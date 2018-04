Aktuálně z rakouských Alp: skvělé lyžování a tip na cestu bez mýtného

Co je nového ve středisku Saalbach-Hinterglemm

V úterý 13. prosince bylo otevřeno přibližně 100 km sjezdovek, převážně modrých, což je polovina z celkových 200 kilometrů. Nejlepší situace na lyžování je v Hinterglemmu, který leží nejvýš a kde rekultivují centrum po víkendovém šíleném závodě sněžných skútrů.

Přestože v úterý panovalo příjemné a dalo by se říci pro lyžování ideální počasí, návštěvníků je tu letos výrazně méně než loni ve stejnou dobu.

Z letošních novinek zaujme zejména nová gondola č. 11 vedoucí ze Saalbachu. Nahradila starou sedačku a spolu s novou šestisedačkou č. 16 Reiterkogel-Ost výrazně zpříjemňuje napojení ze Saalbachu na tratě oblasti Reiterkogel a tedy spojení s Hinterglemmem.

Za dva dny jsme projeli tratě v Saalbachu i Hinterglemmu, do Leogangu jsme se nedostali, protože tam sjezdovky v dolních patrech svahů otevřené nebyly.

Většinou jsou nejlépe vysněžené a upravené horní poloviny sjezdovek, kde leží 40–60 cm směsi technického a přírodního sněhu, 10 cm nového sněhu připadlo ve vyšších polohách v noci na úterý. V údolí spíše pršelo, takže nejspodnější pasáže jsou místy zledovatělé, např. spodek modré 2b nebo 52. Tratě ale díky nízké návštěvnosti drží celý den v dobrém stavu bez ledových ploten a boulí.

Kde lyžovat

Zatímco v pondělí sníh odpoledne měkl, v úterý držely teploty těsně pod nulou, a to i v nižších polohách. Sněhová děla jedou naplno i přes den a sníh je kvalitní i na jižních svazích. Podle předpovědi mají teploty spíše klesnout, takže do příštího víkendu lze očekávat další otevřené tratě. Běžecké tratě nejsou zatím v provozu, čeká se na další nadílku sněhu, v údolí na loukách ho leží zatím jen asi 15 cm.

V oblasti Hinterglemm-Zvölferkogel je otevřena pouze modrá č. 11 a 11a. Je ale známou skutečností, že modré tratě v celém středisku se často pohybují obtížností na hraně mezi modrou a červenou, i na jedenáctce najdeme strmější pasáže nebo zúžení.

Hinterglemm-Reiterkogel nabízí pěknou modrou č. 32 (v pondělí ještě místy vydřená na trávu) nebo červenou č. 33. Zajímavostí je, že tyto tratě obsluhuje vůbec nejvýkonnější lanovka celého střediska, osmisedačka Hasenauerbahn má kapacitu neuvěřitelných 3 750 lidí za hodinu.

Sjezdovka č. 55 Panoramaabfahrt své jméno nezapře – pohled na Saalbach a Hinreglemm. Takto pěkně trať vypadala odpoledne kolem 14:30 (13. 12. 2011).

V Saalbachu jsme nejprve prozkoumali oblast Schattberg Ost, kde jsou jedny z nejvýše položených tratí, například modrá č.4 nebo červená č. 3 leží ve výšce 1 700 až 2 020 metrů. Na obou bylo ráno luxusní lyžování v podstatě bez lidí. Pro přesun na druhou stranu údolí jsme zvolili jednu z nejdelších sjezdovek oblasti, modrou č. 2b, která je vysněžená po celé délce.

Jižní svahy nad Saalbachem nám nabídly například širokou a perfektně upravenou trať č. 55, ideální pro začátečníky nebo pohodové lyžaře. Naopak sousední červené č. 53 a 60 nejsou zatím upravovány a hojně je využívají zejména snowboardisté pro jízdu v hlubokém sněhu.

Přehledné značení u Simalalmu a pohled k vrcholu Hochkönig (13. 12. 2011) Pohled z vrcholu Schattberg Ost (2 020 m) k východu. V pozadí mírně vlevo výrazný vrchol Hochkönig (2 941 m), nejvyšší vrchol Berchtesgadenských Alp (13. 12. 2011)

Alternativní trasa do hor

Pro cestu z Prahy jsme zvolili trasu přes Strakonice, Strážné, Pasov a Bad Reichenhall. Tato cesta vede většinou mimo dálnice, využívá ale rychlých silnic 1. a 2. třídy. Navíc se vyhneme aktuálnímu uzávěru na dálnici A1 mezi Lincem a Salzburgem na zhruba desetikilometrovém úseku mezi exity Vorchdorf a Steyrermühl. Musíme však upozornit, že tato trasa se vyplatí pravděpodobně jen o víkendech, kdy je prosta místního každodenního provozu. A také se vám nevyplatí, pokud jste zvyklí "smažit" to po německých dálnicích 200kilometrovou rychlostí.

Trasa z Prahy do rakouského Saalbachu. Klikněte na foto pro zvětšení.

Z Prahy jedeme po čtyřproudové silnici směr Příbram. Před Strakonicemi u Kbelnic vpravo je pumpa ONO, kde můžeme natankovat, levnější benzin už nebude. Ze Strakonic do Vimperka pokračujeme krásnou krajinou šumavského podhůří, silnice se tu ale klikatí a projíždí několik obcí, takže to nepůjde tak rychle. Ve Vimperku obědváme, restaurací je tu víc, my zastavujeme v osvědčené restauraci U Marousků, což je zelená budova cca 200 metrů za nadjezdem přímo vlevo u silnice.

Z Vimperka pokračujeme na Strážný, poslední benzinová pumpa v ČR leží přímo na hranici, předtím ještě mineme OMV u odbočky na Lenoru a Agip ve Strážném. Ceny jsou tu ale všude zhruba o dvě koruny vyšší než v našem vnitrozemí a přibližně stejné nebo o něco vyšší než v Rakousku. Rozhodně ale netankujte v Německu, tady zaplatíte zhruba o 5 Kč/litr více.

Z hranice "valíme" po krásné silnici na Pasov. Vyhýbá se obcím, jen občas nás zpomaluje omezení rychlosti na 80 km. V Pasově sledujeme modré cedule směr dálnice 3 Mnichov, jakmile sjedeme k řece, neodbočujeme na první most, ale pokračujeme po levém břehu Dunaje až k druhému mostu, kde je značená dálnice směr Linec. Tady si také můžeme udělat krátkou zastávku a prohlédnout si hezké centrum s dominantou dómu sv. Štěpána, nyní ale bohužel zakrytého lešením.

Za Pasovem se napojíme na německou dálnici, bez poplatku, a směřujeme na Linec. Po necelých 20 km z ní sjedeme na exitu Pocking a po rychlé a krásné silnici jedeme na Simbach. Přejedeme řeku Inn směrem do Rakouska na Braunau, za bývalou celnicí odbočíme vpravo na silnici č. 156 a jedeme na Oberndorf, kde přejedeme nádherný ocelový most z roku 1903 přes Salzach do německého Laufenu.

Odtud je to už jednoduché. Perfektní značení nás dovede do lázeňského města Bad Reichenhall (vlevo u silnice si všimneme termálních koupališť Rupertus Therme), pokračujeme údolím Saalachu do Loferu a přes Saalfelden dojedeme až k našemu cíli.

Pro zajímavost dodávám, že v cíli se nám tachometr zastavil na údaji 422 km a cesta včetně zastávek na oběd, nákup potravin a odskočení na toalety s malými dětmi nám v nedělním provozu trvala 6,5 hodiny.