děti do 10 let 25 Kč Hluboká nad Vltavou

atrakce: tobogan, skluzavka, viřivka. protiproud

cena: den 40 Kč. děti do 6 let zdarma Lipno nad Vltavou

atrakce: skluzavka, sauna, viřivka, divoká řeka

cena: hodina/2 hodiny 70/100 Kč, děti 50/70 Kč Tábor

(Plavecký stadion Tábor)

atrakce: skluzavky, viřivka, divoká řeka, tobogán 80 m - ten je letos zdarma

cena: hodina/den 40/70 Kč, děti do 140 cm 23/35 Kč



Vysočina Jihlava

atrakce: tobogany, vodní hrad, divoká řeka, skluzavka, viřivka, vodopády

cena: den 70 Kč. děti do 140 cm 40 Kč



Liberecký kraj Liberec

atrakce: tobogany, space-ball. skluzavka, divoká řeka

cena: ve vsedni den a neděli 240 Kč, děti 190 Kč. sobota a svátky 290/240 Kč Jablonec nad Nisou

atrakce: tobogan, skluzavka, vířivka. divoká řeka. vlnobití

cena (všedni den): 90 min/3 hod 60/90 Kč, děti 50/80 Kč, sauna 2 hodiny/70 Kč Máchovo jezero

atrakce: skluzavky, nafukovací atrakce, vyhřívaný bazén

cena: na den 80 Kč. děti 60 Kč. důchodci 40 Kč



Královéhradecký kraj Jičín

atrakce: tobogan, divoká řeka, vířivky, skokanská věz, skluzavka

cena: hodina/2 hodiny 50/70 Kč, děti do 15 let a studenti 30/50 Kč, sauna 50 Kč (75 minut) Hradec Králové

atrakce: tobogan, skluzavka, vířivka, vlnobití

cena: dospělí 2 hodiny/5 hodin 80/190 Kč, děti do 15 let a důchodci 65/150 Kč Trutnov

atrakce: skokanská věž, skluzavka, tobogan

cena: dospělí/den 50 Kč, děti a důchodci do 15 let 30 Kč, tobogan jízda/5 Kč, skluzavka jizda/2 Kč



Pardubický kraj Pardubice

atrakce: skokanské věže, 3 tobogany, skluzavka, viřivky, vodní masáže

cena: 50 Kč Chrudim

atrakce: tobogany, skluzavka, vířivka, divoká řeka

cena: den 40 Kč. děti 30 Kč Česká Třebová

atrakce: tobogan, viřivka, parní lázně

cena: 90 minut 60 Kč, děti 35 Kč Moravská Třebová

atrakce: tobogan, skluzavka

cena: 45 Kč. děti do 18 let 35 Kč Ústí nad Orlicí

atrakce: tobogan, kamikaze. skluzavka

cena: 15-50 Kč podle počasí, tobogán a kamikaze jízda 5 Kč



Olomoucký kraj Bohuňovice

atrakce: tobogan, vířivka

cena: hodina/2,5 hodiny 45/60 Kč. děti od 3-6 let 25 Kč, děti do 3 let zdarma Šumperk

atrakce: skluzavka cena: 30 Kč



Moravskoslezský kraj Frenštát pod Radhoštěm

atrakce: tobogan, skluzavka, divoká řeka, viřivka, šplhaci sít

cena: 70 Kč. děti do 18 let, studenti, důchodci 45 Kč. tobogan 5/10 jízd 25/45 Kč Frýdek-Místek - Aquapark Olešná

atrakce: vodopád, vodní hřib, vodní chrlič, vodní dělo, proudový kanál, masážní trysky, vzdušná lehátka, vodní ježek, houpací bazén, šplhací síť, 2 tobogány v délce 82 m, čtyřdráhová skluzavka 16m.

Otevřeno:

červen 9.00 hod. - 19.00 hod.

červenec, srpen 9.00 hod. - 19.00 hod.

cena: celodenní vstupné dospělí 50,00 Kč

Aquapark je umístěn v ideálním prostředí přehrady Olešná ve Frýdku-Místku s nádherným výhledem na Lysou horu.



Zlínský kraj Uherský Brod

atrakce: tobogan, vířivka, divoká řeka, zábavný bazén

cena: dospělí hodina/3 hodiny 40/75 Kč. děti. studenti a osoby nad 70 let 30/55 Kč