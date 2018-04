VIDEO: Nejmodernější český akvapark otevírá. Láká na Propast a Kamikadze

Celodenní vstupné Aqualand Děti do 90 cm zdarma



Děti do 140 cm 290 korun



Děti nad 140 cm, studenti do 26 let, senioři 390 korun



Dospělí 490 korun



Rodinný vstup (2 dospělí a 4 děti do 140 cm) 1 090 korun Aqualand + Forum Romanum Wellness Děti nad 140 cm, studenti do 26 let, senioři 490 korun



Dospělí 590 korun Forum Romanum Wellness Děti nad 140 cm, studenti do 26 let, senioři 290 korun



290 korun Dospělí 390 korun Atrakce, parkování, lehátka i dětský koutek jsou v ceně