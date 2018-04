I tak se staví za peníze EU. Z moravské rozhledny jsou vidět i Alpy

Jak se tam dostat Z dálnice D2 z Brna do Bratislavy odbočit na exitu Blučina. Zaparkovat je možné v Blučině anebo o 4 km dál v Židlochovicích. Na kole z Brna od nákupního a zábavního centra Olympia po Jantarové cyklostezce č. 4 přes Rebešovice, Rajhradice a Opatovice do Blučiny a Židlochovic. Vlakem do Hrušovan u Brna, odtud pěšky nebo na kole do Židlochovic (3 km). Mapa KČT č. 87 Okolí Brna, Slavkovské bojiště a Ždánický les, 1 : 50 000