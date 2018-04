Akvaparky lákají na tobogany, ale i masáže a zumbu. Přehled na léto

V Česku je přes léto otevřených více než 70 akvaparků, bazénů a koupališť, k dispozici je i celá řada přírodních pláží u rybníků a přehrad. Některé milovníky koupání a zábavy také přeberou obří zařízení v sousedních zemích. Čechy hojně navštěvovaná je například slovenská Tatralandia, vodní park v Krakově, rakouské Therme Laa či německý Tropical Islands v Brandlu nebo Aquafit u Mnichova.

"Pro letošní sezonu jsme v akvaparku Olešná pro návštěvníky rozšířili služby, každou sobotu a neděli probíhají animační programy pro děti, takže maminky si mohou jít zacvičit zumbu nebo akvaaerobik. Lákáme také na koktejlové osvěžení v baru a každý víkend pořádáme sportovní nebo kulturní akce. Velké oblibě se těší thajské masáže," vyjmenovává novinky Pavla Hrabcová, manažerka z firmy Sportplex Frýdek-Místek.

Lákadlem akvaparku v Kladně je adrenalinový spacebowl. Centrum Babylon v Liberci nabízí vodní ráj ve stylu antických lázní.

Celodenní miniškolka

Také v Olomouci chtějí předejít poklesu zájmu o vodní svět, a proto výrazně rozšířili nabídku služeb. "Novinkou je miniškolka, která funguje každý všední den od 7:30 do 16 hodin pro děti od 3 do 6 let. Starají se o ně ´tety´, které mají připravený zábavný program," říká Veronika Hulová, programová manažerka Aquaparku Olomouc. K dispozici mají koutek s trampolínou, herní konstrukcí a spoustou hraček. Děti využívají i venkovní hřiště a brouzdaliště. Součástí miniškolky je podle Hulové také výuka plavání pod vedením instruktora.

Hosté olomouckého vodního světa si mohou nově zahrát plážový volejbal, k zapůjčení je pétanque, badminton, pálky na líný tenis či frisbee. "A každý čtvrtek probíhá cvičení akvafitness, které je pro návštěvníky zdarma v rámci vstupného," dodává Hulová.

Oběd v ceně i kolo štěstí

V centru Babylon v Liberci pořádají denně Babylonské létohrátky. "Hosté si mohou třikrát denně po vylovení míčků z bazénů vytočit na Kole štěstí některou z cen. Jejich hodnota přesahuje milion korun a jsou zaměřeny na produkty Babylonu, tedy vouchery na služby či pobyty," říká Jiří Mareš, vedoucí marketingu centra Babylon.

Ve Františkových Lázních dali návštěvu akvaparku do balíčku s dalšími aktivitami. "Za 250 korun získají zájemci jízdu Frantovláčkem po městě, ochutnají lázeňské oplatky, v ceně je oběd s ochutnávkou piva a bylinného likéru, dvě hodiny koupání v Aquaforu, prohlídka výstavy Františkovy Lázně dříve a dnes a informační prospekt s mapkou města," říká Milan Dušák, manažer Aquafora.

Aquapark Kohoutovice

Ceny vstupného do vodních světů zůstaly většinou na stejné úrovni jako loni. Za vstup do akvaparku zaplatí dospělí v průměru kolem 300 korun, na letní koupaliště 80 až 100 korun na celý den. Pokud se do bazénu vypraví rodina a stráví tam celý den včetně oběda a svačiny, musí počítat s útratou přes tisíc korun. Nejdražší jsou Čestlice, kde den stojí dospělého 530 korun. rodinná 990. Jde však o zdejší největší zařízení.