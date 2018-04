Všechno o mýtě v Chorvatsku: kolik co stojí a kde ušetřit

Všechno o mýtu v Chorvatsku Dálnice, na nichž lze použít ENC

Zagreb – Split – Ploče

Zagreb – Rijeka

Bregana – Zagreb – Lipovac

B. Manastir – Osijek – Svilaj

Zagreb – Varaždin – Goričan

mýto Krčki most

Rupa – Rijeka

dálnice ve správě Bina Istra na „Istrijském ypsilonu“ Kolik stojí předplacené mýto:

Balíčky s předplaceným mýtem cena v kunách/v korunách:

Varianta 1 (mýtné 333 kun + přístroj v ceně 120 kun) 380,61/1 296 Kč;

Varianta 2 (mýtné 555 kun + přístroj v ceně 110 kun) 544,00/1 852 Kč;

Varianta 3 (mýtné 1 000 kun + přístroj v ceně 100 kun) 882,60/3 005 Kč

Sleva mýta přes ENC je ve všech variantách stejných 21,74 %, platí až při dalším dobíjení Příklady slev:

Cesta tam a zpět, cena mýta/úspora přes ENC

Zagreb (Lučko) – Dugopolje (Split) 362 kun (1 232 Kč) 79 kun (268 Kč)

Zagreb (Lučko) – Zagvozd (exit Makarska)* 402 kun (1 369 Kč) 87 kun (297 Kč)

Zagreb (Lučko) – Vrgorac (konec A1 na Dubrovnik) 440 kun (1 498 Kč) 96 kun (327 Kč)

* Pozn.: K ceně ještě připočtěte 40 kn (136 Kč), pokud využijete nového tunelu sv. Ilija. Poplatek zatím nebyl oficiálně stanoven, takže nepočítáme se slevou na ENC, i když by v tunelu mělo také platit. Fakta o ENC

1. ENC (elektronička naplata cestarine) je přístroj, který umožní průjezd mýtnou branou vyhrazeným vjezdem bez zastavování. Do něj se "nabíjí" kredit předplaceného mýtného, které je levnější o 21,74 % ve srovnání s hotovostně placeným poplatkem.

2. Přístroj i s předplaceným mýtným koupíte na všech mýtnicích ve správě HAC, platí tedy na většině chorvatských dálnic. Výjimkou je dálnice A2 od slovinských hranic v Macejlu do Záhřebu. Na Istrii musíte do přístroje nabít kredit provozovatele ARZ, sleva na mýto je 30 procent.

3. Přístroj ENC má životnost 5 až 6 let, dokud se nevybije zabudovaná baterie. Kredit mýtného zůstává v přístroji stále, převádí se i do dalších let.

4. Jak koupit? Na všech mýtných branách HAC nonstop 24 hodin denně prodávají tři předplacené sady za 380, 544 a 882 kun. Při koupi (hotově či kartou) zaplatíte i cenu krabičky (cca 100 kun), mýto je však rovnou o 22 % levnější (můžete to brát i tak, že jste krabičku dostali zdarma a mýto za běžnou cenu). Nejpraktičtější je prostřední varianta za 544 kun, protože třeba na cestu do Dubrovníku a zpět spotřebujete 440 kun.

5. Při koupi musíte sepsat smlouvu o užívání, dostanete uživatelské jméno a vstupní heslo, které pak používáte při dalším dobíjení kreditu.

6. Dobíjení je snadné: až vyčerpáte první kredit, přihlásíte se na stránky https://prodaja.hac.hr, uvedete své údaje a zadáte dobití mýta platební kartou. Pozor, nesmíte přitom nechat internetový prohlížeč automaticky překládat do češtiny, pak systém nefunguje. Zadáte částku, kterou chcete připsat na kredit, například 400 kun, a z účtu se vám odečte suma o 21,74 procenta nižší (což je avizovanásleva), tedy v tomto případě to bude 313 kun.

7. Jaká je úspora? Například na trase Záhřeb (Lučko) – Split (Dugopolje) a zpět ušetříte 270 Kč, na Makarskou 300 Kč, do Dubrovníku a zpátky 330 Kč.