O Vánocích na dva dny do plavek. Tropický ráj jen tři hodiny od Prahy

Takhle nějak bude vypadat dovolená, až lidé osídlí Mars. Po několika měsících těžkého života na ubikacích dostanou týdenní poukaz do velké haly, kde bude v ochranné atmosféře vytvořena dokonalá iluze romantického Karibiku.

Zatímco na Mars se nikdo z nás asi nedostane, tropický ráj vytvořený u Berlína si může vyzkoušet každý. A připravte se na velký šok. Hangár měří na délku 360 metrů, na šířku 210 metrů a jeho výška činí 107 metrů. Uvnitř panuje stálá teplota 26 stupňů, naopak teplota vody se liší – spíše plavecký bazén s názvem Tropické moře má teplotu 28 stupňů, v mělké Laguně určené pro děti je voda o čtyři stupně teplejší.

Šílená skluzavka

Tropical Islands se pyšní celou řadou rekordů. Jedním z nich je největší deštný „prales“ na světě umístěný pod střechou. Na ploše několika hektarů roste na padesát tisíc rostlin, keřů a stromů více než šesti set různých druhů, včetně mnoha druhů palem či mangrovů.

Písečná pláž lemovaná palmami. Skoro jako v Karibiku. Kus tropů v hangáru najdete kousek od Berlína.

Celková vnitřní plocha hangáru má rozlohu šest a půl hektaru a pyšní se největší vodní skluzavkou v Německu, která je vysoká 27 metrů a při jízdě je možné dosáhnout rychlosti až 70 kilometrů za hodinu. Zajímavou atrakcí je také let balonem, který návštěvníky vynese až do výšky 60 metrů. A na Silvestra se zde koná unikátní vnitřní ohňostroj.

Návrat do reality

Loni na jaře byla otevřena nová část s názvem Amazonia, celoročně otevřený venkovní areál spojený s hangárem krytou chodbou. Amazonie se rozkládá na ploše tří hektarů a jejím největším lákadlem je 250 metrů dlouhá divoká řeka s řadou hupů, bočních ramen a nerovností.

Od jara do podzimu slouží hostům také písečné duny, zákoutí určená k opalování či hřiště na plážový volejbal.

Naopak uvnitř hangáru funguje rozlehlé spa s plochou 10 tisíc metrů čtverečních, které je vybavené mnoha saunami a příjemnými relaxačními prostory.

Největším překvapením je ovšem obrovský prostor hangáru sám o sobě. Pokud to nevidíte na vlastní oči, nikdy si neuvědomíte, jak je hangár obrovský.

„Zajímavé také je, jak rychle si člověk zvykne na teplo. Po pěti minutách si na zimu venku ani nevzpomenete, chodíte v šortkách a tričku, jako by bylo už měsíc léto. To je nakažlivé a o to horší je pak návrat do reality,“ popisuje návštěvu braniborské atrakce cestovatel Jan Stah.

Tropy místo vzducholodí

Tropical Islands dodnes představuje největší tropickou oázu v Evropě. Leží jen kousek od Berlína (pár kilometrů od dálnice směřující do Drážďan) a více než dvacet procent návštěvníků přijíždí ze zahraničí, především z Polska a Česka.

Navíc po otevření posledního chybějícího kousku dálnice D8 u Lovosic se cesta z Prahy do Tropical Islands zkrátí na necelé tři hodiny. Zajímavostí je, že obrovský objekt nevznikl kvůli tropickému parku, ale skutečně jako hangár, ve kterém se měly montovat dopravní vzducholodě. Projekt však zkrachoval a hangár, jehož výstavba vyšla na 78 milionů eur, koupila malajská společnost za „pouhých“ 18 milionů eur. A vybudovala v něm tropický zábavní park.

Pokoj nebo stan

Celodenní vstupné pro dospělého vychází na 42 eur (1150 Kč), dítě od 6 do 14 let zaplatí 33 eur (900 Kč). Výhodné je rodinné vstupné pro dva dospělé a až čtyři děti, které vychází na 125 eur (3400 Kč). Dítě v den svých narozenin má vstup zdarma.

Velký bazén s názvem Tropické moře je určen pro plavce.

Pokud zůstanete přes noc, ve standardním pokoji stojí noc pro jednoho se snídaní a se vstupem do wellness 115 eur (3 150 Kč), ve stanu vychází cena na den a půl včetně snídaně 69 eur (1 900 Kč). Je otevřeno po celý rok, 24 hodiny denně. Jen pozor na malou drobnost – náramky s čipy pro děti obsahují kredit 35 eur, a protože je v celém areálu mnoho dětských lákadel, raději mějte své ratolesti pod kontrolou.

Najdete plameňáky?

Na rozdíl od běžných akvaparků je Tropical Islands vytvořen jako co možná nejvěrnější replika tropických destinací, proto zde najdete řadu působivých staveb či soch, které jsou kopiemi asijských památek z Bali, Kambodži a dalších míst.

Replika věže slavného chrámu Bayon

Ozdobou rozsáhlého komplexu saun je například replika věže ze slavného chrámu obličejů Bayon v kambodžském Angkoru. V deštném pralese a místních jezírkách žije spousta zvířat – od želv a plameňáků až po pávy.

Samozřejmě nechybí ani desítky obchodů, barů a restaurací, v nichž se servírují jak evropské, tak i asijské pokrmy – oblíbené je například fondue chinoise, kdy si hosté sami připravují maso ve vroucím vývaru umístěném uprostřed stolu.

Přestože to není na první pohled patrné, v samotném hangáru je poměrně vysoká kapacita ubytování. Ať už v pirátském hradě, námořnické uličce či v dalších objektech se skrývá 194 pokojů s kapacitou 535 lůžek, dalších 390 lůžek je k dispozici ve stanech a lodích.