Pád do trychtýře i první U-rampa v Česku.Tipy na nejlepší akvaparky

Hitem jsou stále delší tobogany, trychtýře, novinkou obrovské klouzačky, které s vámi házejí ze strany na stranu. Které atrakce byste rozhodně neměli vynechat?

U-rampa

Ještě jste o této atrakci neslyšeli? Jde o vysokou rampu ve tvaru písmene U, odkud se z hrany spustíte na nafukovacím člunu a téměř volným pádem se několikrát kloužete z jedné strany na druhou.

Za skvělým zážitkem zatím vede dlouhá cesta: nejbližší vodní U-rampa je ve slovenské Tatralandii, vysoká je 63 metrů a osoby menší než 140 centimetrů na ni nemají přístup. Od 1. srpna však můžete atrakci vyzkoušet i v moravských Pasohlávkách.

Akvazorbing

Zavřou vás do veliké průhledné koule a nechají "chodit po vodě". Tedy chodit... Na počátku se v kouli pěkně plácáte a sotva se vám daří držet rovnováhu. Atrakce je individuální, proto se za ni obvykle platí zvlášť a v bazénech na ni jsou obvykle pořadníky. Máte-li tedy zájem, ptejte se na systém hned po příchodu.

Zorbovat můžete v libereckém Babyloně, v Uherském Hradišti, atrakci připravují i na pražské Šutce, kde bude k dispozici koncem srpna.

Spacebowl

Velmi strmý tobogan, který vás rychlostí až 10 metrů za sekundu nevyplivne do vody, ale do obrovského kluzkého trychtýře. V tom se nejdříve chvíli točíte dokola, poté spadnete do díry uprostřed. Jakkoli se snažíte se na kluzkém trychtýři udržet, pád vás dříve či později nemine. Zvenku to vše vypadá poněkud nebezpečně, zejména pád do díry. Ve skutečnosti však spadnete do hlubokého bazénu, odkud jednoduše doplavete ke břehu. Na atrakci nepouštějte děti do 12 let samotné.

Spacebowl najdete například v Liberci, Olomouci a Kladně, v Aquapalace Praha. Jízda na něm je vždy zahrnutá v ceně vstupného.

Dlouhé tobogany

Nejdelší venkovní tobogan v České republice je na koupališti Michal v Sokolově, měří 196 metrů. Mezi akvaparky však drží prvenství Aquapalace Praha a Aquapark Olomouc. Pražský tobogan s názvem Hypogán měří 135 metrů a má otevřenou "střechu".

Olomoucký Žlutý tobogan měří 123 metrů, vystoupat k němu musíte po 67 schodech. Dolů jedete rychlostí až 5 m/s, dole jste zhruba za 27 vteřin.

Umělé vlnobití

Na první pohled klasický bazén se v určitých intervalech změní v rozbouřené moře: speciální stroj vyrábí dost velké vlny na to, aby s nimi měl co dělat i dospělý člověk. Za umělým vlnobitím můžete vyrazit do akvacentra v Hradci Králové, Horažďovicích, Jablonci nad Nisou nebo do pražského Aquapalace.

Divoká řeka

Proud v atrakci bývá místy až překvapivě silný, menší děti sem rozhodně samotné nepouštějte. Například v kladenském akvaparku můžete po překonání divoké řeky plavat přes vodní clonu rovnou do útrob průplavové jeskyně. Na divokou řeku se můžete vydat také do akvaparku v Jihlavě, Frymburku, Špindlerově Mlýně či do Aquapalace v Praze.

Akvaparky, které stojí za to v Česku navštívit. Vybrané tipy

Letní koupání si možná představujete u řeky nebo u bývalé pískovny. Ale co když se zatáhne? Nebo děti už nebaví stavět věžičky z kamínků? Naštěstí akvaparky nejsou v Česku vzácností a výlet do některého z nich není problém. U některých akvaparků nicméně překvapí rekonstrukce nebo několikatýdenní odstávka v plné sezoně...

Praha Aquadream Barrandov Praha

Jeden z pražských akvaparků. Vnitřní i venkovní část, dva tobogany o délce 115 a 62 metrů, whirlpool, vodní chrliče a masážní trysky. K dispozici je i divoká řeka, dětské brouzdaliště a 25 metrů dlouhý plavecký bazén.

Otvírací doba: pondělí 9–22, úterý až pátek 6–22, víkend 8–22

Vstupné: celodenní pro dospělé 229 Kč, děti do 15 let 159 Kč, rodinné vstupné 395 Kč/120 minut

Adresa: K Barrandovu 8, Praha 5

www.aquadream.cz

Středočeský kraj Městský plavecký areál Beroun

Na dvojskluzavce můžete závodit v tom, kdo ji sjede rychleji. Areál nabízí i 25metrový bazén s šesti dráhami, relaxační bazény, tobogan dlouhý 78 metrů s dvanáctimetrovým převýšením, dále například vodní hřib s chrličem.

Otvírací doba: pondělí 14.00–21.30, úterý až neděle 10.00–21.30

Vstupné: dospělí 240 Kč/6 hodin (o víkendech 270), děti 1–15 let 120 Kč/6 hodin

Adresa: Na Ostrově 900, Beroun

www.tipsportlaguna.cz

Ústecký kraj Plavecký areál Děčín

Venkovní areál s rekreačním bazénem, brouzdalištěm, občerstvením a dostatkem travnatých ploch. Bazén je dlouhý 50 metrů, hlavními lákadly jsou tři tobogany, vodní hřib, divoká řeka, dnový rošt, masážní trysky a vodní hřib.

Otvírací doba: 9.00–21.00

Vstupné: celodenní pro dospělé 45 Kč, děti do 15 let 30 Kč, děti do 110 cm zdarma

Adresa: Oblouková 1400/6, Děčín www.dcsportovni.cz

Liberecký kraj Bazén Jablonec nad Nisou

Oblíbené umělé vlnobití, masážní lavice, vodní clona, divoká řeka, ale také parní komora se zchlazovacím bazénkem. Lákadlem jsou i dva velké tobogany.

Otvírací doba: pondělí 13.00–21.30, úterý až sobota 10.00–21.30, neděle 10.00–20.00

Vstupné: dospělí 170 Kč/5 hodin, děti do 15 let 120 Kč/5 hodin, děti do 4 let zdarma, o víkendu vstupné o 10 Kč vyšší

Adresa: Svatopluka Čecha 4204, Jablonec nad Nisou www.bazenjbc.cz

Plzeňský kraj Plavecký areál Rokycany

Tobogan i atrakce k relaxaci, bazén má postupně se svažující dno. Dětský bazén se skluzavkou a chrličem vody, vířivka má 34 stupňů.

Otvírací doba: 9.00–20.00

Vstupné: dospělí 55 Kč, děti 6–15 let 35 Kč, děti do 6 let zdarma

Adresa: Pod Husovými sady 1160, Rokycany www.plaveckyareal.rokycany.cz

Karlovarský kraj Aquaforum Františkovy Lázně

Krásné prostředí lázeňského akvaparku, který je navíc skvěle vybavený. Tři vnitřní a tři venkovní bazény s whirlpooly, toboganem a vodní skluzavkou. Dále je tu masážní stěna, vodní jeskyně a vzduchová perlička.

Otvírací doba: 9.00–21.00

Vstupné: 200 Kč/4 hodiny

Adresa: 5. května 19, Františkovy Lázně www.frantiskovylazne.cz/aquaforum

Jihočeský kraj Koupaliště Soběslav

Kapacita až 1 100 lidí, kteří mohou využívat divokou řeku, tobogan, chrliče vody, písečnou pláž i dětské hřiště.

Otvírací doba: pondělí až pátek 10.00–20.00, víkend 9.00–20.00

Vstupné: celodenní pro dospělého 75 Kč, děti 4–15 let 55 Kč, do 4 let zdarma

Adresa: Tyršova 482/13, Soběslav www.letnikoupalistesobeslav.cz

Královéhradecký kraj Aquacentrum Hradec Králové

Tobogan dlouhý 82 metrů má netradiční světelné efekty, dále je tu dětský bazén s umělou říčkou, bar u vody, bazén s masážemi a vířivka s teplotou téměř 40 stupňů.

Otvírací doba: pondělí, středa, pátek 6.00–18.00, úterý a čtvrtek 9.00–20.00, víkend 10.00–20.00

Vstupné: celodenní pro dospělého 220 Kč, děti od 1 roku do 120 cm 40 Kč, větší děti a studenti 160 Kč

Adresa: Eliščino nábřeží 842, Hradec Králové

www.snhk.cz/lazne

Pardubický kraj Aquacentrum Ústí nad Orlicí

Kromě klasických radovánek tu můžete vyzkoušet i speciality jako akvazorbing: jste uprostřed bazénu zavření uprostřed velké gumové koule. Pro malé děti je určena atrakce akvapadler neboli řízení vlastní loďky.

Otvírací doba: 9.00–20.00

Vstupné: celodenní pro dospělého 90 Kč, děti do 140 cm 65 Kč, děti do 105 cm zdarma

Adresa: V Lukách, 562 01 Ústí nad Orlicí

bazenusti.cz/aquapark

Kraj Vysočina Akvapark Vodní ráj Jihlava

Jediný velký akvapark v kraji. Kapacita až 2 400 návštěvníků. Jedná se o systém krytých bazénů s atrakcemi, jako je například vodní hrad, vodní hřib, parní kabina, sauna, posilovací stroje.

Otvírací doba: 10.00–19.00

Vstupné: celodenní pro dospělého 85 Kč, děti do 140 cm 50 Kč, děti do 3 let zdarma

Adresa: Romana Havelky 5a, Jihlava www.vodniraj.cz

Moravskoslezský kraj Sareza Ostrava

Areál nabízí kromě stometrového toboganu například skalisko s vodopádem, masážní vzduchová lůžka, masážní lavice, chrliče s ostrůvkem, šplhací síť, vodní houpačku a stěnovou masáž.

Otvírací doba: 9.00–20.00

Vstupné: celodenní pro dospělého 110 Kč, děti 6–15 let 80 Kč

Adresa: Sokolská 44/2590, Ostrava www.sareza.cz

Olomoucký kraj Akvapark Koupelky Prostějov

Podle provozovatelů se jedná o největší akvapark na střední Moravě. Venkovní čtyři bazény s vyhřívanou vodou a dvěma tobogany. K dispozici jsou i hřiště na různé sporty, jako pétanque nebo volejbal.

Otvírací doba: 9.00–20.00

Vstupné: celodenní pro dospělého 80 Kč, děti do 6 let 20 Kč, mládež do 18 let 50 Kč

Adresa: Krasická 936/6, Prostějov www.dsp-pv.cz

Zlínský kraj Aquapark Uherské Hradiště

Teprve tři roky starý akvapark nabízí divokou řeku, chrliče, masážní lavice. Velkými lákadly jsou tobogany dlouhé 186 a 140 metrů. Na delším z nich můžete sjezd absolvovat na lehátku.

Otvírací doba: 8.00–21.30

Vstupné: podle jednotlivých částí areálu, celodenní pro dospělé od 90 do 340 Kč, pro děti od 60 do 300 Kč, děti do 100 cm zdarma

Adresa: Sportovní 1214, Uherské Hradiště

www.aquapark-uh.cz

Jihomoravský kraj Aquapark Kohoutovice

Nový akvapark. Chrliče vody, vodní trysky, 90metrový tobogan a divoká řeka.

Otvírací doba: pondělí až pátek 6.00–22.00, víkend 8.00–22.00

Vstupné: dospělí 215 Kč/3 hodiny, děti 6–14 let 110 Kč/3 hodiny, děti do 5 let zdarma

Adresa: Chalabalova 946/2a, Brno-Kohoutovice

www.aquapark-kohoutovice.cz

